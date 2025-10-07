Balearon a un joven en un violento intento de robo en Barranqueras

Un joven de 24 años fue baleado en un intento de robo en Barranqueras durante la noche del lunes, cuando regresaba a su casa luego de visitar a familiares. El violento episodio ocurrió cerca de las 21:30 en el barrio San Carlos II, en la intersección de Fortín Los Pozos y Timbó, y la víctima se encuentra fuera de peligro tras recibir un disparo en el muslo.

Según informaron fuentes policiales, dos delincuentes en moto interceptaron al joven para robarle el celular. Al resistirse, uno de ellos le disparó antes de escapar sin llevarse nada.

Una ambulancia del Servicio de Emergencias 107 trasladó rápidamente al herido a un centro de salud, donde fue atendido y permanece estable.

La investigación quedó en manos de la fiscal Laura Esquivel, de la Fiscalía de Investigación Penal N° 14, quien ordenó peritajes en el lugar y solicitó la intervención del Gabinete Científico. Además, se pidió la colaboración del Departamento de Investigaciones Complejas para intentar identificar a los responsables.

El operativo fue supervisado por el comisario principal Juan Jerez, jefe de la Comisaría Tercera de Barranqueras, y el comisario Walter Damaso Alfonzo, segundo jefe de la unidad. Las autoridades ya trabajan en el relevamiento de cámaras de seguridad cercanas al lugar para dar con los agresores.

La víctima, según confirmaron voceros policiales, continúa recuperándose favorablemente y su vida no corre riesgos.