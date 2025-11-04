3 conciertos que harán de noviembre un mes inolvidable

Juntos, la leyenda continúa

El viernes 14 de noviembre llegará a La Trastienda (Balcarce 460, CABA) la unión de Los 4 de Córdoba y Por Siempre Tucu, dos de las bandas más icónicas y representativas del folclore que se unen por primera vez para un show histórico que entrelaza las raíces y el ADN de este género tan argentino. Prometen una noche de nostalgia, alegría y profunda conexión emocional. Juntos, los artistas compartirán el escenario para recorrer su trayectoria y repasar sus mayores éxitos, reafirmando el poder del folklore para unir y emocionar a las personas marcando a todas las generaciones.

Así compartirán un cancionero popular con clásicos como Luna cautiva, La Oma, Pescador y guitarrero, Merceditas, Zamba de Alberdi y Candombe para José, entre otros grandes temas que han marcado a generaciones.

Los 4 de Córdoba -formados en 1969 y con 56 años de vigencia- mantienen intacta su esencia con la voz y el estilo característicos de Víctor Hugo Godoy, Américo “Meco” Albornoz, Héctor “Choya” Pacheco y Lionel Pacheco. Por Siempre Tucu está actualmente conformado por Roberto Pérez y Coco Martos, quienes continúan difundiendo para las nuevas generaciones el legado de Los Tucu Tucu, aquel grupo tucumano que dejó huella en escenarios nacionales e internacionales. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Héroe Lírico Pop

La agrupación pionera del género lírico pop en la Argentina presenta su nuevo espectáculo Cinema Lírico en el Teatro Opera (Av. Corrientes 860, CABA) el domingo 16 de noviembre a las 20. El trío formado por Alejandro Falcone (tenor spinto), Federico Picone (barítono brillante) y Sebastián Russo (tenor ligero), se prepara para otro gran encuentro con el público, en el que será el show más importante realizado en el país por artistas locales de este estilo musical y uno de los más emblemáticos de su carrera, en el cual rendirán tributo a las bandas de sonido de películas como Casablanca, El Padrino, Mujer Bonita, El Fantasma de la Ópera, Titanic, Rapsodia Bohemia y muchos éxitos más.

En más de 10 años de trayectoria, lograron construir una relación única con la audiencia, que fue creciendo con cada concierto celebrado a lo largo y a lo ancho de nuestro país y Latinoamérica. Para el cierre de la temporada 2025, el grupo decidió dar un paso más allá y despedir junto a sus fans otra gran etapa de nuevos proyectos, con un sensacional concierto en la legendaria sala de la calle Corrientes, donde hará brillar su repertorio con un despliegue que incluirá orquesta, coros y artistas invitados.

Como amantes de la ópera y de artistas que van de Carlos Gardel, Atahualpa Yupanqui y Nino Bravo a Luis Miguel, Los Beatles y Queen, Héroe Lírico Pop fue forjando una identidad propia marcada por la calidad musical, el compromiso solidario (ver más abajo) y la activa participación del público en sus presentaciones. La cercanía, el humor y la emoción son elementos distintivos de la propuesta, en un equilibrio donde siempre hay lugar para momentos íntimos y otros festivos, donde todos cantan y comparten risas. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Glenn Hughes

El legendario vocalista y bajista de Deep Purple se despide de los escenarios con una gira que recorrerá Mar del Plata, Buenos Aires, Córdoba y Salta. Una de las voces más poderosas e influyentes en la historia del rock, llega por última vez a la Argentina en el marco de su Tour de Despedida 2025, para brindar una serie de conciertos inolvidables que repasarán los grandes clásicos de toda su carrera.

Reconocido mundialmente por su paso por Deep Purple, y por proyectos icónicos como Iommi/Hughes, Hughes/Thrall, Black Country Communion, Trapeze y su sólida trayectoria solista, Hughes ofrecerá un recorrido sonoro por más de cinco décadas de historia, energía y virtuosismo. Cada show será una experiencia única donde el músico británico repasará las canciones que lo consagraron como The Voice of Rock.

Las fechas confirmadas en nuestro país son:

20 de noviembre de 2025 – Teatro Vorterix (Mar del Plata)

21 de noviembre de 2025 – Arena Sur (Av. Sáenz 459, CABA)

23 de noviembre de 2025 – Club Paraguay (Córdoba)

25 de noviembre de 2025 – Teatro del Huerto (Salta)

Glenn Hughes llega acompañado por una banda internacional de primer nivel y una puesta en escena impactante, para ofrecer un show cargado de emoción, potencia y nostalgia. Esta despedida será el cierre de una era gloriosa en la historia del rock, y una oportunidad irrepetible para los fans argentinos. Encontrá acá más info sobre las entradas.