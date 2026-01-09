Fluminense anunció que el DT argentino Luis Zubeldía será operado del corazón este sábado

Casi al filo de cumplir 45 años (13/01), el entrenador argentino Luis Zubeldía, actualmente en Fluminense, será sometido este sábado a una operación de corazón. Ese sorpresivo anuncio lo hizo el club carioca, que no aclaró los motivos que llevarán al DT al quirófano, pero la intervención pone en duda la presencia de Zubeldía en el debut del 'Flu' en el campeonato brasileño, previsto para el miércoles 14 de enero ante Madureira.

Fluminense explicó que la operación "no es de urgencia sino programada", destacando que en caso de que los controles posteriores indiquen la necesidad de un tratamiento adicional, el técnico argentino guardará reposo durante siete días. Si por el contrario no se produjeran esas restricciones médicas, Zubeldía entonces podría volver a estar en el banco del equipo de Río de Janeiro la próxima semana.

“El entrenador será sometido a una intervención cardiovascular. En caso de que se identifique la necesidad de tratamiento tras la intervención, deberá guardar reposo durante siete días. Si no hubiera decisión médica en ese sentido, volverá al mando de los entrenamientos ya el lunes”, señaló el club. Cuando se requirieron más precisiones, solo se agregó que se trata de una operación programada.

Zubeldía había iniciado la pretemporada el 2 de enero con un primer grupo de futbolistas, entre los que se encontraban Lezcano, Riquelme, Igor Rabello, John Kennedy, Arana, Jemmes y varios juveniles surgidos de Xerém. El jueves 8 se incorporó el plantel principal, completando el trabajo planificado en dos etapas.

El entrenador argentino asumió en Fluminense a fines de septiembre tras su salida de São Paulo. Desde entonces dirigió 18 partidos, con un balance de 11 victorias, tres empates y cuatro derrotas, logrando la clasificación directa a la Copa Libertadores y el acceso a las semifinales de la Copa de Brasil.

En enero, el Flu afrontará cuatro partidos por la Taça Guanabara antes del inicio del Brasileirao, programado para el 28 de enero frente a Gremio. Además, el club integrará el Bombo 1 en el sorteo de la próxima Libertadores, que se realizará el 18 de marzo.

"El técnico Luis Zubeldía será sometido a un procedimiento cardiovascular programado este sábado. En caso de que se identifique la necesidad de tratamiento tras la intervención, deberá guardar reposo durante siete días. Si no hubiera decisión médica en ese sentido, volverá al mando de los entrenamientos ya el lunes". Señaló el breve fue el mensaje de Fluminense, y se espera que este sábado, también por las redes sociales del club, se informe sobre el resultado de la operación.

