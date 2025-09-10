Alerta en Chaco por falsos censistas: advierten sobre intento de robo de datos personales

La Dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco, a través del Departamento de Cibercrimen, difundió un comunicado de prevención frente a la circulación de mensajes engañosos en redes sociales y aplicaciones de mensajería. Se trata de un ardid que ya había sido detectado en julio y que volvió a replicarse en las últimas horas.

Según la información oficial, falsos censistas se presentan en domicilios haciéndose pasar por supuestos funcionarios del Ministerio del Interior. Portan documentación falsa, notebooks y hasta equipos biométricos para dar verosimilitud a la maniobra. Con esa apariencia, se identifican como integrantes de “Asuntos Internos” y piden a los vecinos huellas digitales, fotografías y datos filiatorios con el argumento de un censo nacional en curso.

No hay censos oficiales en marcha

Desde la fuerza aclararon que actualmente el Gobierno Nacional no lleva adelante relevamientos domiciliarios de este tipo ni solicita información sensible bajo esas modalidades. Tampoco existen operativos oficiales que autoricen a funcionarios a ingresar a los hogares con esa excusa.

Recomendaciones de la Policía del Chaco

El área de Cibercrimen recordó a la población algunas pautas básicas de prevención:

No brindar datos personales a personas desconocidas.

Evitar el acceso a viviendas de personas sin acreditaciones oficiales.

Ante cualquier sospecha, llamar al 911 de inmediato.

La Policía subrayó que este tipo de mensajes virales suele buscar generar confusión, temor o abrir la puerta a posibles estafas y robos bajo la modalidad del engaño domiciliario.