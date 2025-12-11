Gerardo Martínez adelantó que el sindicalismo rechazará la reforma laboral

El secretario general de la UOCRA (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina), Gerardo Martínez, anticipó que el movimiento sindical se expresará en contra del proyecto de reforma laboral que el Gobierno presentará en el Congreso. Además, confirmó que la CGT convocará una reunión para evaluar los pasos a seguir frente a la iniciativa oficial.

“Naturalmente no podemos aceptar el planteo del proyecto de (Federico) Sturzenegger porque quiere quitar derechos y romper estructuras del derecho colectivo e individual”, remarcó Martínez este miércoles ante los medios.

El dirigente, que participa en el Consejo de Mayo organizado por el Ejecutivo, expresó su preocupación por los alcances de la propuesta y la incidencia que podría tener sobre los convenios colectivos. “Hay una postura ideológica muy extrema que no tiene que ver con lo que pensamos y necesitamos los trabajadores”, alertó.

Según el secretario gremial, las centrales obreras consideran que el proyecto contiene puntos que no se condicen con “las necesidades reales de los trabajadores”, por lo que insistió en la necesidad de mantener ámbitos de diálogo que permitan discutir reformas sin afectar los derechos laborales.

“Habrá una reunión del consejo directivo de la CGT donde analizaremos los andariveles y tomaremos una decisión o un programa de acción en defensa de los derechos constituidos”, anticipó.

Se espera que la mesa chica de la CGT se reúna este jueves al mediodía para evaluar el texto final de la reforma laboral, que aún no fue publicado oficialmente. Desde la central obrera señalan que el sindicalismo quedó fuera de cualquier instancia de diálogo y advierten sobre la posibilidad de que se incluyan en el proyecto medidas que fueron parte de conversaciones previas.

De hecho, Martínez, designado por la CGT como representante sindical en el Consejo de Mayo, se ausentó de la última reunión realizada esta semana en Casa Rosada, en señal de disconformidad ante la falta de negociación sobre las objeciones planteadas por la central trabajadora.

“Indudablemente dentro del Consejo de Mayo, que es un consejo consultivo y no vinculante, no hubo oportunidad de discutir todos los temas que queríamos trabajar, tanto de política tributaria como de política laboral”, manifestó Martínez.

Por ello, la cúpula gremial de la CGT evaluará los pasos a seguir y la eventual adopción de medidas en caso de que el Gobierno avance con la reforma sin introducir cambios que atiendan los planteos del movimiento obrero.

Reforma laboral: cuándo se tratará el proyecto en el Congreso

Tras regresar de su viaje a Oslo, el presidente Javier Milei firmó esta mañana el proyecto de reforma laboral que el Gobierno enviará al Congreso este jueves. De esta manera, el oficialismo avanza con su objetivo de aprobar una serie de reformas antes de fin de año.

El Presidente rubricó la iniciativa en las oficinas de Aeroparque, donde lo esperaba con el texto el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El proyecto, denominado Ley de Modernización Laboral, será presentado por Adorni a partir de las 13:30.

Durante las sesiones extraordinarias, previstas inicialmente entre el 10 y el 30 de diciembre, La Libertad Avanza (LLA) buscará convocar a comisiones este viernes y obtener un dictamen para llevar el proyecto al recinto el 19 de diciembre. Para ello, el oficialismo intentará que la senadora Patricia Bullrich presida la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara Alta.

