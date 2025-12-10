La Caja de Jubilaciones de Córdoba “esta quebrada” pero paga haberes de 14.000.000 de pesos

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba informó un total de 116.761 beneficios activos durante noviembre de 2025. El haber medio general para el conjunto de beneficiarios se ubicó en $1.617.973. Los datos, extraídos del Informe Estadístico de Seguridad Social, reflejan una marcada dispersión en los montos promedio percibidos por los diferentes sectores.

El informe provincial deja en evidencia la amplia dispersión entre los montos de las jubilaciones y pensiones, un tema que vuelve a instalar el debate sobre la sustentabilidad, las inequidades internas y el impacto de los regímenes especiales en la estructura previsional de Córdoba.

Fuente: Informe Idesa en base a datos oficiales de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Córdoba Nov 2025

El sector que reportó el haber medio más elevado fue el de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, a pesar de representar solo el 1% del total (1.544 beneficiarios). El promedio de sus haberes ascendió a $5.431.427.

La Caja no se puede sostener con 6.200 pasivos que tienen una jubilación promedio superior a los 3 millones, según el PJ

Les siguen, aunque con una diferencia sustancial, los Bancarios, cuyo haber medio fue de $2.871.265 para sus 5.584 beneficiarios (5%). Otros sectores con haberes altos incluyen EPEC, con un promedio de $2.733.401 (3.250 beneficiarios) y la Municipalidad de Córdoba, con $2.581.983 (6.289 beneficiarios). Las Autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo (671 beneficiarios) registraron un haber medio de $2.329.120.

Pero hay un dato que no deja de sorprender. Según los datos oficiales, el haber más alto que se pagó en noviembre de este año es de $ 14.168.540 y corresponder a un jubilado bancario. Lo sigue, muy de cerca un magistrado del Poder Judicial con $ 13.364.188.

El resto de los haberes topes se ubican por arriba de los 7 millones de pesos, promediando los 10 millones.

El Peso de los Docentes y la Administración Pública

Los Docentes constituyen el grupo más numeroso dentro del sistema previsional cordobés, aglutinando al 37% del total de beneficiarios. Con 43.540 personas, su haber medio se ubicó en $1.324.236.

Fuente: Informe Idesa en base a datos oficiales de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Córdoba Nov 2025

En conjunto, la Administración Pública y Organismos Descentralizados (24.216 beneficiarios, 21%) y el personal de Policía y Servicio Penitenciario (18.528 beneficiarios, 16%) representan grandes volúmenes de beneficios, con haberes medios muy similares. La Administración Pública registró un promedio de $1.538.670, mientras que las fuerzas de seguridad percibieron $1.532.885 en promedio.

El oficialismo admite “una Caja en rojo” y abre la puerta a cambios profundos en el sistema jubilatorio provincial

En contraste con los sectores de mayores ingresos, el sector de Municipios y Comunas (11.754 beneficiarios, 10%) registró uno de los promedios más bajos entre los grupos de alta representación, con un haber medio de $1.129.268. El sector etiquetado como "Otros", que comprende 1.385 beneficiarios, tuvo el promedio más bajo de la tabla, con $880.913.

El informe de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba detalla así la distribución de los beneficios previsionales con cifras correspondientes a noviembre de 2025.