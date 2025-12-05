Oscar Zago, diputado nacional del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) declaró que la jura de los nuevos legisladores dejó en evidencia que “no somos ejemplo para los argentinos ni para el mundo”, y remarcó que el oficialismo, como primera minoría, debería ser quien convoque al diálogo y marque un camino de responsabilidad institucional. “La agresividad, los insultos y el bochorno nos atrasan”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190)

Oscar Zago es un político que actualmente se desempeña como diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Originalmente fue jefe del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, pero se separó de ese espacio debido a diferencias internas y ahora integra el bloque del Movimiento de Integración y Desarrollo.

Javier Milei firmará el decreto para convocar a sesiones extraordinarias en el Congreso

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

¿Cuál es su visión de lo que fue la jura de los nuevos diputados?

Muy malo. Me parece que no somos ejemplo los que actuamos en la Cámara de Diputados para nadie. No somos ejemplo para los argentinos, no somos ejemplo para el mundo, un al mundo que le pedimos que mire a Argentina para hacer grandes inversiones. La agresividad, los insultos y el bochorno nos atrasan.

Viví en Brasil en dos oportunidades y a veces he seguido con atención los debates en la Cámara de Diputados y de Senadores de Brasil. Cuando fue el impeachment de Dilma, daban vergüenza muchos diputados brasileños. Vale mencionar que ellos tienen una cantidad mayor de diputados, más de 500. En aquel caso era distinto, transmitían una falta de preparación. En el caso de Argentina, lo que transmiten es agresividad. Y me pregunto si, a su juicio, para ser político hay que ser agresivo hoy en día y si esa agresión es característica en mayor proporción del oficialismo que de la oposición.

Me comentan diputados que estuvieron en Brasil que encima no entran los 500 diputados y tendrían que dar un debate, no entran en el recinto. Son como cámaras separadas y se hace por Zoom. Es decir, es mucho más problemático que estar todos juntos. Y nosotros no somos 257 diputados, en la Cámara de Senadores, 72. El miércoles cuando estaba por jurar, porque vos tenías o un pañuelo o porque tenías una bandera. Yo creo que está muy mal a veces no estar comprometidos en ese acto con la República Argentina. Vos no estás jurando por Uruguay, por Brasil, por Estados Unidos, por Europa. Vos estás jurando en la Argentina ser representante de la República Argentina, de la Cámara de Diputados, uno de los poderes más importantes que tiene la Nación, y vos estás jurando por eso.

Es una locura incluso los discursos que hacemos los diputados, que tendríamos que hacer atento a una jura donde vos tenés distintas fórmulas, como puede ser también en las legislaturas provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vos te tenés que regir porque lo dice la Constitución y porque lo dicen los reglamentos internos. Después cada diputado hace otra cosa. Está mal también. ¿Va a evitar un montón de agresiones? Yo creo que no, porque también hoy las agresiones son a cualquier persona, o que está obesa o que le falta un diente o qué sé yo. Eso es una vergüenza de las diputadas y los diputados. Es de un nivel tan bajo. Nosotros no somos ejemplo para nada.

Javier Milei firmará el decreto para convocar a sesiones extraordinarias en el Congreso

¿Y te da más vergüenza La Libertad Avanza?

Lo del Congreso fue un desastre, aunque me dio más vergüenza La Libertad Avanza. Me da vergüenza porque es el oficialismo, es lo que consiguió tener la primera minoría. La primera minoría tiene que dar el ejemplo. Estábamos eligiendo al presidente de la Cámara de Diputados por un nuevo año, que es del oficialismo, que es de la bancada mayoritaria, y vos tenés que llamarte a la reflexión, que tenés que convocar al diálogo. Te puede gustar o no un montón de cuestiones, y demostrarle al oficialismo, si se comporta mal o tiene gestos, que vos sos el que tiene que llamar a la cordura, y no lo hicieron. Y no quiero ir a una persona, al conjunto, porque si a mí me pasaría y yo manejo el bloque mayoritario, trato de llamar a la cordura a los míos para corregir.

Yo no soy mejor que otro, pero si yo estuviese en la conducción o algo por el estilo, lo hago para hacer todo con respeto. Y tengo el respeto con todo el mundo, como tengo el respeto con la investidura presidencial, sea o no de mi partido político. Creo que ese es el ejemplo hacia afuera, a los que nos miran y a los que no ven y tienen que ver que la Argentina sigue siendo la Argentina de las oportunidades para venir y, como dice la Constitución Nacional, visitar, crear, sentarse en el suelo, comprometerse con el suelo argentino, comprometerse con ser un ciudadano de bien y con ser un empresario de bien que viene a invertir, a construir un montón de cuestiones. Pero de eso me parece que se trata, de que el oficialismo tiene que dar el ejemplo.

TV/ff