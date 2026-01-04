Me preocupa la hipocresía e inoperancia

No había dudas de que Trump tras movilizar ese “aparato” de la Armada, no tenía regreso con las manos vacías.

Siempre es alegría y buena noticia la caída de un Dictador. A pesar de ello el unilateralismo de la decisión me genera preocupación sobre el futuro de Venezuela y la Región.

Me preocupa la egoísta declaración de Donald Trum sobre Corina Machado y especialmente tras la equilibrada y democrática declaración de ella. La recibí y conversé largamente hace unos años en mi oficina en Buenos Aires.

Me angustió y rechacé públicamente la invasión de Ucrania por parte de Rusia apelando a sus razones de Estado y ataque preventivo. En artículo en Clarín lo titulé como “El Crimen de la Guerra” rememorando al gran Juan Bautista Alberdi. Si Ucrania no hubiese devuelto las bombas atómicas Putin no creó la hubiera invadido. No me extrañaría que incremente la proliferación nuclear frente a la sensación que solo poseerla te da seguridad.

Me preocupa la hipocresía de Donald Trump de atacar barcazas y asesinar a sobrevivientes reales o supuestos narcotraficantes y en paralelo liberar a un narcotraficante condenado por la Justicia de EEUU para expresar simpatía con el presidente electo de Honduras.

Me angustia la inoperancia de la ONU y en especial de su Consejo de Seguridad.

Tienen responsabilidad los gobiernos de Izquierda y Centro Izquierda de LATAM y especialmente Brasil, Colombia y México por haber callado o criticado superficialmente lo que pasaba en Venezuela con Maduro y su pandilla; con involucramiento podían haber convocado a los gobiernos de la UE críticos del régimen de Maduro que hubieran tenido el poder suficiente para convocar a la OEA Y ONU para frenar esa catástrofe madurista.

Entiendo la alegría de tantos venezolanos en Venezuela, los exilados y muchos de los que comparten este grupo y muchos otros. Sin embargo no puedo dejar de reflexionar los escenarios preocupantes que pueden acontecer sino regresamos a un sistema y acción del Multilateralismo actualizado y renovado frente a los desafíos del segundo cuarto del siglo XXI. Ojalá esté equivocado y si no lo estoy actuemos en consecuencia.

*Ex presidente del CARI.