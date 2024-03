La historia de la aviación está marcada por varios incidentes misteriosos desde los primeros días de los vuelos comerciales. A pesar de los avances en la seguridad a lo largo de los años, diseñados para garantizar la seguridad en las rutas aéreas y el cumplimiento de cada viaje, persisten casos enigmáticos, como el del vuelo MH370 de Malaysia Airlines.

El 8 de marzo de 2014 quedó grabado en la memoria de casi todo el mundo, por la misteriosa desaparición del vuelo MH370 de Malaysia Airlines mientras volaba sobre el Mar de China, en ruta desde Kuala Lumpur hacia Pekín. A una década de este acontecimiento, un experto desarrolló una hipótesis inesperada sobre la desaparición de la aeronave, una teoría que dejó helados a muchos por sus conclusiones.

En aquel fatídico vuelo con destino a Beijing se encontraban 227 pasajeros y 12 tripulantes a bordo, pero de manera repentina, la aeronave desapareció de los radares de control del tráfico aéreo. Los pilotos no emitieron ningún mensaje de socorro, añadiendo aún más misterio al suceso.

Tras una investigación exhaustiva, se determinó que la aeronave se desvió de su ruta prevista sin que se pueda explicar el motivo, y a pesar de los esfuerzos desplegados, nunca se logró hallar rastro alguno de la misma durante los siguientes cuatro años. A partir de entonces, surgieron diversas teorías para explicar el misterio de su desaparición, que van desde una posible acción intencionada por parte del piloto hasta la hipótesis de un derribo por parte de un gobierno.

Se formularon diversas teorías para explicar este enigma, pero la más reciente dejó perplejos a muchos. Dos expertos sugieren que el avión fue "arrojado deliberadamente a un agujero negro", una metáfora que intenta explicar lo que podría haber ocurrido. Estos expertos, Jean Luc Marchand, exdirector de Control de Tráfico Aéreo, y Patrick Blelly, un piloto retirado, utilizaron un simulador del Boeing 777 para recrear el mismo patrón de vuelo que el MH370 y examinarlo en detalle.

Vuelo MH370: qué se sabe sobre el misterioso caso del avión de Malaysia Airlines que desapareció en 2014

"Ahora el avión es invisible y ya no se puede rastrear. Es inteligente porque la elección del área donde el avión desapareció es en realidad un agujero negro entre Kuala Lumpur y Vietnam", explicó Marchand en un nuevo documental de la BBC, llamado Why Planes Vanish: The Hunt for MH370. "Si querés desaparecer, acá es donde lo hacés", agregó.

De acuerdo con los expertos, después de que los radares dejaran de detectarlo, el piloto siguió volando durante varias horas, desviándose de la ruta prevista. "Definitivamente, hizo varios giros, pero también hizo cambios de altitud y velocidad, lo que implica para mí que hubo un piloto activo hasta el final del vuelo", señaló el exdirector de Control de Tráfico Aéreo.

Malasia sigue abierta a buscar el avión del vuelo MH370 de Malaysia Airlines

En resumen, según los expertos, los pilotos apagaron de forma manual los transpondedores, lo que impidió que la cabina de control rastreara el vuelo. El MH370 luego se desvió de su ruta planeada en una maniobra "cuidadosamente planificada".

Cabe destacar que hasta el momento no se encontraron rastros de la aeronave y aún se estudia la posibilidad de reanudar la búsqueda.

