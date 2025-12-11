María Corina Machado: "Venezuela ya ha sido invadida"

Desde Oslo, Noruega, la opositora venezolana María Corina Machado dio un apoyo velado a la intervención de Estados Unidos en Venezuela al asegurar que la nación "ya ha sido invadida".
Machado llegó en la madrugada de este jueves a Oslo, tras un viaje secreto desde Venezuela, donde vivía en la clandestinidad tras ser amenazada con la prisión por el presidente Nicolás Maduro. Tras saludar a su familia, encargada de recibir en su nombre el Premio Nobel de la Paz, a y sus seguidores, dio varias entrevistas, pasó por el Parlamento noruego y brindó una conferencia de prensa.
En la rueda de prensa, un periodista de una radio sueca mencionó la acción de Estados Unidos al incautar un barco frente a la costa de Venezuela este miércoles, y preguntó a Machado: "¿Daría la bienvenida a una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela?". Ella respondió: "Mire, algunas personas hablan de invasión en Venezuela, la amenaza de una invasión en Venezuela y yo respondí, Venezuela ya ha sido invadida. Tenemos a los agentes rusos, tenemos a los agentes iraníes, tenemos grupos terroristas como Hezbolá, Hamás operando libremente de acuerdo con el régimen."
La líder opositora continuó: "Tenemos a la guerrilla colombiana, los cárteles de la droga que han tomado más del 60% de nuestras poblaciones y no solo están involucrados en el tráfico de drogas, sino en el tráfico de personas, en redes de prostitución. Esto ha convertido a Venezuela en el centro criminal de las Américas, y lo que sostuvo al régimen es un sistema de represión muy poderoso y fuertemente financiado,"
Finalmente, concluyó: "¿De dónde provienen esos fondos? Bueno, del tráfico de drogas, del mercado negro de petróleo, del tráfico de armas, del tráfico de personas. Necesitamos cortar esos flujos, le pedimos a la comunidad internacional que corte esas fuentes porque los otros regímenes que apoyan a Maduro y a la estructura criminal están muy activos y han convertido a Venezuela en el refugio seguro para sus operaciones hacia el resto de América Latina".
Según contó el presidente estadounidense Donald Trump a los medios de prensa, Machado se comunicó con él y le dijo que había aceptado el Premio Nobel de la Paz "en su honor".