Cadáveres de "alienígenas" peruanos: aseguran que contienen "huevos de reproducción" extraterrestres

Un funcionario mexicano afirmó que los cadáveres “no humanos” exhibidos en el Congreso el año pasado contienen "tres huevos de reproducción" que no forman parte de la cadena evolutiva de la Tierra. Los cuerpos provenientes de Perú fueron presentados en la Cámara de Diputados mexicana en el último septiembre y, según un análisis de ADN, el 30% no pertenecía “a ninguna especie conocida".

Un hombre que afirma ser asistente de dos secretarios del gobierno en México y una figura clave involucrada en el fenómeno de los alienígenas, bajo el nombre de J Alberto, publicó en X (exTwitter): “La mitad de Estados Unidos vino a la CDMX a capturar esta evidencia biológica #Nazca con tres huevos de reproducción, con base en 13 Testimonios Científicos ante el Congreso de México. No pertenece a la cadena evolutiva de la Tierra”.

El tuit de J Alberto incluye links hacia el archivo audiovisual de la audiencia pública en el Congreso y a un documento titulado “Momia es la palabra: una mirada genómica a las momias peruanas”, en el que se destaca que, entre los estudios realizados a los cuerpos, no se halló evidencia de origen extraterrestre ni de que las momias sean humanas (o de cualquier otra especie específica), mientras que descartan que las muestras hayan sido falsificadas.

Ante un comentario en el que se increpa a J Alberto para que permitan que un equipo internacional de científicos reconocidos a realizar “pruebas pertinentes”, el funcionario mexicano respondió en la misma red social: “Muchos de los que han estado al pendiente merecen mayor data. Desafortunadamente, al entrar a las grandes ligas en este tema, no es tan sencillo inyectarla en red; pero te puedo comentar que hay un par de laboratorios de alta clase mundial que te solventarán pronto tu petición”.

El debate por la autenticidad de los restos “alienígenas”

El especialista en ovnis y periodista Jaime Maussan, que participó en el Congreso mexicano abierto para examinar el origen de los restos, dio a conocer sus conclusiones tras los resultados preliminares de las pruebas de ADN. Maussan introdujo un equipo de investigadores que realizó un análisis de ADN en las figuras, cuyo resultado arrojó que el 30% "no pertenece a ninguna especie conocida". A la vez, remarcó que las figuras eran "auténticas".

"Esta es la primera vez que se presenta vida extraterrestre de esta manera", dijo Maussan al Congreso, según declaraciones reproducidas en el periódico Daily Mail. "Tenemos un claro ejemplo de especímenes no humanos sin relación con ninguna especie conocida de nuestro planeta", conjeturó el investigador y añadió: “No estamos solos en este vasto universo. Deberíamos abrazar esta verdad”.

Maussan detalló que los dos cadáveres tienen más de 3.000 años, tres dedos, huesos resistentes, carecen de dientes y presentan implantes hechos de cadmio y de osmio. "Se encontraron en minas de diatomeas y luego se fosilizaron", puntualizó y propuso: "Si son extraterrestres o no, no lo sabemos, pero eran inteligentes y vivían con nosotros". Otros especialistas que examinaron los resultados convalidaron algunos de los planteos del investigador.

Sin embargo, expertos peruanos desmintieron la autenticidad de las figuras. El arqueólogo forense Flavio Estrada, quien lideró el análisis, desestimó las creencias de que las figuras provienen de un “centro alienígena o de otro planeta, todo lo cual es totalmente falso”. “La conclusión es simple: son muñecos ensamblados con huesos de animales de este planeta, con pegamentos sintéticos modernos, por lo tanto, no fueron ensamblados durante la época prehispánica. No son extraterrestres; no son alienígenas”, definió.

ML / ED