La CGT aguarda una dura ofensiva contra los sindicatos

La Confederación General del Trabajo (CGT), con nuevo triunvirato confirmado, volvió a emitir por lo alto y por lo bajo señales en contra de la reforma laboral que prepara el Gobierno. Con una novedad: no va a romper ningún puente institucional por el momento, apuesta a sus contactos oficiales para atenuar modificaciones y ven como la interna entre duros y negociadores es cada vez más intensa.

Así lo dejaron bien en claro, ante la consulta de PERFIL, desde el entorno de un dirigente de la mesa chica de la calle Azopardo. Pese a los cambios que trascendieron para el mercado laboral que planifica la gestión

libertaria, que el gremialismo se apuró en calificar de “regresivos”, si se produce una convocatoria al diálogo, la CGT asistirá. “Somos institucionales ante todo”, señalan, e insisten en que necesitan ver el texto que se va a debatir en el Congreso.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La predisposición al diálogo no significa que automáticamente se acepten las condiciones de la reforma que el oficialismo comenzó a soltar. Se trata, para un cuadro sindical, de una estrategia vieja y que ya fue utilizada por el Gobierno cuando lanzó la Ley Bases. “Venden el terror en primer lugar para después ofrecer lo menos malo”, grafican.

No obstante, en pos de fortalecer el discurso antisindical, el sector vinculado a Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, dio datos de los aportes solidarios de seis sindicatos. En una tabla, figuran los descuentos salariales que se les realiza a los trabajadores de Camioneros (cuyo jefe es Hugo Moyano), Edificios (en donde pisa fuerte Víctor Santa María), Comercio (de Armando Cavalieri), Construcción (Gerardo Martínez), Metalúrgicos (Aberl Furlán) y gastronómicos (Luis Barrionuevo).

En sintonía con este movimiento, Sturzenegger, en la última semana, salió a castigar a los gremios. Comentó, en un encuentro organizado por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) que la reforma laboral tiene como objetivo “desarticular la estructura” de las organizaciones. La frase solo generó un nuevo malestar sindical contra el ministro. Y, al mismo tiempo, quedaron plasmadas las diferencias en el oficialismo entre el ala dura que encarna el extitular del Banco Central en tiempos de Mauricio Macri y los dialoguistas, como Santiago Caputo, asesor presidencial, y Diego Santilli, el ministro del Interior.

En la CGT lo saben y ya comenzaron a intercambiar mensajes con el ala política de La Libertad Avanza. Por lo menos, para abrir un canal de negociación que amortigue parte del combo de modificaciones del proyecto que se están redactando en la secretaria de Trabajo de Julio Cordero. En ese marco, están en pie conversaciones entre el asesor del Presidente, y Héctor Daer, extriunviro y actual secretario de Interior de la calle Azopardo. Es una relación que se construyó en 2024 y nunca se rompió.

“Hay buena onda con todos los muchachos de la CGT”, señalan fuentes libertarias cuando se les pregunta por el estado de las relaciones entre las partes. Hay otro rostro que despierta confianza en el colectivo gremial. Es el del nuevo jefe de Interior, ponderado por su voluntad de debate y con relaciones aceitadas, como las que mantiene con Hugo Moyano y su tropa. Del lado del “Colo” tratan de bajarle acciones a esos lazos y se apuran en señalar que hoy solo está trabajando para la sanción del Presupuesto 2026 por pedido del jefe de Estado.

Por otro lado, en la calle Azopardo comenzaron a acercar posiciones con los gobernadores. En la CGT saben que el terreno parlamentario, tras el 10 de diciembre, es favorable a los planes de LLA. Y una de las llaves para bloquear la iniciativa pasa por los legisladores que responden a los mandatarios provinciales, algunos de los cuales ya dieron señales favorables al oficialismo Osvaldo Jaldo (Tucumán). En ese ida y vuelta juega fuerte Gerardo Martínez (Uocra), quien tiene charlas permanentes con los dirigentes y apuesta a persuadirlos para que no enfrenten a los gremios en sus distritos.