Netflix presenta Agatha Christie: Las siete esferas, la miniserie de misterio que abrirá 2026

Netflix lanzó el tráiler y nuevas imágenes de "Agatha Christie: Las siete esferas", una miniserie de tres episodios que se estrenará a nivel global el 15 de enero. La producción adapta The Seven Dials Mystery, una de las novelas policiales de la autora británica, y propone un relato de intriga clásica ambientado en la Inglaterra de entreguerras.

La historia se sitúa en 1925, durante una elegante fiesta en una mansión rural inglesa. Lo que comienza como una broma entre jóvenes de la alta sociedad deriva en una serie de acontecimientos inquietantes que alteran el orden aparente del lugar. En ese contexto emerge la figura de Lady Eileen “Bundle” Brent, una investigadora inesperada que se ve obligada a desentrañar un caso que marcará su destino.

La serie está protagonizada por Mia McKenna-Bruce, quien encarna a Lady Eileen Brent, y cuenta con Helena Bonham Carter en el papel de Lady Caterham. El elenco se completa con Martin Freeman como Battle, Corey Mylchreest como Gerry Wade, Ed Bluemel como Jimmy Thesinger y Nabhaan Rizwan como Ronnie Devereux.

El guion está a cargo de Chris Chibnall, creador de Broadchurch, quien vuelve a trabajar con el género policial luego de su paso como showrunner de Doctor Who. La producción ejecutiva recae en Suzanne Mackie, responsable de The Crown, junto a Chris Sussman, mientras que la dirección y producción están en manos de Chris Sweeney. También participan como productores ejecutivos Andy Stebbing y James Prichard, bisnieto de Agatha Christie y actual director de Agatha Christie Limited.

Una novela menos conocida dentro del universo Christie

The Seven Dials Mystery, publicada originalmente en 1929, forma parte del ciclo de novelas independientes de Agatha Christie y se distingue por su tono juvenil, su crítica a la aristocracia británica y una estructura que combina humor, espionaje y crimen. A diferencia de sus obras más célebres, no está protagonizada por Hercule Poirot ni Miss Marple, lo que le otorga mayor libertad narrativa y permite una adaptación más flexible para el público contemporáneo.

En los últimos años, las adaptaciones de Christie han vuelto a ganar relevancia con nuevas lecturas audiovisuales que buscan preservar el espíritu del misterio clásico, pero con ritmos y estéticas actuales. En ese marco, Las siete esferas se suma a una tendencia sostenida de revisitar relatos policiales de época con enfoques modernos.

Una apuesta por el misterio clásico en formato breve

Con solo tres episodios, la miniserie apuesta por un formato compacto que prioriza la tensión narrativa y el desarrollo psicológico de los personajes. Desde Netflix destacaron que el proyecto busca mantener la esencia del suspenso característico de Christie, combinando una cuidada reconstrucción de época con una narración ágil.

La producción forma parte de la estrategia de la plataforma de seguir ampliando su catálogo de ficciones literarias y de época, un segmento que ha mostrado un crecimiento sostenido en la audiencia global.

