Festejar con estilo: experiencias únicas para vivir las Fiestas en los hoteles más destacados Argentina y Miami

El cierre del año llega con una energía especial y los hoteles más destacados de Argentina y Miami presentan sus propuestas para celebrar la Navidad y recibir el Año Nuevo con experiencias inolvidables. Gastronomía festiva, bienestar, naturaleza, actividades familiares y celebraciones temáticas invitan a vivir las Fiestas de una manera única.
En Iguazú – Iguazú Grand
Ideal para quienes desean celebrar las Fiestas rodeados de la selva misionera, Iguazú Grand es un resort 5 estrellas con gastronomía gourmet, spa inspirado en ingredientes regionales, piscinas climatizadas y espacios recreativos para toda la familia.
Cena de Nochebuena – 24 de diciembre
Buﬀet navideño con variedad de ensaladas, ceviche, langostinos, rolls orientales, pastas, show de cortes en vivo, guarniciones, opciones saludables y una gran mesa dulce. Incluye vinos Escorihuela Gascón Reserva, cerveza Corona y espumante Chandon.
Cena de Año Nuevo – 31 de diciembre
Special White Night con cocktail de bienvenida, cena buﬀet, show en vivo con violín, saxo y violoncelo, y after party con banda. Incluye vinos Luca y Terrazas Reserva, cerveza Corona y espumante Baron B.
Para más información:
- Teléfono: (+54 03757) 498050
- Central de Reservas en Buenos Aires: (+54 11) 7079-0589 | 0800-888-4726
- WhatsApp: (+54 9 3757) 443-973
- E-mail: [email protected]
- Instagram: @iguazugrand
En Buenos Aires – Howard Johnson Chascomús
Ubicado frente a la laguna, Howard Johnson Chascomús combina naturaleza, confort y gastronomía en un entorno perfecto para celebrar las Fiestas. Su spa, piscina, jardines y espacios amplios hacen del hotel una excelente opción para descansar y despedir el año.
Navidad – Paquete Especial
1 noche con desayuno + cena de 3 pasos con DJ y brindis. Family Plan para 2 adultos + 2 niños.
Año Nuevo – Paquete Especial
2 noches con desayuno + cena festiva, DJ y brindis para recibir el 2026 en familia.
Promos Especiales de Fin de Año
FULL DAY y CELEBRACIÓN DE FIN DE AÑO con acceso a instalaciones, spa, desayuno, asado, sunset con brindis, actividades recreativas, cena y fiesta con DJ.
Para más información:
- Web: https://hjchascomus.com.ar
- Mail: [email protected]
- Teléfono: 2241 687563
En El Calafate – Montano Suites
Montano Suites es el nuevo hotel boutique de diseño que abre sus puertas en El Calafate para la temporada de Fiestas. Renovado por completo sobre la base del histórico Amigo del Mundo, combina arquitectura contemporánea, materiales nobles y una estética patagónica elegante y minimalista.Cuenta con habitaciones amplias con vistas a la montaña (Deluxe Mountain View, Premium Suite y Signature Mountain View) y una experiencia sensorial que incluye fragancia exclusiva, curaduría musical, degustación Wine & Candles y desayuno gourmet. Proyecto familiar liderado por los hermanos Luisina y Facundo Pérez Costa, Montano Suites ofrece una estadía cálida, moderna y sofisticada para celebrar Navidad y Año Nuevo en un entorno natural único.
Para mas información:
- Montano Suites
- El Calafate, Santa Cruz, Patagonia Argentina
- https://montano.com.ar/
- [email protected]
- @montanosuites
En Ushuaia – Wyndham Garden Hotel del Glaciar
Ubicado en la Reserva Natural El Martial, Wyndham Garden Ushuaia Hotel del Glaciar ofrece el escenario perfecto para vivir una Navidad patagónica única. Con vistas imponentes al Glaciar Martial y al Canal Beagle, el hotel combina naturaleza, tranquilidad y gastronomía de montaña en una propuesta ideal para celebrar en pareja, familia o amigos.
Cena de Navidad – 24 de diciembre
Menú navideño con entrada de bocados fríos y calientes, roll de cordero patagónico como plato principal, postre de helado de calafate y una completa mesa dulce festiva. Incluye vinos de Bodega San Humberto, espumante Chaumont, cerveza Beagle tirada, bebidas sin alcohol y selección de tragos nacionales.
Para más información:
- Central de reservas: 0800 266 0588
- Tel Ushuaia: +549 290152-8221
- Web: https://www.wyndhamhotels.com
- Instagram: @wyndhamgardenushuaia
- Mail: [email protected]
En Buenos Aires – Ker Hoteles
Con presencia en San Telmo, Recoleta, Belgrano y Urquiza, Ker Hoteles ofrece espacios modernos, restaurantes propios, health clubs y spa para celebrar las Fiestas en un entorno urbano. Una propuesta ideal para quienes eligen Navidad o Año Nuevo en la ciudad, con comodidad, gastronomía y atención personalizada.
Para mas información:
Ker San Telmo:
- Dirección: Av. Paseo Colón 455
- Tel: 0810-3456-537 / 5277-4600
- Mail: [email protected]
- Instagram: @kerhoteles
Ker Recoleta
- Dirección: Marcelo T. de Alvear 1368
- Tel: 0810-3456-537 / 5277-4600
- Mail: [email protected]
- Instagram: @kerhoteles
Ker Belgrano
- Dirección: Vuelta de Obligado 2727
- Tel: 0810-3456-537 / 5277-4600
- Mail: [email protected]
- Instagram: @kerhoteles
Ker Urquiza
- Dirección: Díaz Colodrero 2513
- Tel: 0810-3456-537 / 5277-4600
- Mail: [email protected]
- Instagram: @kerhotelesfotos:
En Miami – New Point Miami
New Point Miami invita a celebrar las Fiestas frente al mar, en la icónica Collins Avenue. Departamentos equipados, acceso directo a la playa, piscina, gimnasio, cancha de tenis, restaurante, tiendas y valet parking conforman una propuesta ideal para quienes desean despedir el año en un entorno tropical, cálido y vibrante.
Para más info del hotel ingresá aquí:
- Mail: [email protected] /
- [email protected]
- Web: https://newpointmiami.com/es/
- Instagram: @newpointmiamiok
- Tel: (305) 397.8952