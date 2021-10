Jess Praznik, directora del Tiny Desk de Nicki Nicole: "No queríamos perder la esencia del formato"

“La pandemia trajo una banda de cosas malas pero también surgieron oportunidades que de otra manera no hubiesen pasado”, dice a PERFIL Jessica Praznik. Y pone un ejemplo propio: filmar el Tiny Desk de Nicki Nicole.

Cuando se supo que la cantante rosarina de 21 años tendría su propio Tiny Desk, la alegría de los fans no tardó en llegar. Por ese espacio pasaron figuras y bandas como Dua Lipa, Miley Cyrus, Sting y Coldplay. Durante los últimos años, millones de personas vieron las sesiones organizadas para ese formato que, hasta el momento, nunca había tenido a una protagonista argentina.

Pero Nicki Nicole ya se acostumbró a abrir puertas en espacios que parecían lejanos. Lo hizo al presentarse en el show de Jimmy Fallon a principios de año y ahora al lanzar su Tiny Desk para el evento organizado por la NPR Music de Estados Unidos con el objetivo de homenajear el Mes de la Herencia Hispánica.

Antes de publicarse el video, PERFIL pudo entrevistar a Jessica Praznik, también conocida como “La Polaca”, quien fue la directora del Tiny Desk de Nicki Nicole y trabajó con ella en la mayoría de sus videoclips.

-Filmaste un Tiny Desk...

-Increíble. Son de esas cosas que te pasan pero que uno no pensaba que podían llegar a pasar. Lo del Tiny de Nicki para mi es un ejemplo. Nunca me hubiese pasado si no hubiésemos estado en pandemia. Porque Tiny Desk no hubiese sacado el formato “en casa”.

-¿Es un espacio que tomabas como referencia?

Como concepto, me parece muy zarpado. La esencia que tiene y como llevan artistas de súper grandes ligas y más del under y todos conviven en ese espacio siendo lo más real posible. Lo tomé como referencia muchas veces así que cuando surgió la posibilidad no lo podía creer. Es loco pensarlo porque es una banda de responsabilidad hacer algo así. Tiene que estar al nivel y además capturar la esencia del Tiny pero en otro lugar. Porque por la pandemia se empezaron a grabar "en casa" así que lo filmamos en Argentina.

-¿Cómo se organizaron para lograr eso?

-Hablamos mucho con Fede Lauria (director del sello Dale Play Records que trabaja con la cantante rosarina y otros artistas como Duki y Bizarrap), con Nicki y con todo el equipo. Porque al principio empezas a pensar dónde hacerlo, cómo hacerlo, qué podíamos mostrar y así. Y en un momento nos dimos cuenta que no teníamos que perder la esencia del Tiny Desk y lo que busca transmitir ese formato. A mi eso me sirvió un montón como para no correrme de lo que a mi me genera el Tiny cuando lo veo. Así que lo que intentamos transmitir fue eso: agarrar todo lo que somos nosotros como equipo y mostrarlo ahí.

-¿Fue difícil no correrse de esa idea?

-Uno se engolosina con todo. Porque es una posibilidad para todas las áreas de brillar en lo que más saben hacer. Desde Nicky hasta cada miembro del equipo. Pero no nos pasó porque nos pusimos todos de acuerdo para mostrar lo que somos trabajando en equipo. Es tan natural lo que salió, tan orgánica la forma de trabajar de cada área, que estuvo todo muy integrado.

-Salió el Tiny Desk, la semana pasada lanzaron el videoclip de Baby y tienen más proyectos en carpeta. ¿Cómo vivis este momento?

-Con una mezcla de varias cosas. Quizás uno termina de filmar y hay un tiempo hasta que se estrena. Este video (el de Baby) nosotros lo habíamos filmado hace un tiempo, no mucho pero hace un tiempo. Después fuimos haciendo otras cosas en el medio hasta que se decidió que día iba a salir. Y ahí se siguen ajustando cosas. Hasta último momento, hasta las 19 hs que salió, estuve haciendo cosas. Desde cortes hasta compartir fotos al equipo para que puedan subir. Entonces es el estreno y no sé si lo estoy disfrutando del todo (risas). Porque uno está haciendo otras cosas.

-¿A qué le prestas atención más allá de las cuestiones técnicas?

-Suelo estar muy atenta a la repercusión que tiene la canción y el video. Me importa ver cómo se recepciona. Chequeo el chat para ver si la gente reacciona en los momentos que pensábamos que iba a reaccionar. El videoclip de Baby tiene una historia pero es un “dance video” y tiene momentos que están marcados en los que esperas que la gente reaccione. Y cuando chatean en el vivo leo para ver si eso funcionó. Siempre me da un poco de estrés la recepción porque es una presión grande no fallarle al artista. Porque uno hace un video y más allá de que Nicky esté contenta con el resultado, después está la recepción. No fallarle y que finalmente todo funcione bien es algo a lo que le presto mucha atención.

-¿Y a las cifras?

-Lo de las cifras al principio lo miraba más. Después entendí que esos números son aleatorios y random del momento. Si se anunció con mucho tiempo o si hay otras cosas estrenándose ese día son cosas que pueden influir. Además, a veces los números son tóxicos. Los empezas a mirar y te perdes un poco del resto. Entonces trato de no verlos.

-¿Cómo llegas a las repercusiones entonces?

-Por los comentarios y veo muchas reacciones. Me interesa ver eso porque la gente del palo audiovisual puede hacer un análisis más técnico y quizás me intereso más por los comentarios del espectador. Pibes y pibas de 20 años, que son a quienes les estamos hablando, sentándose a ver el video y reaccionando. Ver qué les pasó con eso, si entienden la historia, si les gusta el arte. Eso es lo que más me hace flashear para bien.

-¿Qué te gusta de trabajar con Nicki?

-Lo que más me gusta es que es simple y sencilla. Yo aprendo todo el tiempo de ella y de otros artistas con los que trabajé como Duki o Luana. Pero con Nicki es con quien más trabajo y aprendo todo el tiempo de ella. Es importante entender los lugares en donde te estás parando y para quién estas haciendo esas cosas. Porque a la larga, esos videos están completando canciones que ya están escritas y que existen. Todas las personas que estamos trabajando en el equipo de Nicky la escuchamos y queremos que ella tenga la pieza completa. Que el video complete la canción que ella escribió. Entonces, ese video no es nuestro, es de ella.