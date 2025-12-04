Un camión que transportaba aceite volcó este jueves sobre la autopista Panamericana, ramal Campana, y provocó un caos de tránsito dada la interrupción que derivó en desvíos obligatorios. Una persona resultó herida como consecuencia del accidente.

El siniestro ocurrió este jueves a la altura del kilómetro 41,5. Según trascendió, el vehículo que transportaba el aceite perdió estabilidad, volcó y toda la carga quedó esparcida sobre la calzada, provocando la interrupción de la circulación en ambos sentidos de la autopista.

ocurrió a la altura de Ingeniero Maschwitz, mano hacia la Ciudad de Buenos Aires, y las autoridades a cargo del operativo debieron emplear un polvo absorbente para retirar parte de la sustancia, reducir los riesgos y facilitar las tareas de limpieza.

Como se ve en las imágenes del accidente, el camión volcado quedó rompió el guardarraíl y quedó cruzado sobre los carriles de ambas manos, motivo por el que el tránsito fue desviado por la colectora del ramal Campana, generando grandes complicaciones de circulación en la zona.

Dos grúas se acercaron al lugar con el objetivo de retirar el vehículo volcado y dar paso a las tareas de limpieza que luego permitieran rehabilitar la circulación, del operativo también participaron efectivos de la Policía y Bomberos, dado que hubo un principio de incendio en la cabina del camión. Actualmente, la calzada ya fue liberada.

Según indicó Infobae, a partir de fuentes de Autopistas del Sol (AUSOL), el chofer del camión fue el único herido del siniestro. El hombre debió ser trasladado a un centro médico de la zona para recibir atención médica.

La situación en Panamericana también se vio perjudicada por otro accidente vial que se reportó a la altura del kilómetro 20 de la autopista, lo que provocó aún más demoras en el tránsito.

