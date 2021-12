Nicki Nicole invitó a cantar a Duki y a Trueno en su primer recital en Buenos Aires

A los recitales se les aplica la misma dinámica de las fiestas, son los invitados quienes completan la propuesta y finalmente los que hacen de esa comunión algo inolvidable. En el debut de Nicki Nicole en calle Corrientes esa premisa se cumplió apenas pisó el escenario. Si el que fue su primer Gran Rex fue inolvidable para ella y con la adrenalina a tope, lo mismo pareció replicarse en quienes ocuparon las más de 3200 butacas que los retuvieron sentados solamente durante el escaso tiempo que ella usó para hacer los cinco cambios de vestuario. En la hora y media que se extendió el recital, la platea y las dos bandejas de mítico espacio porteño estuvieron de pie, cantaron como mantras cada una de las 22 canciones que interpretó Nicki Nicole.

Nicki Nicole llevó el trap a calle Corrientes con un Gran Rex a tope.

Con el rey en escena. Hubieron quienes se filmaban durante el espectáculo con ella de fondo, y si bien podría decirse que la mayoría del público es de la generación “celular en mano 24 horas”, el reflejo de las pantallas encendidas solamente dominó la platea –registrando lo que sucedía en el escenario– en escenas específicas. A saber, en la “obertura” que combinó más imágenes que música y fue el momento que todos parecieron querer atesorar, es decir, a Nicki Nicole pisando por primera vez el escenario y disparar ese hit que es “Colocao”, cuyo video grabado en mayo 2020 ya supera 127 millones reproducciones.

Emotivo abrazo con Duki después de hacer a duo "Me has dejado".

Los otros momentos hiteros que el celular en mano acompañó al canto y baile fueron cuando apareció Duki. Los fans de Nicki Nicole suponían que él iba a aparecer quizá en un dueto montado a través de la pantalla, como había sucedido cuando ella interpretó “Me has dejado” acompañada de esa manera por el español Delaossa (Daniel Martínez de la Ossa Romero), y luego “No toque mi naik”, dueto hitero con el portorriqueño Lunay. Pero con Duki se prescindió de las pantallas gigantes. Su irrupción en el escenario sin previo aviso, como una tromba, y ya cantando “Ya me fui” logró –literalmente– hacer vibrar el Gran Rex quizá como en ningún otro momento del show.

Todo el Gran Rex de pie durante el show de Nicki Nicole.

Hace unos días, Spotify comunicó que Duki es de los artistas argentinos el más escuchado en todo el mundo en esa plataforma, y el trap local lo ubica como la piedra basal de ese movimiento. Y en escena esto último quedó graficado. Por supuesto que la química entre él y ella fue perfecta. Y con esa sutileza que maneja quien sabe que está ante el número uno, Nicki Nicole pasó a ser más la invitada que la anfitriona durante los minutos que duró la interpretación de “Ya me fui”, otro video que ellos grabaron en un video y también tiene millones de reproducciones.

Otro duo hitero: Nicki Nicole y Trueno, quien subió al escenario para hacer "Mamichula".

El falso cierre de show. En el esquema original del espectáculo, la actuación de Nicki junto a Duki estaba marcada como el “falso final” con cierre de telón incluido, y así dar pie a los bises. El efecto no se dio porque por alguna cuestión técnica, el telón no cerró. Algo que incluso ella comentó muy divertida en escena porque suponiendo que se haría el falso cierre, quedó abrazada a Duki. Con él ya fuera de escena, entre risas y emoción se sucedieron los otros dos momentos más filmados: uno con un invitado tan especial como Duki, y el cierre propiamente dicho. Con Mateo Palacios Corazzina –más conocido como Trueno–, ella cantó “Mamichula”, otro clásico de su novel carrera. Y cuando Nicki Nicole dijo: “Ahora viene la última que en realidad fue la primera”, todos sabían que se trataba de un tema que no podía quedar afuera de la lista, “Wapo Traketero”. Un cierre potente para el debut en calle Corriente de esta artista rosarina de sólo 20 años.