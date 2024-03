El 8 de marzo de 2014, el vuelo MH370 de Malaysia Airlines partió del aeropuerto de Kuala Lumpur (Malasia) con destino a Beijing (China). Lo que se suponía que sería un viaje de alrededor de seis horas desencadenó el mayor misterio de la historia de la aviación moderna, ya que el avión desapareció junto a las 239 personas que estaban a bordo. A diez años del hecho, las preguntas siguen sin respuestas debido a la falta de evidencias, lo que alimentó una amplia gama de teorías que van desde un fallo en la aeronave hasta un atentado terrorista o incluso explicaciones sobrenaturales.

A una hora de haber despegado el Boeing 777, se desencadenó una serie de hechos imprevistos y que aún no tienen explicación. En ese sentido, el transpondedor (un sistema que envía información clave sobre el vuelo) dejó de comunicar, el avión desapareció del radar militar tailandés, el vuelo pareció cambiar de ruta y un radar civil perdió contacto con el vehículo, a lo que se sumó que no se concretó una comunicación prevista ni se envió ningún mensaje de auxilio, de indicaciones de mal tiempo o de problemas técnicos.

Diez años de la desaparición del vuelo MH370 de Malaysia Airlines, el mayor misterio de la historia de la aviación moderna

Si bien se realizó una de las mayores y más caras búsquedas en toda la historia para localizar la aeronave, solo se encontraron tres fragmentos confirmados del MH370, a lo que se sumó una veintena de piezas que podrían ser del mismo vehículo, todos ellos en las costas del océano Índico occidental.

Además, los investigadores no llegaron a una conclusión sobre lo que sucedió luego de que el vuelo perdiera el contacto con los sistemas de control de tráfico aéreo y desapareciera, originándose así uno de los mayores enigmas sin resolver de la historia reciente de la aviación.

En total, 239 personas iban a bordo del MH370: 227 pasajeros y 12 tripulantes.

En ese sentido, el informe final de las autoridades malasias puso de manifiesto que se manipularon los controles deliberadamente para que la aeronave saliera de su ruta, pero no apuntó a quién sería el responsable ni el motivo detrás de eso. El equipo de investigadores es "incapaz de determinar la verdadera causa de la desaparición del MH370", concluye dicho texto de 400 páginas.

Con el paso de los años, hubo gran cantidad de teorías sobre por qué el avión desapareció. Las especulaciones se centran en torno a un fallo mecánico o estructural, a una toma de rehenes o un acto terrorista, pero ninguna evidencia hasta el momento señala una u otra hipótesis con más fuerza. Ante la falta de evidencias, el misterio también alimentó múltiples teorías conspirativas, como que fue obra de extraterrestres o de un agujero negro.

Teoría 1: un accidente por un problema de presurización

La explicación más plausible de lo ocurrido, según los responsables de la investigación, es que una brusca caída del nivel de oxígeno en el aparato dejara a la tripulación y a los pasajeros inconscientes. De esa manera, el avión habría pasado a volar en piloto automático hasta su caída al mar por falta de carburante.

En concordancia con la hipótesis, hasta marzo de 2022 se mantuvo archivado un informe que indicaba que en ese modelo de aeronave se habían reportado problemas con la configuración de presurización ocho meses antes del incidente.

Bajo esa conjetura, el capitán Zaharie Ahmad Shah habría intentado regresar al punto más cercano para aterrizar de emergencia antes de perder el conocimiento, lo que explicaría el motivo detrás de la misteriosa maniobra de 180° realizada en pleno vuelo. Sumado a esto, habría sido imposible realizar un llamado de emergencia, ya que se encontraba en una zona donde no había cobertura de radio.

La mayoría de los desaparecidos eran chinos (153), mientras el resto de tripulantes pertenecían a trece países.

Las últimas investigaciones de 2022 detectaron que el piloto activó un patrón de espera minutos antes de realizar el giro. Además, al acercarse a la costa con Malasia, activó los flaps, lo que refuerza la teoría de un aterrizaje de emergencia. Asimismo, uno de los flaperones fue encontrado en la costa de Tanzania y, debido a las erosiones que presentaba, se concluyó que estaba en posición baja al momento del impacto.

Sin embargo, el patrón de espera se desactivó luego de cinco minutos, a lo que siguió la desactivación del transpondedor y del Acars (sistema de comunicación que vincula la estación en tierra con las aeronaves). Al respecto, los expertos señalaron que el corte en las comunicaciones habría sido producto de una hipoxia debido a la despresurización, lo que afecta a la mente humana al provocar síntomas cognitivos como desorientación, visión doble, disociación, fallos sensoriales y pérdidas de memoria.

Teoría 2: fue un suicidio por parte del piloto o copiloto

Otra de las teorías más sonadas es que se trató de un vuelo suicida orquestado por el piloto Zaharie Amad Shah (53) o el copiloto Fariq Abdul Hamid (27). En junio de 2016, el FBI descubrió que el capitán había realizado en el simulador de aviones de su casa un vuelo con una ruta muy similar a la que tomó el MH370, alrededor de un mes antes de la desaparición.

Seis días después de la desaparición del avión, las viviendas de Zaharie y Fariq fueron registradas y algunas computadoras fueron incautadas. Una de ellas incluía un software de simulación de vuelo que había sido usado por el piloto para estudiar el cambio de ruta del avión.

A través del software Microsoft Flight Simulator X, el organismo pudo recuperar los puntos informáticos del programa que señalaban el sur del Océano Índico, el lugar donde desapareció el avión, reforzando la idea de que era un acto que Zaharie tenía planeado hacer. En esa línea de pensamiento, el avión "eludió deliberadamente los radares" como parte de una misión suicida muy bien planificada.

El piloto del MH370 Zaharie Amad Shah (53) y el copiloto Fariq Abdul Hamid (27) fueron investigados ante la hipótesis de un suicidio.

Martín Dolan, quien durante dos años guió las búsquedas submarinas de la nave, indicó que se trató de una acción "planificada deliberadamente en el curso de un período de tiempo prolongado para hacer desaparecer el aparato". Al respecto, incluso el vuelo a través de la frontera entre Tailandia y Malasia habría sido intencional para evitar que ninguna de las dos partes interviniera, precisó Simon Harvey, un piloto británico con muchas horas de vuelo en sus espaldas al comando de un Boeing 777 en Asia. "Si alguien me diera la tarea de hacer desaparecer un 777, haría exactamente lo mismo", agregó el comandante.

Según el investigador Larry Vance, especializado en incidentes aéreos, Zaharie se puso una máscara de oxígeno antes de bajar 12.000 metros y despresurizar el avión para que los pasajeros y los tripulantes perdieran la conciencia y murieran. Eso explicaría el motivo de que ninguno enviara un mensaje de auxilio.

Escombros hallados en marzo de 2014 sobre el Océano Índico mientras se buscaba el vuelo MH370.

Luego, habría dejado el avión en piloto automático para que cayera al mar una vez agotado el combustible, por lo que la nave habría dado vueltas por el aire hasta que se apagaron los motores. "Se estaba suicidando y desafortunadamente estaba matando a todos los otros a bordo y lo hizo deliberadamente", detalló Vance.

Sin embargo, no se tiene registro de que el capitán haya tenido problemas mentales ni de ningún altercado en el pasado que podría empujarlo a esto, además de que era un apasionado por la aviación, lo que explicaría el simulador de vuelo en su hogar. El informe final acerca Zaharie encontró que "no hay evidencia que sugiera ningún cambio de comportamiento reciente para él".

Un alerón de ala recuperado de un Boeing 777, identificado como parte del vuelo MH370.

En un comunicado, la hermana del capitán, Sakinab Shah, sostuvo que “dado como están las cosas hoy en día, sin que exista una evidencia tangible, nadie, políticos, científicos, expertos de aviación, investigadores, medios de comunicación o quien sea, ninguno de ustedes tiene derecho a acusar al capitán Zaharie de haber hecho nada malo”.

También se especuló que el culpable haya sido Hamid, quien tenía problemas con su pareja en ese entonces. Según esa línea de pensamiento, habría dejado inconsciente a su colega y para luego estrellar el avión. No obstante, tampoco hay evidencia que sustente esa hipótesis.

Teoría 3: se trató de un atentado terrorista

También hay quienes sostienen que no fue un hecho accidental ni estuvo involucrado el piloto, sino que se trató de un ataque terrorista. Dicha hipótesis surgió a partir del hecho de que dos pasajeros iraníes habían embarcado con pasaportes robados, uno de Italia y otro de Austria, lo que propició una investigación tanto por las autoridades malasias como por el FBI.

En ese sentido, la NBC indicó que analistas expertos en terrorismo sostuvieron que es "muy raro" que dos individuos con documentos falsos viajen en el mismo vuelo. Asimismo, ambos sujetos habían realizado la reserva de los tickets aéreos en simultáneo por la misma agencia de viajes.

Parte de la cubierta del motor del avión del vuelo MH370 encontrada en Bahía Mossel (Sudáfrica).

Luego de que diversas agencias siguieran esta teoría, las autoridades afirmaron estar investigando cuatro posibles casos de identidad sospechosa a bordo del Boeing 777. Sin embargo, aclararon que no tenían relación con los otros dos pasajeros que dieron origen a esta línea investigativa.

Según John Goglia, un antiguo miembro del Consejo de Seguridad del Transporte Nacional de Estados Unidos, el comité que investiga los accidentes aéreos, la falta de un aviso de emergencia sugiere que el avión experimentó una descompresión explosiva o fue destruido por un dispositivo explosivo, indicó Reuters.

En ese sentido, el experto indicó en un inicio que la existencia de pasajeros con identidad falsa apuntaba a la posibilidad de una bomba. Sin embargo, eso no explicaba por qué no se hallaron los restos esparcidos en el presunto sitio del estallido.

Pouri Nourmohamadi (izq.) y Delavar Mohamadreza (der.), los pasajeros iraníes que abordaron con pasaportes robados.

Sumado a esto, a los pocos días se descubrieron las identidades de los pasajeros: Pouri Nourmohamadi (18) y Delavar Mohamadreza (29). Asimismo, Interpol descartó que tuvieran vínculos con terroristas. Por el contrario, la organización internacional sostuvo que lo más probable era que buscaran inmigrar de manera ilegal. Más tarde, revelaron que Nourmohamadi se dirigiría a Frankfurt (Alemania), donde lo esperaba su mamá, mientras que Mohamadreza tenía pensado ir a Copenhague (Dinamarca).

En un inicio, tampoco se descartó una conexión con el extremismo uigur, minoría musulmana de la región china de Xinjiang. En ese sentido, varios uigures fueron deportados de Malasia a China en 2011 y 2012 por llevar pasaportes falsos y participar en una red de tráfico humano.

Teoría 4: fue un secuestro ordenado por Vladimir Putin

Similar a la teoría anterior, una hipótesis barajada sostiene que el avión fue robado por extremistas para cometer atentados terroristas como el de las Torres Gemelas. Según esta teoría, la nave aterrizó en algún lugar seguro, donde se encuentra resguardada a la espera de ser utilizada con fines terroristas.

Bajo esta línea de pensamiento, algunos apuntaron contra los rusos, quienes habrían llevado el vehículo a la antigua República Soviética de Kazajstán. Al respecto, el periodista de aviación Jeff Wise sostuvo que la desaparición habría sido orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin. Además, subrayó que estaría relacionada con el accidente de otro avión de Malaysia Airlines mientras sobrevolaba Ucrania, el cual fue derribado por un misil cuando el Kremlin invadía Crimea.

El MH17 de Malaysia Airlines fue derribado por un misil ruso el 17 de julio de 2014, cuatro meses después de la desaparición del MH370.

Sumado a esto, al registrar los registros del vuelo MH370, el periodista notó que había tres pasajeros rusos a bordo y que todos estaban sentados cerca de una escotilla. Por ese motivo, sostuvo, dos de ellos crearon una distracción para que el tercero se colara debajo de la cubierta y controlara de forma remota el avión y lo llevara a Kazajistán. Sin embargo, la idea fue desestimada por la imposibilidad de controlar el vehículo desde el compartimento de aviónica.

Teoría 5: un misil (accidental o no) de Estados Unidos derribó el avión

El día en que desapareció el avión, el ejército de Estados Unidos estaba realizando ejercicios en el Mar del Sur de China. Por ese motivo, algunos sostuvieron que el país norteamericano derribó accidentalmente la aeronave. También se ponderó que haya sido un ataque intencional, luego de que creyeran que un terrorista tomó control del vehículo y lo iba a estrellar contra una de su base militar ubicada en la isla Diego García.

En concordancia con esa hipótesis, la periodista francesa Florence de Changy deslizó que, por una cuestión de intereses políticos, Estados Unidos intentó sacar el avión electrónicamente del radar e instruir a Zaharie para que aterrizara. Para eso, el país occidental habría utilizado dos aviones de interferencia de radar equipados con un Sistema de control y advertencia aerotransportado (AWAC).

Estados Unidos posee una base militar en la isla Diego García, apodada el "portaaviones insumergible del Océano Índico".

No obstante, el piloto habría decidido mantener el vuelo en curso, lo que desencadenaría el desenlace fatal. "Ya sea a través de un ataque con misiles o una colisión en el aire, el MH370 encontró su destino", expresó la periodista. Sin embargo, el gobierno estadounidense negó estar detrás del hecho, remarcando la falta de evidencia de que el MH370 se haya aproximado a la base militar.

Teoría 6: extraterrestres abdujeron el avión

Debido al misterio del hecho y la escasez de pruebas, la desaparición fue víctima de teorías conspirativas. Una de las más sonadas entre los cibernautas sostiene que la aeronave fue abducida por un OVNI, lo que explicaría el motivo detrás de que no se haya encontrado la totalidad de los restos o la caja negra.

La teoría surgió a raíz de videos donde se veían los supuestos últimos momentos de la nave rodeada de objetos desconocidos, antes de desaparecer en el aire. Las imágenes, que se volvieron virales en las redes sociales, estuvieron acompañadas de un presunto mensaje militar que recibió el usuario que difundió la pieza audiovisual. El código decía: ​"PELIGRO, SOS se le requiere evacuar. Precaución: no son humanos. SOS, peligro, SOS". Sin embargo, ni la veracidad de la filmación ni la hipótesis surgida en Internet fueron confirmadas.

Teoría 7: el avión fue "arrojado deliberadamente a un agujero negro" por el piloto

Una de las últimas explicaciones que sugirieron dos expertos fue la de que el avión fue "arrojado deliberadamente a un agujero negro", una metáfora que hace referencia a que la aeronave siguió una ruta para desaparecer intencionalmente de los radares. La hipótesis surgió a raíz de Jean Luc Marchand, exdirector de Control de Tráfico Aéreo, y Patrick Blelly, un piloto retirado, quienes utilizaron un simulador del Boeing 777 para recrear el mismo patrón de vuelo que el MH370 y examinarlo en detalle.

"Ahora el avión es invisible y ya no se puede rastrear. Es inteligente porque la elección del área donde el avión desapareció es en realidad un agujero negro entre Kuala Lumpur y Vietnam", explicó Marchand en el documental de la BBC Why Planes Vanish: The Hunt for MH370. "Si quieres desaparecer, aquí es donde lo haces", agregó.

La tripulación de cabina del vuelo MH370.

De acuerdo con los expertos, después de que los radares dejaran de detectarlo, el piloto siguió volando durante varias horas, desviándose de la ruta prevista. "Definitivamente, hizo varios giros, pero también hizo cambios de altitud y velocidad, lo que implica para mí que hubo un piloto activo hasta el final del vuelo", señaló el exdirector de Control de Tráfico Aéreo.

En ese sentido, llegaron a la conclusión de que Zaharie mantuvo el control de la aeronave en todo momento hasta que el vehículo se precipitó en el océano. Además, habría apagado de forma manual los transpondedores, lo que impidió que la cabina de control rastreara el vuelo,

Algunos de los restos encontrados son una bandera de ala (hallada en Tanzania), un fragmento de ala (Mauricio) y un flaperón (Isla la Reunión).

"Este cambio de sentido es una maniobra muy difícil porque había que asegurarse de que desapareciera rápidamente del sector vietnamita. Requiere atención y habilidad, por eso creemos que no fue un accidente... estamos convencidos de que sólo un piloto experimentado podría hacerlo; se cuidaron de ser invisibles, no rastreables, de no ser seguidos", explicó Marchand.

Mientras tanto, Blelly consideró que la cabina fue despresurizada de forma intencional. "El problema era que los pasajeros y la tripulación iban a descubrir que el avión ya no estaba en camino a Beijing. Mi teoría es que el MH370 fue despresurizado. Es bastante fácil para un piloto despresurizar un avión... esto hizo posible neutralizar a todas las personas que estaban detrás en la cabina", precisó.

Unas semanas después de la desaparición, las autoridades malasias concluyeron que todas las personas a bordo fallecieron.

"La persona que tomó el control de este avión hizo algo extraordinario que provocó la muerte de 239 personas a bordo y lo puso en el fondo del Océano Índico. No sabemos por qué hizo eso, no tenemos idea de por qué. Este caso, estoy convencido, fue ejecutado por alguien que era piloto porque nadie más era capaz en este avión", concluyó.

Si bien la explicación de Marchand y Blelly no apunta a un agujero negro de verdad ya que se trata de una metáfora, distintos usuarios de Internet consideraron que el avión desapareció tras ser absorbido por uno. Sin embargo, Mary Schiavo, exinspectora general del Departamento de Transporte de Estados Unidos, desmintió esa teoría conspirativa. “Un pequeño agujero negro absorbería todo nuestro universo, así que sabemos que no es eso", indicó en diálogo con la CNN.

Malasia abrió la puerta a la reanudación de la búsqueda del MH370

El primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, dijo que el país reabriría la busqueda "si hay pruebas convincentes de que es necesario".

El ministro de Transportes de Malasia, Anthony Loke Siew Fook, aseguró esta semana que su gobierno está dispuesto a discutir la posible reanudación de la búsqueda de los restos del vuelo MH370. En ese sentido, anunció que dio instrucciones a su ministerio para entablar conversaciones con la empresa estadounidense Ocean Infinity, especializada en cartografiar el fondo marino y que realizó un operativo en 2018, sobre una última propuesta para volver a buscar el avión.

No obstante, el funcionario aclaró que el Gobierno malasio solo considerará su participación directa en una nueva operación de búsqueda cuando existan pruebas creíbles del posible paradero de los restos del aparato: "Si hay pruebas convincentes de que es necesario reabrirla [la búsqueda], sin duda estaremos encantados de reabrirla".

"Prometo que haré todo lo posible para obtener la aprobación del Gabinete, firmar el acuerdo con Ocean Infinity para reiniciar la investigación y la búsqueda lo antes posible, dependiendo del resultado de la reunión", subrayó el ministro. De esa manera, respondió al reclamo de los familiares de las víctimas del MH370, quienes exigen respuestas para darle un cierre al misterio que comenzó hace una década.