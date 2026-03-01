Denuncian bombardeo al hospital Gandhi en Teherán en plena ofensiva de EE.UU. e Israel

La agencia iraní Isna denunció que el hospital Gandhi, ubicado en el norte de Teherán, fue alcanzado por bombardeos el domingo por la noche, en la segunda jornada de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán. Según informó la agencia, el ataque fue ejecutado por fuerzas "sionistas estadounidenses", dejando imágenes de escombros y destrucción en áreas de atención a pacientes.

El ejército israelí aseguró haber asestado un “duro golpe” a centros de mando iraníes, mientras Washington confirmó nuevas bajas militares en el marco de la escalada regional. Por su parte, las agencias Fars y Mizan difundieron imágenes que, según indicaron, fueron grabadas en el interior del centro de salud, donde se observan daños materiales. Hasta el momento no se informó oficialmente sobre víctimas en el hospital.

La ofensiva comenzó el sábado con un operativo conjunto entre Washington y Tel Aviv que, según el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó “48 líderes [iraníes] desaparecidos de un solo golpe”. Entre ellos, de acuerdo con fuentes oficiales, se encontrarían el líder supremo iraní, Alí Jamenei; el jefe de los Guardianes de la Revolución; el ministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor. Trump, que llamó a un “cambio de régimen”, afirmó además que hablará con dirigentes iraníes, aunque no precisó cuándo ni con quiénes.

En respuesta, Irán lanzó nuevos ataques contra Israel y países del Golfo que albergan bases estadounidenses. En Bet Shemesh, en el centro israelí, nueve personas murieron y 11 permanecen desaparecidas tras el derrumbe de un edificio impactado por un misil iraní, informaron los servicios de emergencia. El sábado, otra mujer falleció en Tel Aviv. En Kuwait se reportó un muerto y más de 30 heridos, mientras que en Emiratos Árabes Unidos se contabilizaron tres muertos y 58 heridos desde el inicio de las hostilidades.

Hubo algunos contrataques iraníes, con misiles y explosiones en Qatar, Emiratos Árabes y Bahrein

El Pentágono confirmó la muerte de tres militares estadounidenses, aunque no precisó sus identidades ni el lugar del ataque. El Comando Central (CENTCOM) negó que el portaviones USS Abraham Lincoln hubiera sido alcanzado por misiles, como afirmó Teherán. Trump, por su parte, aseguró que nueve barcos de la Marina iraní fueron “destruidos y hundidos”.

El canciller iraní, Abás Araqchi, defendió la respuesta militar: “Nos estamos defendiendo cueste lo que cueste, y no vemos ningún límite a la hora de defender a nuestro pueblo de este acto de agresión”. La televisión estatal iraní también reportó haber sido blanco de bombardeos en Teherán.

En paralelo, Israel anunció la movilización de 100.000 reservistas para sostener la ofensiva y anticipó que intensificará sus operaciones aéreas en la capital iraní. En el oeste de Irán, cerca de la frontera con Irak, un medio estatal informó la muerte de 43 miembros de las fuerzas de seguridad, en su mayoría agentes fronterizos.

Un duro y rígido clérigo en la cúspide de la República Islámica

La escalada también impactó en el Golfo Pérsico. Tres buques fueron atacados en el estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del crudo mundial. Los Guardianes de la Revolución declararon el paso “cerrado de facto”, mientras la agencia británica UKMTO alertó sobre riesgos para la navegación. Navieras como Maersk y MSC suspendieron el tránsito de sus embarcaciones en la zona.

La OTAN informó que ajusta sus fuerzas en Europa ante la posibilidad de amenazas con misiles balísticos o drones provenientes de Medio Oriente. A su vez, Arabia Saudita, Rusia y otros miembros de la OPEP+ anunciaron un aumento de la producción petrolera para contener la volatilidad en los precios.

En Irán, tras la confirmación de la muerte de Jamenei, el poder quedó provisionalmente en manos de un triunvirato compuesto por el presidente Masoud Pezeshkian; el jefe del poder judicial, Gholamhosein Mohseni Ejei, y el religioso Alireza Arafi. Mientras algunos sectores celebraron la caída del líder supremo, otros se movilizaron en apoyo al régimen al grito de “Muerte a Estados Unidos”.

La comunidad internacional observa con preocupación una escalada que ya provocó la mayor alteración del tráfico aéreo en la región desde la pandemia de covid-19 y amenaza con extender el conflicto más allá de las fronteras de Irán e Israel. El bombardeo denunciado contra el hospital Gandhi se suma a una cadena de ataques que elevan la presión diplomática y militar.

GD