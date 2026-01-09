Karina Milei y Patricia Bullrich asistieron al teatro para presenciar la obra de Guillermo Yanco

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, asistió este jueves por la noche al teatro para ver la obra ¿Qué somos?, en la que participa Guillermo Yanco, la pareja de la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

La función tuvo lugar en la avenida Corrientes y contó con la presencia de la propia Senadora Nacional, quien acompañó la presentación junto al secretario de Cultura de la Nación, Leandro Cifelli.

Entre los asistentes también se destacó la presencia de Antonio de la Rúa, hijo del expresidente Fernando de la Rúa. En la presentación teatral participaron múltiples figuras del ámbito político y cultural.

Yanco, abogado y empresario, tuvo su debut teatral en 2013 en la obra "El evento texto", de Julio Chávez, bajo la dirección de Luz Palazón. En ¿Qué somos? comparte escenario con el actor, autor y director Juan Acosta, artista cercano al sector libertario.

Patricia Bullrich

La obra teatral de Acosta se estrenó hace dos años, estuvo bastante tiempo en cartel y, tras una pausa realizada en diciembre, se acaba de reestrenar, pero con una modificación del guion que permite agregar al personaje que interpreta Yanco: un encargado de edificio que "sabe todo lo que pasa", y tiene "alma de detective y corazón noble".

El elenco se completa con las actuaciones de Silvio Klein y Rubi Montalvo, en una propuesta que combina humor y reflexión, y que convocó a figuras de primera línea del escenario político nacional.

BGD/DCQ