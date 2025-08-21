“No sé quién es la Nicki Nicole, ni la edad que tiene esta chica”, dijo Mounir Nasraoui, el padre de Lamine Yamal, al ser consultado sobre el posible romance de su famoso hijo con la cantante argentina.

"No sé quién es, no sé ni cómo es su cara, no te puedo decir si está saliendo con Yamal...No lo sé. No me meto en esas facetas; sí me metería por si pasa algo grave, pero si no, pues está haciendo su vida".

¿Por qué Lamine Yamal es el jugador estrella del Barcelona?

Lamine Yamal tiene 18 años y es el futbolista estrella del Barcelona, y la coincidencia entre él y Nicki Nicole –de 24 años–, primero en Mónaco, y luego arribando juntos al sector de vuelos privados del El Prat –el aeropuerto catalán–, alentaron rumores de una relación amorosa. Según los medios españoles, Lamine Yamal y Nicki Nicole habrían pasado unos días juntos en Mónaco.

Mounir, el padre de Lamine Yamal, dice que no sabe si su hijo está de novio con Nicki Nicole (círculo).

"Yo no quiero saber nada, es respetable que (Lamine Yamal y Nicki Nicole) tengan su vida, me da igual”, declaró Mounir, el padre del jugador catalán a un medio español.

“Yo hablo con mi hijo, pero en nuestras tradiciones tenemos respeto hacia los hijos, y los hijos hacia los padres. Mi hijo no me va a venir a decir: ‘Papá tengo novia'. Esas son cosas privadas suyas, no son mías. Cada uno con lo suyo”.

"No me gusta el Bizarrap este", dijo también Mounir, el padre de Lamine Yamal.

Como Nicki Nicole es una artista conocida en España, la prensa repreguntó al padre del Lamine Yamal sobre ella. “Es qué me han puesto entre la espada y la pared. No sé quién es la Nicki Nicole. No me va este rollo, tío. No me va, de verdad. Mira cómo voy, soy súper megaurbano, ¿ves? Pero que no me gusta el Bizarrap este, ni ocho cuartos, ni... No me interesa. No me interesa la música nacional (española), a mí, sinceramente. Yo escucho música estadounidense, no escucho música de España entonces no tengo nada que decir. No conozco la gente de aquí".

Nicki Nicole en el festival Boombastic Gran Canaria.

Aunque el pedido de Mounir fue en vano, ante la insistencia mediática, dijo: “¡Por favor, tío! ¡Un poco de privacidad se merece la gente también!”.

Mientras tanto, en el Instagram oficial de Nicki Nicole, sus seguidores se hicieron eco de su posible romance con Lamine Yamal. También, una cuenta de esa red social cuyo nombre que parece representar a los fans del Barcelona, le pide a Nicki Nicole: “Por favor trata bien a Lamine Yamal, no le rompas el corazón y en tal caso que sea al revés para que hagas música”.

