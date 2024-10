Adolfo Rubinstein: “La salud no puede estar totalmente desregulada porque es un bien público”

En diálogo con Canal E, el ex ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, habló sobre la desregulación de las importaciones de medicamentos y las consecuencias que podría traer en materia de los requisitos que deben ser cumplidos para que se vendan en Argentina. También se refirió a que no se ha desarrollado el mercado de medicamentos genéricos en el país.

“Se ha propuesto la importación directa de medicamentos de la India, en un convenio con la India sin necesitar la autorización de la Nación”, comentó Adolfo Rubinstein. “La India es uno de los principales productores de medicamentos, además, medicamentos de muy bajo costo, con lo cual, es una de las principales industrias de exportación de la India”, agregó.

¿Qué otras formas existen de regular el precio de los medicamentos?

Posteriormente, Rubinstein planteó: “Existe un riesgo en la importación de medicamentos, suponemos que puede ser mínimo pero existe y para eso está la ANMAT”. Luego, manifestó que, “también hay otras maneras de regular el precio de los medicamentos, como por ejemplo empezar a promover el mercado de genéricos en Argentina”.

El mercado de medicamentos genéricos no se ha desarrollado en Argentina

“Los que existen son los que se llaman genéricos de marca, que son copias de los medicamentos, los genéricos tienen precios muchísimo más bajos”, sostuvo el entrevistado. “En Argentina esto no está desarrollado porque ha sido un mercado muy poco regulado, prácticamente no existen precios de referencia en Argentina”, complementó.

Por otro lado, el ex ministro de salud señaló: “Hay que generar verdaderamente una decisión política, además de una decisión económica, de movilizar el mercado de genéricos en Argentina”. A su vez, remarcó que, “la salud no puede estar totalmente desregulada porque es un bien público, lo que no se puede hacer es dejar al libre albedrío y no es que cada provincia haga lo que le parece”.

“Cada vez se hace más dificultoso el acceso a los medicamentos y estamos hablando de los medicamentos ambulatorios, no son los medicamentos especiales que han aumentado de manera brutal en el último tiempo”, expresó Rubinstein. “Hay una realidad incontrastable que es el aumento de los costos sanitarios, incluso muy por encima del índice de precios al consumidor”, concluyó.