"Los últimos diez años han sido una montaña rusa emocional sin parar para mí", expresó Grace Natahan, hija de Anne Daisy (56), una de las 239 personas desaparecidas del vuelo MH370 de Malaysia Airlines. El avión despegó el 8 de marzo de 2014 del aeropuerto de Kuala Lumpur (Malasia) con destino a Beijing (China), en un viaje que se suponía que debía durar alrededor de seis horas. Sin embargo, a diez años del hecho, aún no se sabe cuál fue su destino, en el mayor misterio de la historia de la aviación moderna.

El avión partió de la capital de Malasia el 8 de marzo de 2014 a las 00:41 y su aterrizaje en Beijing estaba previsto para las 6:30 del mismo día, según la reconstrucción de los hechos realizada por las autoridades. Alrededor de media hora después, uno de los sistemas de comunicación de la aeronave envió lo que sería su última transmisión.

La nueva teoría del "agujero" detrás de la desaparición del avión de Malaysia Airlines

A partir de la 1:21 se desencadenó una serie de hechos imprevistos y que aún no tienen explicación debido a que nunca se encontró la nave. En ese sentido, el transponedor (un sistema que envía información clave sobre el vuelo) dejó de comunicar, el avión desapareció del radar militar tailandés que lo estaba rastreando, el vuelo pareció cambiar de ruta, un radar civil perdió contacto con el vehículo, a lo que se sumó que no se concretó una comunicación prevista ni se envió ningún mensaje de auxilio, de indicaciones de mal tiempo o de problemas técnicos.

Para las 2:40, el Boeing 777 perdió el contacto por radar con el Centro de Control de Tránsito Aéreo de Subang (Malasia). En ese momento, el vuelo acababa de adentrarse en el espacio aéreo de Vietnam y debería haber aparecido en los radares de ese país. Sin embargo, las autoridades vietnamitas negaron haber establecido contacto con el vuelo MH370.

El vuelo MH370 de Malaysia Airlines tenía una duración prevista de seis horas y media.

A las 3:45, tres horas después de que el avión hubiera despegado, Malaysia Airlines emitió una alerta de "código rojo" por la desaparición de la aeronave de los radares, que implicaba un nivel de crisis que exigía un despliegue inmediato de los planes de emergencia. Cuando se perdió contacto por radar, la nave contaba con combustible suficiente para 7 horas y media de vuelo. Al respecto, durante siete horas un satélite recibió la denominada señal "ping", probablemente todo el tiempo que todavía quedaba comburente.

Sumado a esto, el mismo día de la desaparición, aviones vietnamitas que buscaban el Boeing 777 localizaron rastros de carburante a lo largo de varios kilómetros en el Mar de China Meridional, en lo que serían los primeros rastros posibles de la aeronave. "Dos de nuestros aviones detectaron dos regueros de carburante a lo largo de unos 15 a 20 kilómetros en paralelo y a unos 500 metros el uno del otro", declaró en la televisión pública el entonces general Vo Van Tuan.

Una sección del borde de salida de un flap externo del avión de MH370, según la Oficina de Seguridad del Transporte de Australia.

Según el gobierno vietnamita, el avión perdió el contacto cerca del espacio aéreo de la provincia de Ca Mau, en el extremo sur del país. El aparato debería haber contactado con la torre de control de Ciudad Ho Chi Minh, pero nunca lo hizo. En ese sentido, la aerolínea sostuvo que la aeronave no había alertado de ningún problema antes de perder su rastro.

El jefe de la Fuerza Aérea de Malasia indicó que el radar militar mostraba que, tras desaparecer de los escáneres, la aeronave realizó un brusco giro en dirección al suroeste, hacia la Isla de Penang y luego voló en hacia al noroeste por el estrecho de Malaca hasta las 2:22 de la madrugada, cuando se perdió su rastro por completo. De esa manera, se presume que el avión estuvo volando varias horas hasta que se quedó sin combustible y cayó en algún lugar del océano Índico, al oeste de Australia.

Las búsquedas e investigación a lo largo de los años

Una semana después de la desaparición, el entonces primer ministro malayo, Najib Razak, explicó que, basándose en datos satelitales, el transpondedor y el sistema de comunicaciones codificadas fueron deshabilitados de manera intencional. A su vez, la información aportada por el radar concordaba con la acción deliberada de una persona que tomó el control del avión, lo que rápidamente se ligó a un posible acto terrorista.

Después de varias semanas de búsqueda en las aguas del golfo de Tailandia y sus alrededores, donde las autoridades y expertos pensaban que podría haber caído el avión, nuevas pistas indicaron que la aeronave había volado con dirección al sur adentrándose en el Océano Índico, muy lejos de tierra firme e incluso con poco combustible. En ese sentido, la última señal fue recibida al oeste de la ciudad australiana de Perth, según el Gobierno de Malasia. Sin embargo, no se encontró ningún resto del Boeing 777 en esa zona.

El piloto del MH370 Zaharie Amad Shah (53) y el copiloto Fariq Abdul Hamid (27) fueron investigados ante la hipótesis de un suicidio.

Durante años, Australia lideró una búsqueda en el sur del Índico de la cual también participaron China y Malasia, en las profundidades de una zona de 120.000 kilómetros cuadrados, equivalentes a la superficie de Nicaragua. La región a buscar, denominada "séptimo arco", fue determinada tras analizar vía satélite la posible trayectoria de la aeronave después de que se desviara de su ruta teórica. Se trató de una de las mayores y más caras búsquedas de este tipo en toda la historia, durando dos años y teniendo un costo de US$135 millones. No obstante, fue suspendida en enero de 2017, habiendo encontrado apenas rastros del avión y algunos escombros.

En esa línea, en julio de 2015 se hallaron los primeros restos del vehículo en la costa de la Isla Reunión, al este de Madagascar. Seis meses después, aparecieron más escombros de la aeronave en las costas de Mozambique. Los análisis realizados por expertos australianos indicaron además que el lugar del hallazgo era “compatible con los modelos de las corrientes oceánicas”.

Escombros hallados en marzo de 2014 sobre el Océano Índico mientras se buscaba el vuelo MH370.

Presionado por familias de desaparecidos, el anterior gobierno malasio llegó a un acuerdo con Ocean Infinity, una empresa privada especializada en la búsqueda submarina y que encontró el submarino ARA San Juan en 2018, para realizar una nueva búsqueda. El acuerdo preveía que la compañía sólo cobraría en caso de que hallara el avión o sus cajas negras.

De esa manera, en 2018 Ocean Infinity se concentró en otra zona de unos 25.000 kilómetros cuadrados, situada algo más al norte que la primera. Su barco, el "Seabed Constructor", con pabellón noruego, estaba equipado con ocho drones provistos de sonares y cámaras que pueden sumergirse a hasta 6.000 metros de profundidad. Sin embargo, tampoco obtuvo resultados positivos y el 29 de marzo de ese mismo año finalizó el operativo.

Un alerón de ala recuperado de un Boeing 777, identificado como parte del vuelo MH370.

Hasta el momento, se encontraron una veintena de piezas que podrían ser del vuelo MH370 en distintas islas del Océano Índico. Sumado a esto, en noviembre de 2022, las autoridades encontraron en la casa de un pescador de Madagascar una de las supuestas compuertas del tren de aterrizaje, hallazgo que refuerza la teoría que el avión impactó contra el mar de forma rápida e intencional. No obstante, no ayudan a resolver el misterio ya que falta la clave para comprender qué paso: las cajas negras de la aeronave.

En ese sentido, Malasia presentó en 2018 un informe de investigación sobre la inexplicada desaparición. El equipo de investigadores es "incapaz de determinar la verdadera causa de la desaparición del MH370", concluye dicho texto de 400 páginas. Por ese motivo,​ familiares de las víctimas denunciaron que no aportó ninguna información nueva sobre el caso, además de criticar que era demasiado técnico.

Parte del ala del vuelo MH370, encontrada en Tanzania.

A pesar de no brindar respuestas, el documento subrayó numerosas fallas de los controladores aéreos en Malasia y en Vietnam, en particular en la activación del protocolo de "fases de emergencia" luego de la desaparición del Boeing 777 de los radares. Al respecto, señaló que el control aéreo no respetó los procedimiento operacionales habituales. En respuesta, el entonces director general de la aviación civil malasia, Azharuddin Abdul Rahman, renunció a su cargo tras finalizar la investigación: "Por consecuente, es con pesar y luego de reflexión que decido dimitir".

En diez años, solo se encontraron tres fragmentos confirmados del MH370, todos ellos en las costas del océano Índico occidental, y hubo gran cantidad de teorías sobre por qué el avión desapareció. Las especulaciones se centran en torno a un fallo mecánico o estructural que habría ocasionado un accidente, a una toma de rehenes, un acto terrorista o incluso un suicidio del piloto o copiloto, pero ninguna evidencia hasta el momento apuntala a una u otra hipótesis. Ante la falta de pruebas, el misterio también alimentó múltiples teorías conspirativas, como que fueron abducidos por alienígenas o que ingresaron a un agujero negro.

El dolor de los que quedaron atrás y la promesa de Malasia

Según la información de la compañía aérea, en el vuelo MH370 iban 227 pasajeros y 12 tripulantes. Entre ellos, se encontraban 12 niños pequeños, siendo que el más chico tenía apenas 12 años. Por el contrario, el viajero más grande rondaba los 76 años. En cuanto a nacionalidades, había al menos 153 chinos, 38 malasios, 7 indonesios, 6 australianos, 4 estadounidenses y tres franceses.

Unas semanas después de la desaparición, las autoridades malasias determinaron que todos los pasajeros fallecieron. "Lamentamos profundamente tener que asumir más allá de cualquier duda razonable, que el MH370 está perdido y ninguna de las personas a bordo sobrevivieron", indicó el entonces primer ministro de Malasia, Najib Razak.

La tripulación de cabina del vuelo MH370.

Dicha afirmación fue confirmada nuevamente el 29 de enero de 2015, cuando Malasia declaró oficialmente que la desaparición del avión del vuelo MH370 fue un "accidente" y que las 239 personas que se hallaban a bordo están presuntamente muertas, lo cual permitía indemnizar a sus familiares. "Apesadumbrados y con gran tristeza, declaramos oficialmente en nombre del gobierno de Malasia que el vuelo MH370 de Malaysia Airlines sufrió un accidente. Todos los pasajeros y miembros de la tripulación a bordo del MH370 presuntamente perdieron la vida", precisó el número uno de la aviación civil en ese momento, Azharuddin Abdul Rahman.

A lo largo de los años, distintos allegados y familiares de las víctimas expresaron su dolor en la prensa ante la falta de respuestas. "Desde la desaparición del MH370, nosotros, miembros de las familias, sufrimos día y noche, y cada día pasa como si fuera un año", indicaron a dos años del hecho.

Los familiares de las víctimas le exigen al gobierno malasio que realice una nueva búsqueda del avión.

Calvin Shim, esposo de una de las azafatas, esperaba respuestas poco después de más de cuatro años de búsqueda infructuosa. "No se ha encontrado la caja negra. No se han encontrado los restos del avión", lamentó. En cambio expresó su deseo de que el gobierno malasio tratase de encontrar nuevas pistas y considerase reanudar el operativo.

Hamid Ramlan, un policía de la capital malasia, relató que en el vuelo iban su hija (34) y su yerno (24) para pasar vacaciones en Pekín. "Mi mujer no para de llorar. Todo el mundo está triste. Mi casa se ha convertido en un lugar de duelo", expresó. "Es la voluntad de Alá. Tenemos que aceptarlo", agregó.

Según los familiares de la víctima, lo más angustiante del hecho es la falta de respuestas.

"Es muy decepcionante, estoy muy frustrada, no hay nada nuevo", declaró Intan Maizura Othman, cuyo esposo viajaba en ese Boeing 777. "Muchos familiares han hecho preguntas", explicó por su parte G. Subramaniam, que perdió a un hijo, y "las respuestas insatisfactorias han provocado la ira de muchos". "Ya no queremos oír a las autoridades decir que están seguras al 99%. Queremos una confirmación al 100%", declaró, por su parte, la asociación de familiares de las víctimas chinas.

El hecho sigue presente en la mente de los allegados de las víctimas, quienes todos los años honran la memoria de los que desaparecieron. Con motivo del décimo aniversario del hecho, alrededor de 500 familiares y sus simpatizantes se reunieron el domingo pasado en un centro comercial cerca de Kuala Lumpur para un "día del recuerdo" y encender 239 velas en honor a los pasajeros, siendo que muchos de los presentes estaban visiblemente abrumados por el dolor.

Grace Nathan, portavoz de las familias e hija de una de las víctimas, subrayó que "el MH370 no es historia".

En diálogo con la multitud, Grace Nathan (36), portavoz de las familias, instó al gobierno malasio a realizar una nueva búsqueda del avión. "Cada año que pasa sin que se encuentre el avión es otro año de angustiante espera", explicó, a la par que subrayó que "el MH370 no es historia".

Liu Shuang Fong (67) perdió a su hijo Li Yan Lin (28), que también viajaba en la aeronave. "Exijo justicia para mi hijo. ¿Dónde está el avión? La búsqueda debe continuar", reclamó. "Paso todavía noches en blanco esperando que llame a nuestra puerta. Pienso en mi hijo todos los días", afirmó.

Jiang Hui, hijo de una de las víctimas, indicó que el dolor ante la flata de respuestas es "diez o cien veces peor" que la desaparición.

Para algunos, el dolor acumulado en los últimos diez años es mucho peor que la conmoción inicial. "No me atrevo a reflexionar lo que hemos pasado desde hace diez años", aseguró Jiang Hui, cuya madre iba en el fatídico vuelo. "El tormento y el dolor de los últimos diez años, todos estos daños secundarios causados a los familiares, han superado de largo el dolor inicial. No es dos o tres veces peor, sino diez o cien veces peor", manifestó a AFP.

En ese sentido, Jacquita Gonzales, esposa de un miembro del personal de cabina, afirmó que la única manera de aliviar el dolor sería encontrar el avión. "Es por esto que es importante continuar la búsqueda. No hace falta que eso siga siendo un misterio", explicó.

El primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, dijo que el país reabriría la busqueda "si hay pruebas convincentes de que es necesario".

Al respecto, Blaine Gibson, un cazatesoros estadounidense y exabogado que encontró los escasos restos del vuelo MH370, consideró que descubrir la "verdad" sobre lo ocurrido no solo beneficiará a las familias, sino también a los clientes corrientes de las aerolíneas. "Todos necesitamos saber cuando subimos a un avión que no vamos a desaparecer. Malasia también necesita una respuesta. Hay que encontrar el avión, dejarlo todo atrás y avanzar", sostuvo en diálogo con AFP.

El Ministro de Transporte de Malasia, Anthony Loke, indicó a los periodistas en los últimos días que "en lo que respecta a Malasia, está comprometido a encontrar el avión... el costo no es el problema". Además, les dijo a los familiares que se reuniría con funcionarios de la firma de exploración marina Ocean Infinity para discutir una nueva operación de búsqueda. "Ahora estamos esperando que nos proporcionen fechas adecuadas y espero reunirnos con ellos pronto", precisó.​ En sintonía con sus declaraciones, el primer ministro Anwar Ibrahim indicó este lunes que "si hay pruebas convincentes de que es necesario reabrirla [la búsqueda], sin duda estaremos encantados de reabrirla".