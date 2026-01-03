“Ya era hora", el PRO frente a la crisis venezolana

A lo largo de los años, el PRO y sus dirigentes han mantenido una postura firme, coherente y consistente en apoyo a los migrantes venezolanos, en denuncia de la grave crisis humanitaria y política que sufre Venezuela, y en rechazo frontal a las sistemáticas violaciones de los derechos humanos perpetradas por el régimen de Nicolás Maduro.

Esta posición se remonta a mucho antes de la presidencia de Mauricio Macri. Ya cuando era Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Macri ya se plantaba contra Hugo Chávez -en la mesa de Mirtha Legrand- en un momento en que pocos líderes regionales se atrevían a hacerlo, rompiendo así con la alineación incondicional del kirchnerismo con el chavismo. Más tarde, como presidente de la Nación, fue uno de los primeros mandatarios de la región en denunciar abiertamente la existencia de presos políticos en Venezuela y en exigir su liberación inmediata.

En 2016, bajo el gobierno de Cambiemos, Argentina propuso la ruptura del Protocolo de Ushuaia —que exige que los miembros del Mercosur sean democracias plenas— y promovió la suspensión de Venezuela del bloque regional. Fuimos los primeros en calificar públicamente a Maduro como dictador. En 2017, Argentina suscribió la Declaración de Lima y participó en la fundación del Grupo de presión política y diplomática que declaró que Venezuela vivía bajo una dictadura y se comprometió a trabajar por la restauración de la democracia. Ese año Macri le retiró a Maduro la Orden del General San Martín que Cristina Kirchner le había concedido en 2013.

En 2018, el Grupo de Lima presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) para que investigara la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. El gobierno argentino recolectó testimonios de venezolanos residentes en nuestro país sobre esos crímenes y los entregó formalmente a la CPI. Lamentablemente, durante la gestión de Alberto Fernández, Argentina se retiró de esa denuncia; sin embargo, el gobierno de Javier Milei reincorporó al país a la causa y solicitó al fiscal de la CPI órdenes de arresto contra los principales jerarcas del régimen.

Paralelamente, entre 2015 y 2019 Argentina recibió una masiva migración venezolana y respondió con políticas de acogida humanitaria. En 2019, la Dirección Nacional de Migraciones creó el Programa de Asistencia a Migrantes Venezolanos, que facilitó el ingreso, la

regularización migratoria y la inserción social de miles de personas. Se exceptuó a los ciudadanos venezolanos de la obligación de presentar pasaporte vigente, ya que la embajada del régimen en Buenos Aires se negaba deliberadamente a renovarlos.

Siempre, Mauricio, quien escribe, diputados, senadores e intendentes del PRO promovimos una diplomacia regional activa y fuimos una de las voces más firmes de América Latina en esta causa. Y denunciamos reiteradamente al régimen dictatorial ante el G20 y la Asamblea de la ONU. Nunca cedimos en el intento de aislar a Maduro y de presionar para que abandonara el poder.

En la Organización de los Estados Americanos (OEA), Argentina desempeñó un papel protagónico en la búsqueda de soluciones a la crisis venezolana y en la condena a las violaciones de derechos humanos. Defendimos con convicción la democracia y la zona de paz en la región. Precisamente eso fue lo que Maduro puso en riesgo: para perpetuarse en el poder, transformó a Venezuela en un narcoestado, recurriendo al crimen organizado. Lo que hoy vemos no es una invasión extranjera, sino una operación policial necesaria para desmantelar esas estructuras criminales.

Lo esencial ahora es que el pueblo venezolano recupere su país, su libertad y su democracia. Hay un presidente legítimo y una vicepresidenta designada; esperamos una transición pacífica, con verdad y justicia. Confiamos en que pronto se concrete el restablecimiento democrático, por el bien de todos los venezolanos y de toda América Latina. Ya era hora de cerrar el ciclo autoritario y de que se abra uno de instituciones democráticas fuertes, libertad y dignidad para todos los venezolanos

* Secretario de relaciones internacionales del PRO.