El Gobierno de Malasia anunció que reanudará la búsqueda del vuelo MH370, el avión de Malaysia Airlines que desapareció en marzo de 2014 con 239 personas a bordo. Las operaciones comenzarán el próximo 30 de diciembre y se extenderán durante 55 días.

Las autoridades malasias anunciaron este miércoles que a fines de diciembre retomarán la búsqueda del avión que desapareció hace más de 11 años tras despegar de Kuala Lumpur hacia Pekín. El operativo estará a cargo de Ocean Infinity, la compañía de robótica y exploración marina que localizó el submarino ARA San Juan en Argentina.

Según indicó el Ministerio de Transporte de Malasia a través de un comunicado, la empresa, con sede en Estados Unidos y Reino Unido, confirmó que comenzará las operaciones de búsqueda en una zona reducida del océano Índico, la cual los expertos que investigaron el caso señalaron como la más propensa a contar con restos de la aeronave.

En abril de este año, el gobierno malasio sostuvo que las tareas de búsqueda estaban "en pausa" por cuestiones operativas, aunque serían retomadas a fin de año. Según indicó la compañía a cargo de la búsqueda, la misión se realizará en base a "información creíble".

El operativo tendrá lugar en una zona que "habría pasado inadvertida" en búsquedas previas y se realizará bajo la modalidad de "pago por éxito", es decir, la empresa al frente de la misión solo cobrará en caso de que encuentre los restos del avión desaparecido.

El vuelo MH370 de Malaysia Airlines desapareció de los radares el 8 de marzo de 2014, aproximadamente 40 minutos después de despegar desde Kuala Lumpur con rumbo a Beijing y luego de abandonar el espacio aéreo malasio, ingresar en el de Vietnam y realizar un brusco giro hacia el oeste.

La última información que captaron los radares fue que la aeronave desvió su ruta hacia el sur del océano Índico, por motivos aún desconocidos, regresó sobre Malasia, cruzó hacia el estrecho de Malaca y luego continuó volando durante horas.

Satélites de la compañía británica Inmarsat indicaron que el avión voló durante 7 horas y 37 minutos, posteriormente, se habría quedado sin combustible y habría caído al mar. Malasia, China y Australia desplegaron operativos masivos de forma inmediata sobre más de 120.000 km²; no obstante, el avión nunca apareció.

A bordo del avión desaparecido viajaban 239 pasajeros, de ellos: 130 chinos, 50 malasios, 10 británicos, 7 de Indonesia, 6 de Australia, 5 de India, 4 de Alemania, 4 de Bélgica, 4 de Estados Unidos, 4 de Francia, 3 de Filipinas, 2 de Canadá, 2 de Irán, 2 de Nueva Zelanda, 2 de Ucrania y 4 restantes divididos entre Hong Kong, Países Bajos, Rusia y Taiwán.

Muchas hipótesis son las que surgieron sobre la desaparición del vuelo MH370, uno de los misterios más desconcertantes de la aviación moderna, e incluyen teorías como un secuestro por parte de potencias extranjeras, un agujero negro, un derribo de Estados Unidos y hasta una posible abducción extraterrestre.

