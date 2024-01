Elecciones primarias 2024 Estados Unidos: la carrera hacia la Casa Blanca y la inmigración ilegal en el centro del debate

En el marco de las elecciones primarias 2024 en los Estados Unidos empieza a votarse en el estado de Iowa, que significará el punto de partida de la carrera hacia la Casa Blanca que culminará el martes 5 de noviembre, día en el que se dirimirá al próximo presidente y una de las principales temáticas que se encuentra en el centro del debate, es la inmigración ilegal.

Este lunes 15 de enero dará comienzo la primera votación interna del Partido Repulicano y, en la antesala, dos de los adversarios partidarios de Donald Trump pidieron “atrapar y deportar”.

El último miércoles 10 de enero, los candidatos Ron Desantis, gobernador de Florida y la ex gobernante de Carolina del Sur, Nikki Haley se expresaron sobre la inmigración ilegal a través de la frontera, durante el tenso duelo de aspirantes cara a cara que protagonizaron en la ciudad de Des Moines que, no contó con la presencia del ex presidente estadounidense.

Migración ilegal en Estados Unidos y el programa “Oficinas de Movilidad Segura”

Ambos aspirantes insistieron durante sus discursos en la necesidad de una política migratoria más dura con los indocumentados que ponga fin al ingreso irregular desde el sur de México.

Ron DeSantis, popularmente conocido por su dichos controversiales sobre la problemática, afirmó que “construiremos el muro y cobraremos aranceles sobre las remesas que se envían para construirlo” y aseguró que “terminaré el trabajo que el expresidente Trump prometió y no completó”.

Por su parte, Nikki Haley, hija de inmigrantes indios y ex embajadora de Trump ante las Naciones Unidas, abogó por recuperar el programa “Permanecer en México”, para “que nadie siquiera pise suelo estadounidense” y defendió una nueva práctica: “atrapar y deportar”.

Inmigración ilegal: la fuerte crítica de Donald Trump a Joe Biden

Durante un discurso en Iowa el último domingo, Donald Trump protestó: “Están llegando a nuestro país sin ningún control. No tenemos idea de quién va a entrar. Teníamos la frontera más fuerte, ahora tenemos la frontera más débil”.

El expresidente estadounidense Donald Trump, principal candidato de la nominación presidencial republicana de las elecciones 2024 en Estados Unidos, ha prometido tomar medidas enérgicas contra la inmigración ilegal y restringirla, si es elegido para un segundo mandato de cuatro años.

Por otro lado, a sus 81 años, Joe Biden, el presidente más anciano de la historia del país, busca convencer a los votantes de su capacidad para otros cuatro años en el cargo, enfrentando preocupaciones sobre su edad y bajos índices de aprobación. Sus aliados afirman que es el único candidato demócrata capaz de derrotar a Trump.

La importancia de los caucus de Iowa

Los caucus de Iowa han desempeñado un papel significativo en la política estadounidense desde hace más de 50 años y han sido los propulsores de varios candidatos presidenciales, ofreciendo una plataforma clave para ganar visibilidad y credibilidad en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.