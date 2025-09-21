Nicki Nicole compartió en sus redes el romántico regalo que le dio Lamine Yamal por el Día de la Primavera

La artista argentina Nicky Nicole compartió en sus redes sociales el romántico regalo que le dio el futbolista español Lamine Yamal por el Día de la Primavera. La relación entre ambos volvió a desatar una vez más comentarios y, desde que blanquearon su romance, no temen mostrarse juntos, compartir gestos románticos ni realizar festejos bajo la mirada de los seguidores.

La historia publicada en la cuenta de Instagram de la rosarina mostró el regalo que Yamal le hizo llegar: un ramo de flores amarillas y blancas. En Argentina se popularizó la costumbre de regalar flores de este tipo para el 21 de septiembre, por lo que el gesto del futbolista del Barcelona enloqueció a las seguidoras de la cantante.

Lamine Yamal le regaló a Nicki Nicole un ramo de flores

El regalo de Lamine no pasó desapercibido entre los seguidores de la pareja, sobre todo porque las flores amarillas tienen un significado muy especial en la primavera argentina. Aunque en los últimos años la costumbre ganó fuerza en TikTok, su origen se remonta a más de una década atrás.

La tradición nació con la telenovela juvenil Floricienta, creada por Cris Morena y emitida entre 2004 y 2005. Allí sonaba la icónica canción Flores Amarillas, que marcó a toda una generación y convirtió a este ramo en un verdadero emblema de amor y esperanza.

En la ficción, el anhelo de la protagonista era recibir ese gesto de su gran amor, y con el tiempo, aquel sueño televisivo se trasladó a la realidad: hoy, cada 21 de septiembre, miles de personas aguardan recibir el tan esperado ramo amarillo.

No es la primera vez que el jugador de 18 años sorprende a Nicki con regalos especiales. Para el cumpleaños número 25 de la artista, entre pétalos, globos de corazones y una torta especialmente decorada, Yamal le obsequió un collar de diamantes con un dije en forma de muñeca y la letra “N”.

La celebración estuvo marcada también por fotos en la que se los mostraba abrazados, primero en un restaurante y luego en una camioneta. De esta manera, la joya de oro y brillantes fue rápidamente vinculada a Lamine por el gesto de la cantante de lucirla durante la cena privada.

En aquel momento, los fanáticos de la rosarina no pasaron por alto ese gesto tan simbólico y lo celebraron como parte de su crecimiento, tanto en lo artístico como en lo personal. Hoy, entre presentaciones internacionales y sesiones de grabación, la artista guarda también un espacio para lo sentimental.

En el cumpleaños número 25 de la cantante

Su vínculo con Yamal, lejos de perderse entre la exposición mediática, se fortalece en pequeños detalles: un ramo inesperado, una melodía dedicada o un collar cargado de sentido.

De esta manera, entre flores amarillas, canciones virales y joyas que cuentan historias, Nicki y Lamine construyen un romance que parece escrito para la primavera. Y mientras tanto, sus seguidores siguen atentos, esperando cuál será el próximo gesto capaz de emocionar en una relación que no deja de sumar capítulos.