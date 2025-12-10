La CGT advirtió que rechaza la reforma laboral "porque plantea una quita de derechos"

El cosecretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Cristian Jerónimo, mantuvo este miércoles un diálogo en Futurock en el que realizó declaraciones referidas a la reforma laboral que planea el gobierno de Javier Milei. Durante la conversación aseguró que "rechazamos la reforma laboral porque[...] solamente plantea una quita de derechos”.

Jerónimo explicó que "se va a reunir mañana al mediodía el Consejo Directivo de la CGT y entendemos que va a buscar una posición común para transmitir el rechazo de la Central Obrera a la reforma laboral". Señaló que "hay un rechazo al proyecto de reforma laboral, aunque todavía no conocemos el papel, pero sí los lineamientos".

Sobre los motivos del rechazo, afirmó: "Lo rechazamos porque entendemos que no es un proyecto que incorpore nuevos trabajadores al sector formal. Argentina tiene una gran cantidad de trabajadores que están en la informalidad. Hay que volver a darle la oportunidad a que tengan derecho, salud y todo lo que corresponde al mundo laboral. Esta reforma solamente plantea y quita derechos tanto individuales como colectivos y no genera ninguna expectativa superior".

Jerónimo aseguró que “acá lo que no está funcionando, lo que está en recesión, es la economía, entonces (el Gobierno) busca una excusa para implantar una reforma totalmente regresiva que sabemos que no va a tener éxito, porque si no funciona la economía, si no funciona el mercado interno, si no hay consumo, podés hacer todas las reformas que quieras, que de hecho, se van a seguir perdiendo puestos de trabajo y todos los días van a seguir cerrando empresas”.

El líder sindical añadió: "Hoy no hay una expectativa ni previsibilidad en la cual el sector productivo entienda que con una reforma se va a ser más competitivo y habrá más producción".

Consultado sobre indemnizaciones, señaló: "Lo rechazamos de plano. La indemnización no es un premio que le da la patronal al trabajador, es el esfuerzo de los trabajadores durante años, la fuerza productiva de las empresas. Nadie les regala nada. No estamos de acuerdo en nada".

Sobre el fondo de cese, advirtió: "No hay una sóla actividad que lo haya implementado. El problema del mundo del trabajo no son las indemnizaciones” e insistió “el problema es que no funciona la economía".

Respecto de la jornada laboral, Jerónimo se manifestó en contra de la extensión de ocho a doce horas: "Todo lo que sea regresivo, que no dé más derechos y que quite derechos, nosotros estamos en desacuerdo". Subrayó que "para modernizar actividades específicas existen los convenios colectivos de trabajo. Hay ejemplos claros en Argentina, como el sector automotriz o el del petrolero, donde se cubrieron las necesidades de cada actividad mediante acuerdos entre partes".

Sobre la informalidad laboral, Jerónimo sostuvo que el Gobierno "no está dando ningún mensaje claro, porque supuestamente esto se plantea como una reforma para incorporar a los sectores informales al sector formal, pero primero empecemos por frenar la sangría del industricidio y la pérdida de puestos de trabajo que tenemos todos los días".

En cuanto a las vacaciones, Jerónimo opinó: "En Argentina nadie se toma los 30 días corridos, pero eso no puede quedar en manos de la patronal, sino de conformidad con el trabajador. Si mañana la patronal impone cómo se tiene que tomar sus vacaciones un trabajador, es un problema. Es el trabajador el que debe tener la flexibilidad de repartirlas como quiera".

Sobre la negociación entre trabajadores y empleadores, aclaró: "Es siempre una decisión del trabajador con la cobertura de la organización sindical. Reivindicamos los derechos colectivos, las organizaciones sindicales tienen preponderancia a la hora de cuidar los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Si hay que construir algún régimen diferencial, tiene que ser un acuerdo entre el capital y el trabajo, no una cuestión partidaria o ideológica".

Jerónimo reconoció que no existe contacto con funcionarios de la Casa Rosada sobre este proyecto: "No hablamos con nadie, ni con Santiago Caputo, ni con gente de Karina Milei, ni con el jefe de gabinete. No tuvimos una convocatoria ni nadie nos llamó puntualmente para hablar de este proyecto".

Respecto a la mirada de la sociedad sobre el sindicalismo, Jerónimo indicó: "Nosotros tenemos que volver a construir una central sindical que sea muy representativa en el país, y que cubra las demandas de los sectores más postergados. Tenemos que entender que no sólo estamos defendiendo a los trabajadores formales".

Respecto a la estrategia de la CGT, afirmó: "Vamos a hacer todas las acciones que sean necesarias. Vamos a actuar y tenemos las herramientas para hacerlo. Vamos a usar todas las herramientas a nuestro alcance para frenar todo lo que le haga daño a los trabajadores y trabajadoras".

Finalmente, sobre la posibilidad de medidas de fuerza, Jerónimo precisó: "Si todo se resolviera con un paro, hubiésemos hecho todos los paros necesarios. Pero el 45% de los trabajadores están en la informalidad en Argentina. Esto no quita que tengamos la potestad de accionar con una medida de acción directa, sea un paro o una movilización, trabajando también en el poder legislativo. Todo lo que sea necesario, esta CGT lo va a hacer. Es la posición que tenemos muy clara de cara al mundo del trabajo y a la sociedad".

NG