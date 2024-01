Un centro de refugiados perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) fue atacado a intencionalmente por dos proyectiles de tanque. El bombardeo ocurrió en la mañana del miércoles en la ciudad Jan Yunis, ubicada al sur de la Franja de Gaza, y dejó un saldo de trece personas fallecidas.

Thomas White, director de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) señaló que "el impacto alcanzó un edificio que albergaba a 800 personas desplazadas" y que las instalaciones no fueron afectadas por daño colateral del fuego entre Israel y Palestina, sino que "fueron alcanzadas por fuego directo".

El jefe de la organización aseguró que por el ataque al menos trece personas murieron y 75 resultaron heridas, 15 de ellas en estado crítico. Asimismo, el directivo denunció que “durante todo el día y hasta primera hora de la noche se negó el acceso al lugar a las ambulancias y nuestros propios equipos de emergencia”.

White también lamentó en un comunicado: "Hay 43.000 desplazados internos registrados en este refugio de UNRWA masivamente superpoblado, y todos ellos se encuentran ahora en el epicentro de la guerra en la Franja de Gaza. Sus vidas corren peligro por la cercanía de los combates. Muchos ya han sido desplazados varias veces y no tienen adónde ir".

Y añadió en referencia al ataque intencional: "Este refugio ha sido alcanzado directa e indirectamente por la actividad militar 22 veces desde el 7 de octubre de 2023. El ataque de ayer fue el tercero directo contra este complejo. Edificios en los que ondea la bandera de la ONU han sido alcanzados al menos dos veces por fuego de tanques, sin previo aviso".

En este sentido, enfatizó en que "las víctimas civiles y los ataques diarios contra la infraestructura civil indican fallos recurrentes de las partes en el conflicto en el respeto de los principios fundamentales del Derecho Internacional Humanitario: distinción, proporcionalidad y precaución".

La preocupación de Estados Unidos por el destino de los civiles en Gaza

Desde la Casa Blanca aseguran que están “muy preocupados” por el ataque ocurrido contra la instalación de las Naciones Unidas en Gaza. La portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Adrienne Watson, se pronunció al respecto y enfatizó en la defensa de los civiles.

"Aunque todavía no tenemos todos los detalles sobre lo que pasó y seguiremos buscando más información sobre los incidentes, la pérdida de todas las vidas inocentes es una tragedia", comentó. Y añadió: “Este conflicto ya ha causado muertes y heridos devastadores en decenas de miles de civiles palestinos, y lamentamos cada vida civil que se ha perdido”.

No obstante, Watson volvió a enfatizar el "apoyo de Estados Unidos al derecho de Israel a defenderse, de conformidad con el derecho internacional humanitario" y dijo que Estados Unidos "continuaría trabajando para aumentar la asistencia humanitaria vital en Gaza y traer a casa a todos los rehenes allí retenidos".

Por otra parte, el portavoz del Departamento de Estado, Vedant Patel, señaló que Estados Unidos “deploró” el ataque cometido contra el centro ubicado en Jan Yunis. "Me han escuchado decirlo antes, han escuchado al secretario decirlo antes, pero debe protegerse a los civiles y debe ser respetada la naturaleza protegida de las instalaciones de Naciones Unidas", dijo Patel a periodistas.

Presionado sobre si Estados Unidos estaba en contacto con Israel acerca del ataque, Patel declinó entrar en detalles de la conversación. "Tenemos la intención de seguir manteniendo estas conversaciones con el gobierno israelí y traer a la mesa estas situaciones muy duras y difíciles", agregó al respecto.

"Los trabajadores humanitarios deben ser protegidos para que puedan seguir proporcionando a los civiles la asistencia humanitaria que necesitan para salvar sus vidas", indicó el portavoz.

¿De donde provino el ataque al centro de refugiados de la ONU?

Aún quedan muchas dudas sobre de dónde provino el ataque de “fuego directo” contra el centro de refugiados de la ONU. Si bien ninguna de las partes se adjudicó el ataque, Israel aseguró no haber estado involucrado en el bombardeo.

"Cabe destacar que UNRWA comparte la ubicación de sus refugios directamente con las autoridades israelíes y habíamos recibido garantías de que las personas en su interior estarían a salvo", argumentó White, aunque reclamó "a todas las partes" que "tomen todas las precauciones necesarias para minimizar los daños y proteger a los civiles y los bienes de carácter civil".

"Los intentos enfrentamientos cerca del resto de hospitales en Jan Yunis, incluidos Al Naser y Al Amal, supusieron un cerco efectivo a estas instalaciones, dejando atrapados al personal aterrorizado, a los pacientes y a los desplazados", agregó el directivo .

Por su parte, el Ejército de Israel anunció la apertura de una investigación en torno al ataque contra la citada instalación de la agencia de la ONU y aseguró que su Fuerza Aérea y su artillería no fueron responsables, según informó el diario 'The Times of Israel'. Así, señalaron que están analizando si hubo operaciones terrestres en la zona y si la explosión fue causada por un proyectil disparado por un grupo palestino.