La balanza turística volvió a marcar déficit en noviembre, según el INDEC

La balanza turística volvió a ser deficitaria en 476,2 miles de visitantes internacionales por todas las vías de acceso al país en noviembre, de acuerdo con lo informado por el INDEC.

En el undécimo mes del año salieron 1,27 millón de argentinos, lo cual representa un aumento interanual de 15,3% respecto al mismo mes del año pasado. El acumulado entre enero y noviembre es de 3,85 millones, un 37% por encima del mismo período de 2024.

El 71,8% del turismo argentino se dirigió a los países limítrofes, encabezados por Brasil (21,9%) y Chile (21,4%). El 47,0% de los turistas residentes salieron del país por la vía aérea; el 43,3%, por vía terrestre; y el 9,7%, por la vía fluvial/marítima.

La salida de dólares por turismo en 2025 podría ser la más alta de la historia

Por otra parte, ingresaron al país de 795.300 personas, marcando una caída de 2,7% interanual. Entre enero y noviembre, el país recibió a 2,02 millones de turistas, un 5% más que en los primeros once meses del año pasado.

El 19,0% del turismo receptivo reside en Brasil, el 18,7% en Europa y el 14,4%, en Uruguay.

Los argentinos en el exterior gastaron US$ 550,60 millones, mientras que por turismo receptivo ingresaron US$ 324,82 millones.

Según el CEPEC, el incremento en el turismo de argentinos en el extterior “está asociado a un tipo de cambio real apreciado, que abarata los viajes fuera del país y estimula el gasto turístico en el exterior, con impacto directo sobre la demanda de divisas”.

Y agrega: “El ingreso de turistas extranjeros sigue siendo insuficiente para compensar la salida de residentes, afectado por la pérdida de competitividad cambiaria y los elevados costos internos medidos en dólares”.

“Noviembre de 2025 ratifica un patrón persistente: más argentinos viajando al exterior y menos extranjeros ingresando al país, con un saldo turístico negativo que continúa presionando sobre la cuenta corriente. Sin cambios en la competitividad cambiaria, resulta difícil esperar una reversión de esta dinámica en el corto plazo”, concluye el informe.

Déficit histórico

Un informe de Fundar marca una clara tendencia para la balanza turística, ya que en 42 de los 49 años transcurridos desde 1976 fueron negativos.

Las razones: “el país se encarece en dólares y aumentan los incentivos para viajar al exterior”.

Para Fundar, “la persistencia del déficit turístico agrava la escasez crónica de divisas que enfrenta la economía argentina. Reducir este desequilibrio requiere un conjunto de políticas, tanto macroeconómicas —un tipo de cambio real más competitivo—, como sectoriales, orientadas a mejorar la infraestructura y la conectividad local, así como a fortalecer la promoción internacional del país, con el fin de hacer más atractivo y accesible el turismo en Argentina”.

