Argentina deberá dar explicaciones ante la CIDH por el deterioro de la libertad de expresión

Argentina fue citada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para dar explicaciones sobre el creciente deterioro de la libertad de expresión y la represión de la protesta social. La audiencia fue solicitada por distintas organizaciones de derechos humanos que alertaron sobre un clima de hostigamiento hacia la prensa y la sociedad civil.

Según un reciente informe de Amnistía Internacional, en los últimos meses se registraron señales preocupantes de retroceso en las garantías democráticas básicas, con medidas estatales que podrían restringir el derecho a manifestarse y limitar la pluralidad informativa.

La organización advirtió sobre el uso excesivo de la fuerza en manifestaciones públicas, la criminalización de referentes sociales y sindicales, y el hostigamiento a periodistas que cubren protestas. En ese contexto, la CIDH busca que el Estado detalle qué políticas y mecanismos está implementando para proteger la libertad de expresión y prevenir abusos.

Durante la audiencia, Argentina deberá explicar cómo se aplican los protocolos de seguridad en movilizaciones sociales, qué acciones judiciales se tomaron frente a denuncias de violencia institucional y cuáles son los instrumentos vigentes de protección para periodistas y defensores de derechos humanos.

Amnistía Internacional también remarcó que los discursos oficiales estigmatizantes hacia medios de comunicación, organizaciones o manifestantes generan un clima de intimidación que desalienta la participación ciudadana y debilita la confianza en las instituciones. Además, señaló que el acceso a la información pública sufrió un retroceso, con una mayor concentración de vocerías oficiales y una reducción en la transparencia gubernamental.

La convocatoria de la CIDH representa un paso importante dentro del sistema interamericano de derechos humanos. Su objetivo es garantizar que el Estado argentino rinda cuentas por sus compromisos internacionales en materia de libertad de expresión y protección de la prensa.

Desde Amnistía, sostienen que “la libertad de expresión es una condición esencial de toda sociedad democrática”, y que los gobiernos tienen la obligación de garantizarla, incluso frente a las voces críticas.

En un contexto social marcado por tensiones políticas y reclamos económicos, el debate sobre la libertad de expresión vuelve al centro de la escena. Las organizaciones esperan que este proceso derive en recomendaciones concretas y en un fortalecimiento institucional que garantice un espacio libre, plural y seguro para el periodismo y la protesta pacífica.

