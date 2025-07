Oasis, la legendaria banda británica, inició este viernes en Cardiff una gira mundial muy esperada, un hecho que pocos creían posible casi 16 años después de su última actuación juntos y en medio de la batalla personal de los hermanos Liam y Noel Gallagher.

"Hay ambiente de Manchester en la zona", dijo Liam a una multitud de 74.000 personas en la capital galesa después de subir al escenario. El grupo de britpop de los años '90, que se separó en 2009, se lanzó entonces a su primera canción de la noche, el éxito de 1995 "Hello", seguido de "Acquiesce".

Siguieron una serie de éxitos, entre ellos "Roll With It", "Cigarettes And Alcohol", "Stand By Me" y "Supersonic". "¡Sí, gente hermosa! ¡Ha pasado demasiado tiempo!", continuó Liam al público. La banda tocará dos noches en el Principality Stadium de Cardiff para comenzar 41 conciertos alrededor del mundo.

En uno de los pasajes más emotivos del show, la banda le dedicó el clásico "Live forever" a Diogo Jota, el jugador de Liverpool que murió esta semana a los 28 en un accidente automovilístico.

Noel (izquierda) y Liam Gallagher

Los Gallagher dejaron de lado sus diferencias para la gira Oasis Live '25, que incluye cinco conciertos en su ciudad natal, Manchester, a partir del 11 de julio. Seguirán otros conciertos británicos e irlandeses con entradas agotadas en el estadio Wembley de Londres, el Murrayfield de Edimburgo y el Croke Park de Dublín, antes de visitar otros países. En Argentina las entradas se agotaron pronto: tocarán el 15 y 16 de noviembre en el estadio de River.

La previa, un ambiente de carnaval

Los fanáticos comenzaron a llenar el estadio de Cardiff desde el final de la tarde, emocionados por el final de esa larga pausa. "Va a cambiarme la vida", dijo a la AFP Omar Llamas, de 39 años, quien voló desde México para el evento, mientras se dirigía al interior del estadio después de que se abrieron las puertas.

"Es increíble estar aquí", añadió su compatriota Cynthia Flores, de 30 años. "¡Me cuesta encontrar las palabras! Los fanáticos viajaron desde todo el continente americano y varios países europeos para presenciar lo que muchos llamaron un "momento histórico". "Hemos venido precisamente para esto", dijo el estadounidense Mark Cassidy, de 31 años, que voló con un amigo desde Nueva York para el concierto inaugural.

Estadio colmado para el regreso de Oasis

"Estamos muy emocionados: es un día perfecto para ello", añadió mientras disfrutaban del sol de verano. Se creó un ambiente de carnaval en Cardiff, con hordas de fanáticos con camisetas de Oasis llenando las calles mientras el sonido de los diversos éxitos de la banda flotaba en el aire.

Las multitudes que llenaron los pubs y las terrazas al aire libre también entonaron los himnos de la banda, mientras que los puestos de productos tenían un buen volumen de ventas.

"¡Estoy deseando que llegue! ¡Estoy tan emocionada!", dijo Kira, una gerente de operaciones de 25 años de Dundee, Escocia, tras gastarse 130 libras (177 dólares) en la tienda oficial por una sudadera, un póster y una camiseta de Oasis . "Estábamos muy contentos", añadió su amiga Kayla. "¡También pensábamos que, con suerte, habría menos posibilidades de que se separaran la primera noche!".

Previa del show de Oasis

La guerra de los Gallagher y el regreso

Oasis anunció la gira de regreso el pasado agosto, días antes del 30 aniversario de su álbum debut "Definitely Maybe". Los hermanos mantuvieron una guerra de palabras entre ellos durante más de una década, actuando individualmente durante esos años, pero nunca juntos.

El clamor por las entradas tras el sorpresivo anuncio de su reunión se convirtió en indignación por los repentinos aumentos de precios que llevaron al organismo de control de la competencia de Gran Bretaña a amenazar con tomar medidas legales.

Liam pareció restarle importancia al escándalo del viernes: "¿Lo están pasando bien? ¿Valieron la pena las 40.000 libras que pagaron por la entrada?".

Fanáticos de Oasis en la previa del show

Oasis cuenta con Richard Ashcroft, líder de The Verve, como banda telonera. Al comenzar su presentación debut en la gira, Ashcroft dijo que estaba "orgulloso de estar aquí en esta noche histórica", dando a entender entre risas que se sentía como si estuviera en Oasis. Luego se lanzó a cantar "Sonnet", el éxito de 1997 que lanzó como líder de The Verve. El Estadio del Principado tendrá su techo cerrado durante ambas noches.

