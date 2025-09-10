Lourdes Arrieta: “Prefiero que me reconozcan como la diputada 'patito' y no como la coimera”

La diputada nacional Lourdes Arrieta repasó su apoyo inicial a Javier Milei y la posterior desilusión: “Creo que quienes lo rodearon se abusaron de su popularidad y lo llevaron a tropiezos importantes”. "Yo creo que todos tienen que involucrarse en política, con o sin experiencia" dijo la funcionaria en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190).

Lourdes Arrieta es licenciada en Comunicación Social y política argentina. Es miembro de la Cámara de Diputados de la Nación por el espacio Coherencia desde el 10 de diciembre de 2023, representando a la provincia de Mendoza.

Primero me gustaría continuar lo que hablábamos previamente aquí en el momento del corte, que se engancha con las denuncias en el PAMI, que era el informe. Recién vos tenías novedades de todo ese entramado y me gustaría que las compartieras con la audiencia.

Es preocupante los desmanejos de PAMI, también como caja política en la provincia de Mendoza. Es lo que está pasando. Primero, el mismo director de PAMI Mendoza, David Litvinchuk, está imputado por no entregar los medicamentos que, asimismo, la justicia le requirió que lo hiciera en enero. Y, ciertos negocios o ciertos favoritismos con algunas clínicas o con algunas prestadoras.

Si me permitís leerlo, esto lo recibí hace unos días: “Te contacto porque estamos atravesando una situación muy grave en la clínica del Sol de Rivadavia, Mendoza. Hace 15 días recibimos una carta documento de PAMI en la que, de manera arbitraria y sin explicación, nos informan que nos quitan el 100% de las cápitas a partir del primero de septiembre. Eso significa que más de 5.200 afiliados pierden la libertad de elegir dónde atenderse y que más de 50 familias que trabajan en la clínica quedan en la calle. No tenemos ninguna multa, ni preaviso, ni motivo que justifique la medida. Lo único que sabemos es que en Rivadavia hay dos clínicas y a una le transfieren prácticamente todas las cápitas, siendo que no tienen capacidad, dejándonos a nosotros sin posibilidad de sostener la institución. Nosotros tenemos convenio directo con PAMI hace más de 20 años.”

Esta clínica no solamente atiende a Rivadavia, sino a toda la zona del este de Mendoza, sea San Martín, sea Junín, sea La Paz, Santa Rosa, por ejemplo. Entonces, son jubilados, que quedan desamparados. Se ha denunciado antes del cierre de listas. A ver, hago un paréntesis. ¿Por qué nosotros decimos que entre ellos mismos están operando?, y se están acusando? Porque es así. De hecho, el mismo representante de la Comisión Directiva de La Libertad Avanza San Rafael hace una denuncia pública, mediática, en uno de sus medios, que es Minuto Ya, diciendo que había negociados dentro de PAMI que se orquestaban tanto el diputado nacional Correa Llano como David Litvinchuk atentando contra los afiliados. Negocios de los cuales, bueno, se están utilizando para caja política, tanto para La Libertad Avanza como también para el Partido Demócrata.

Dejame trascender a este caso en particular y tomarte a vos como ejemplo de personas que creyeron en Milei. ¿No era lógico suponer que Milei iba a ser esta persona en aquel momento? ¿O vos te encontrás hoy con un Milei distinto del que imaginabas? Me gustaría que, a través de tu propia experiencia de alguna manera pueda ser un espejo de muchos de los votantes que, claramente, por lo menos en la elección de la provincia de Buenos Aires y, la verdad, en la mayoría del país, siempre demostró que no volvió a tener nunca más ese 56%, sino algo más cercano al 30 y poco.

Creo que quienes lo rodearon al presidente se abusaron de su popularidad, de su figura carismática, y terminaron, lamentablemente, llevándolo a tropiezos importantes. Hoy el gran tema son las coimas que involucran directamente a la hermana del presidente, Karina Milei, que es secretaria general de la Presidencia. En él vimos al economista que ayudaba a crecer la economía de los hogares sin dinero, por ejemplo, y después estuvo involucrado en el tema de la estafa de la criptolibra. Vimos a un presidente que, supuestamente, al no responder a intereses de ningún partido o de ninguna figura política podía decir libremente lo que pensaba.

Como diputado fue políticamente incorrecto muchas veces, nunca presentó un proyecto, siempre se dedicó a hacer campaña política, pero buscaba, en ese discurso de la batalla cultural, lograr la presidencia o empezar a ocupar distintos cargos de poder para sacar a todos aquellos que nos sumieron durante fácil 12, 15 años en un Estado asistencialista, en un exceso de Estado donde no se generó empleo privado, por sobre todo, y donde hubo muchos casos de corrupción. Lo cierto es que hoy el mismo presidente está salpicado por seis casos de corrupción en menos de dos años. Creo que también va la desilusión por ese lado.

Por un lado, pregonamos la transparencia institucional, la libertad de mercado, el no endeudamiento en el Fondo Monetario Internacional y la apertura de bienes de capital para las pymes y para las empresas, para el desarrollo de la economía regional, sobre todo en un discurso que pregonábamos en el interior. Hoy en día vemos que más de 600 pymes cerraron en lo que va del año. Por ejemplo, la desilusión de un presidente que nos vendió un discurso que supuestamente tenía un plan y que, después de la sanción de la Ley Bases, que de esos 650 artículos quedaron en 246 más aproximadamente, y se modificaron otros más en el Senado, no hubo después un plan.

¿No hubo una sobrevaloración de una persona que no había demostrado una trayectoria en gestión pública? Inclusive vos misma quedaste casi catectizada con aquella foto de los patitos en el pelo y luego la concurrencia a una cárcel en la que estaban detenidos los exrepresores. ¿No hubo una subestimación de las dificultades que implica ser presidente, ser diputado? O sea, ¿no te deja la sensación hoy, en retrospectiva, 21 meses después, de que era mucho más complejo de lo que vos imaginabas? Incluso la tarea de ser diputada. Y que, en el fondo, más allá de la corrupción, que incluso la puede explicar en parte, es el resultado de que era un experimento muy arriesgado con gente que no tenía ninguna experiencia, y que finalmente las posibilidades de que eso terminara mal eran bastante altas.

En lo personal acepté el desafío y todo lo que ha sucedido me ayudó a crecer. Me volvería a poner los patitos en la cabeza. Eso sí: creo que prefiero que me recuerden o me reconozcan como “la diputada patito” antes que como corrupta, coimera. En fin. Y la verdad es que, amén de que el presidente no haya tenido una mejor performance dentro de la Cámara de Diputados, estaba la esperanza latente, sobre todo en el interior. Y en el interior creímos muchísimo en la palabra de Javier Milei. Quizás porque no lo vivíamos de cerca, como lo viven ustedes aquí en CABA o en lo que es el conurbano.

¿Cuántas veces lo viste a Milei personalmente antes de ser candidata?

Lo vi una vez en un acto, en 2021, en Mendoza.

Evidentemente no tenías la menor idea de quién era la persona.

Exactamente. Siempre el intermediario fue Correa Llano del Partido Demócrata.

Ahora, de cualquier forma, pareciera que para ejercer cargos públicos, en tu caso y en el caso del presidente mucho más aún, hace falta algún grado de cursus honorum, de haber dedicado a la política cierto tiempo. ¿Te queda hoy, en retrospectiva, la idea de aconsejar a jóvenes en el futuro que quieran hacer política que no se puede pasar de la nada a presidente o de la nada a diputado? Hay que hacer un cursus honorum. Incluso, para poder ser candidato de alguien, hay que conocerlo bien. Porque ser candidata de alguien a quien viste una sola vez y en un acto, ni siquiera en una reunión privada, es ser candidata de alguien que no sabés quién es.

Va a sonar un poco irreverente, pero yo creo que todos tienen que involucrarse en política, con o sin experiencia, porque lo que nos ha demostrado... Está bien, es verdad que el presidente no tiene experiencia y yo tampoco la he tenido. Va más que nada en una cuestión de valores hacer política. Cuando uno entiende el compromiso social que significa y la responsabilidad que implica llevar adelante las arcas de todo un Estado nacional, no importa la cantidad de años que tengas en política. Importa la honestidad y también las ganas de aprender y de saber bien rodearte para poder llegar a servir al prójimo.

Lo que es, por ejemplo, Mendoza: estamos rodeados de políticos de hace 30 años que, la verdad, cada vez está más pobre, que no produce empleo genuino hace 12 años, que lamentablemente son los mismos de siempre, que ven a un joven y buscan las mil maneras de tirar el aparato propagandístico de la provincia para que no me den notas, para silenciarme, para ridiculizarme. Yo creo que la política tiene que cambiar. Está bien, tenemos que tener cursos, tenemos que tener quizás un poco de experiencia, pero creo que la honestidad intelectual va más allá de los conocimientos de la persona.