La salida de dólares por turismo en 2025 podría ser la más alta de la historia

En octubre, la Argentina volvió a tener un saldo negativo en la balanza turística. En este mes, ingresaron 679.200 visitantes no residentes por todas las vías de acceso al país, de los cuales 389.800 fueron turistas y 289.500 fueron excursionistas, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). En la comparación interanual implicó una caída del 5,9% en la cantidad de turistas.

En octubre, las salidas al exterior incluyeron a 1.228.900 visitantes residentes por todas las vías internacionales, de los cuales 725.000 fueron turistas y 503.900 fueron excursionistas. Un aumento del 10,8% interanual en la cantidad de turistas.

En números, esto se traduce a un saldo negativo de 549.700 personas por todas las vías de acceso al país. Este resultado se explica por los saldos negativos de 335.200 turistas y de 214.500 excursionistas. Por el lado de los gastos, los argentinos que viajaron al exterior gastaron US$ 597 millones, mientras que los turistas extranjeros gastaron en el país poco más de US$ 232 millones, lo que explica un déficit del orden de los US$ 365 millones.

Fuerte sangría de dólares y baja competitividad

Según Marcos Cohen Arazi, de Fundación Mediterránea, el saldo de viajeros fue récord en los primeros nueve meses de 2025. En lo que va del año, salieron 9,7 millones de argentinos, mientras que ingresaron al país 4,1 millones de turistas, con un déficit de 5,6 millones de viajeros”.

“Estimamos que el año cerraría con una salida de dólares por turismo emisivo de entre US$ 11.000 y US$ 13.000 millones. Los ingresos por el segmento receptivo serían cercanos a US$ 4.000 millones, de modo que el saldo deficitario se ubicaría entre US$ 7.000 millones y US$ 9.000 millones”, anticipó.

Con estos números, el 2025 cerraría con una histórica salida de dólares. Las últimas proyecciones anticipan una salida de US$ 13.000, alrededor de 1,6% del PBI, superando la marca de 2017, con US$ 10.662 millones.

Por otro lado, Daniel Schteingart, Director de Desarrollo Productivo Sostenible de Fundar, aseguró en su cuenta de X que: "2025 va camino a ser récord histórico en turismo emisivo. Muy posiblemente superemos los 12 millones de turistas que salen al exterior, rompiendo el pico previo de 2017". A su vez, aseguró que el turismo receptivo tiene un muy mal año, cayendo 17% contra 2024. "Es el peor año desde 2006, con excepción de la pandemia", comentó.

Para finalizar, Schteingart, adelantó que "el déficit turístico muy posiblemente será el más grande de la historia (-7 millones de turistas)".

El INDEC anunció que el 61,9% del turismo receptivo provino de los países limítrofes. Los principales fueron Brasil, que aportó 23,1%; y Uruguay, 15,1%. El 51,5% de los turistas no residentes llegó a Argentina a través de la vía aérea; el 37,0%, por vía terrestre; y el 11,5% restante, por vía fluvial/marítima.

Del lado contrario, el 65,9% del turismo emisivo se dirigió a los países limítrofes. Los principales destinos fueron Brasil, con 22,1%; y Chile, con 19,3%. El 54,2% de los turistas residentes salieron del país por la vía aérea; el 38,2%, por vía terrestre; y el 7,7%, por la vía fluvial/marítima.

Todo indica que en esta temporada veraniega nuevamente el turismo emisivo superará al receptivo

De acuerdo con los datos del INDEC, desde febrero de 2024 que el turismo internacional deja saldo negativo para la Argentina.

Mientras que los turistas argentinos aprovecharon un dólar mas favorable para viajar al exterior, lo que abarato en términos relativos sus gastos, los visitantes extranjeros sintieron el efecto contrario: la apreciación del peso encareció sus consumos en la Argentina, reduciendo la competitividad turista local.

Del mismo modo, y teniendo en cuenta que la inflación aumentó bastante más que el dólar en estos años, los propios argentinos optaron por viajar al exterior en lugar de hacerlo dentro del país, debido a la disparidad de precios en vestimenta, hospedaje, comida e incluso pasajes.

FN