El terrible testimonio de una mujer de Palestina que buscó durante 10 años a sus bebés y murieron en un bombardeo

Una mujer palestina escondía su rostro lleno de lágrimas este domingo, devastada tras perder a sus bebés mellizos en un bombardeo en Gaza, mientras unos hombres continuaban buscando sobrevivientes entre los escombros de su casa destrozada. "¿Quién me llamará madre ahora? ¿Quién me llamará madre?", dijo abrazando los cuerpos de sus bebés que, tras 10 años de intentar quedar embarazada y tres rondas de fertilización in vitro, había logrado tener.

Rania Abu Anza contó que tuvo que someterse a múltiples tratamientos de fertilidad para lograr ser madre, un largo anhelo que terminó con la ofensiva israelí en la Franja de Gaza contra el movimiento Hamas y la población local. Según el Ministerio de Salud de Gaza, Wisam y Naim, que no tenían ni cinco meses, se encuentran entre las 14 personas muertas por un bombardeo en la noche del sábado en la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja, imputado a Israel. Pero todos los fallecidos forman parte de la familia Abu Anza, incluyendo al marido de Rania, su hermana, un sobrino y una prima embarazada.

Según informó la agencia Associated Press, “Rania Abu Anza se había despertado alrededor de las 10 de la noche para amamantar a Naim, el niño, y se volvió a dormir con él en un brazo y Wissam, la niña, en el otro. Su marido dormía junto a ellos. La explosión se produjo una hora y media después. La casa se derrumbó”. “Grité por mis hijos y mi marido. Estaban todos muertos. Su padre se los llevó y me dejó atrás”, lamentó la mujer, que destacó no haber tenido “suficiente” tiempo de los bebés que habían nacido el 13 de octubre.

“Perdí a las personas que más quería. No quiero vivir aquí. Quiero salir de este país. Estoy cansada de esta guerra”

"¿Quién me llamará madre ahora? ¿Quién me llamará madre?", sollozó Rania, abrazando a los mellizos. El rostro de uno de ellos aún estaba salpicado de sangre. Cuando le dijeron que sus bebés habían muerto, Rania empezó a gritar: “¡Mis hijos, mis hijos!”. "Les pedí a los rescatistas que buscaran a mis niños entre los escombros. Los sacaron. Me dijeron: 'Tus hijos están muertos'", relató la mujer de apenas 29 años. "No tenemos derechos", denunció a la AP y agregó: “Perdí a las personas que más quería. No quiero vivir aquí. Quiero salir de este país. Estoy cansada de esta guerra”.

Mientras Rania Abu Anza esperaba para enterrar a su hijo y a su hija, tras ella, entre los restos de su casa, los hombres gritaban nombres de otros familiares con la esperanza de que siguieran con vida: "¡Yaser! ¡Ahmed! ¡Sajar!". Israel afirma que su campaña busca eliminar a los combatientes de Hamas, pero Shehda Abu Anza explicó que la casa pertenecía a su tío, y aseguró que allí sólo había civiles. "Estaban durmiendo a las 11 de la noche. Todos eran niños. Honestamente, no había ninguna presencia militar en la casa, solo civiles", sostuvo. "Ningún soldado, solo civiles", recalcó.

El ejército israelí declinó comentar el bombardeo en Rafah, adonde los palestinos buscaron refugio por su recomendación

Otro familiar, Arafat Abu Anza, condenó la falta de herramientas para sacar a posibles sobrevivientes. "Había 15 personas en la casa (...) Estoy limpiando la zona. Estamos intentando sacar a la gente, ver dónde están. Se han derrumbado cuatro pisos", explicó. Cerca de 1,5 millones de palestinos buscaron refugio en Rafah, procedentes de otros puntos de la Franja. Llegaron aquí huyendo de los combates, alentados por el ejército israelí, que les aconsejó desplazarse hacia el sur. Ahora temen una ofensiva terrestre israelí contra la localidad, que podría cobrarse muchas más vidas.

Los mediadores en el conflicto están intentando lograr una tregua que permita, al menos temporalmente, interrumpir los combates durante el mes sagrado musulmán del Ramadán, que empieza el 10 o el 11 de marzo, dependiendo del calendario lunar. Un dirigente de alto rango de Hamas dijo a la AFP que enviaron una delegación a El Cairo, y un medio estatal egipcio indicó que a la capital llegaron enviados de Estados Unidos y de Qatar para participar en unas conversaciones este domingo. La AFP se contactó también con el ejército israelí, pero declinaron hacer comentarios sobre el bombardeo en Rafah. Para Rania Abu Anza, cualquier acuerdo de tregua llegará demasiado tarde.

Franja de Gaza está al borde de una hambruna y seis niños murieron por desnutrición

Israel quiso bloquear un convoy con alimentos para Gaza, pero fue saqueado por la gente

El Programa Mundial de Alimentos indicó este martes que su convoy de ayuda fue bloqueado por el ejército israelí dentro de la Franja de Gaza, tras lo cual fue saqueado por "gente desesperada". La agencia de la ONU declaró que el convoy estaba formado por 14 camiones con unas 200 toneladas de alimentos en dirección al norte del enclave, en el primer envío después de la suspensión de las entregas de ayuda a esa zona el 20 de febrero.

Después de tres horas esperando en el puesto de Wadi Gaza, en el centro del territorio palestino, el convoy fue rechazado por el ejército israelí y tuvo que hacer marcha atrás. Sin embargo, tras ser desviados, los camiones fueron detenidos por "una gran multitud de personas desesperadas que saquearon los alimentos" y se llevaron las 200 toneladas, informó la agencia en un comunicado.

La agencia de la ONU había interrumpido el 20 de febrero la distribución de alimentos en el norte de Gaza por el "caos total y la violencia", después de que otro convoy sufriera disparos y saqueos. El Programa Mundial de Alimentos dijo que estaba explorando todas las formas de llevar alimentos al norte de Gaza, pero que las rutas eran la única manera de transportar grandes cantidades de alimentos necesarios para evitar la hambruna.

Más temprano el martes, seis toneladas de alimentos —suficiente para 20.000 personas— fueron lanzadas por aire, en cooperación con la fuerza aérea jordana. "Los lanzamientos aéreos son el último recurso y no evitarán la hambruna", declaró Carl Skau, director ejecutivo adjunto de la agencia. La ONU estima que 2,2 de los 2,4 millones de habitantes de Gaza están al borde de la hambruna, especialmente en el norte, donde las fuerzas israelíes bloquean la entrada de ayuda.

Además, hay cerca de 30.400 muertos, en su mayoría mujeres y menores, que según el Ministerio de Salud de Gaza han perecido desde que Israel inició su operación militar contra Hamas. Esa ofensiva fue lanzada en respuesta al ataque que milicianos islamistas llevaron a cabo el 7 de octubre en el sur de Israel, causando al menos 1.160 muertos, según un recuento de la AFP basado en cifras oficiales israelíes.

