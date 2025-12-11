María Corina Machado: "Venezuela ya ha sido invadida"

Desde Oslo, Noruega, la opositora venezolana María Corina Machado dio un apoyo velado a la intervención de Estados Unidos en Venezuela al asegurar que la nación "ya ha sido invadida".

Machado llegó en la madrugada de este jueves a Oslo, tras un viaje secreto desde Venezuela, donde vivía en la clandestinidad tras ser amenazada con la prisión por el presidente Nicolás Maduro. Tras saludar a su familia, encargada de recibir en su nombre el Premio Nobel de la Paz, a y sus seguidores, dio varias entrevistas, pasó por el Parlamento noruego y brindó una conferencia de prensa.

Estados Unidos incauta un petrolero frente a Venezuela y sube la apuesta contra Maduro

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En la rueda de prensa, un periodista de una radio sueca mencionó la acción de Estados Unidos al incautar un barco frente a la costa de Venezuela este miércoles, y preguntó a Machado: "¿Daría la bienvenida a una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela?". Ella respondió: "Mire, algunas personas hablan de invasión en Venezuela, la amenaza de una invasión en Venezuela y yo respondí, Venezuela ya ha sido invadida. Tenemos a los agentes rusos, tenemos a los agentes iraníes, tenemos grupos terroristas como Hezbolá, Hamás operando libremente de acuerdo con el régimen."

Nicolás Maduro llamó "ridículo" a Javier Milei por apoyar a María Corina Machado en la entrega del Premio Nobel de la Paz

La líder opositora continuó: "Tenemos a la guerrilla colombiana, los cárteles de la droga que han tomado más del 60% de nuestras poblaciones y no solo están involucrados en el tráfico de drogas, sino en el tráfico de personas, en redes de prostitución. Esto ha convertido a Venezuela en el centro criminal de las Américas, y lo que sostuvo al régimen es un sistema de represión muy poderoso y fuertemente financiado,"

Finalmente, concluyó: "¿De dónde provienen esos fondos? Bueno, del tráfico de drogas, del mercado negro de petróleo, del tráfico de armas, del tráfico de personas. Necesitamos cortar esos flujos, le pedimos a la comunidad internacional que corte esas fuentes porque los otros regímenes que apoyan a Maduro y a la estructura criminal están muy activos y han convertido a Venezuela en el refugio seguro para sus operaciones hacia el resto de América Latina".

Según contó el presidente estadounidense Donald Trump a los medios de prensa, Machado se comunicó con él y le dijo que había aceptado el Premio Nobel de la Paz "en su honor".