Las pruebas de ADN confirmaron que los restos de "alienígenas" exhibidos en México son de una "especie desconocida"

La investigación emprendida tras el hallazgo de restos correspondientes a cuerpos supuestamente "no humanos" confirmó tras los análisis de ADN que los diminutos fósiles no corresponden a seres humanos, sino a una "especie desconocida".

El especialista en ovnis y periodista Jaime Maussan, que participó en el Congreso mexicano abierto para examinar el origen de los restos, dio a conocer sus conclusiones tras los resultados preliminares de las pruebas de ADN.

Maussan introdujo un equipo de investigadores que realizó un análisis de ADN en las figuras, cuyo resultado arrojó que el 30% "no pertenece a ninguna especie conocida". A la vez, remarcó que las figuras eran "auténticas".

Sin embargo, el 70% del examen aún no fue revelado.

"Esta es la primera vez que se presenta vida extraterrestre de esta manera", dijo Maussan al Congreso, según declaraciones reproducidas en el periódico Daily Mail.

"Tenemos un claro ejemplo de especímenes no humanos sin relación con ninguna especie conocida de nuestro planeta", conjeturó el investigador.

2El público tiene derecho a saber acerca de la tecnología y los seres no humanos. Esta realidad une a la humanidad en lugar de dividirnos. No estamos solos en este vasto universo. Deberíamos abrazar esta verdad”, expresó el cazador de Objetos Voladores No Identificados.

Maussan agregó que los dos cadáveres tienen huesos resistentes, carecen de dientes y presentan implantes hechos de cadmio y de osmio.

Misteriosos fósiles analizados por el comité científico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Fotos: Captura de pantalla

Las figuras fueron sometidas a datación por carbono por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que determinó que los extraños cuerpos presentaban "manos de tres dedos", no tenían dientes y tendrían "más de 1.000 años de antigüedad", precisó Maussan.

Los especímenes en cuestión, según el experto, "no son parte de nuestra evolución terrestre", había afirmado Maussan ante el Congreso en septiembre.

"Se encontraron en minas de diatomeas [algas] y luego se fosilizaron", puntualizó el estudioso de alienígenas.

"Si son extraterrestres o no, no lo sabemos, pero eran inteligentes y vivían con nosotros", propuso Jaime Maussan.

Otros especialistas que examinaron los resultados convalidaron algunos de los planteos del investigador.

"Aliens": un hallazgo que despertó interés en la comunidad científica

El antropólogo Roger Zúñiga de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga en Ica, Perú, aseguró este martes que "no hubo absolutamente ninguna intervención humana en la formación física y biológica de estos seres".

Por su parte, el cirujano argentino Celestino Adolfo Piotto constató que revisó los resultados de las pruebas realizadas sobre los cuerpos y conjeturó que estos seres "eran una versión evolucionada de los seres humanos de hoy".

CA/ED