Publicaron la lista de todos los jefes iraníes muertos en los ataques contra Teherán

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) publicaron en su cuenta oficial de X (ex Twitter) la lista de los integrantes del gobierno iraní que fueron abatidos tras los ataques aéreos sobre Teherán en las últimas horas. No figura, por el momento, el ex presidente iraní Mahmoud Ahmadijenad tal como lo habían consignado algunos medios de prensa de Israel.

Encabeza esa nómina el jefe supremo Alí Jameini y también figuran Abdol Rahim Mosavi, de 66 años y Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán, quien había asumido su cargo en junio de 2025 en reemplazo de Mohammad Bagheri, cuando también se habían registrado enfrentamientos armados entre ambos países.

Medios israelíes informaron que el expresidente iraní Mahmoud Ahmadinejad también murió en el ataque

Además integran esa lista: Mohammad Hossein Bageri, quien fuera jefe del Estado Mayor iraní; Hossein Salami, el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria Islámica, que es la fuerza de élite de los iraníes; Gholam Alí Rashid, a cargo del Comando de Emergencia del Cuartel General Central de Khatam al-Anbiya; Amir Alí Hajzadeh, comandante de la Fuerza Aérea del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y Hossein Mahdavi, comandante del Cuerpo Siria-Líbano de la Fuerza Quds.

En otra parte de la publicación incluyeron a otros integrantes de las fuerzas iraníes que habían muerto en otros ataques con anterioridad. Allí están Mohammed Sinwar, abatido el 13 de mayo del año pasado; uno de los líderes de la organización terrorista Hamás, Yahya Sinwar; Ali Kharki e Ibrahim Aquil (integrantes de otro grupo sindicado como terrorista islámico, Hezbollah); Fuad Shkur, otro de los líderes de Hezbollah en Líbano, que murió en 2024; Hassan Nasrallah, quien también murió ese año; Mohammed Deif, jefe de Hamás abatido en julio de 2024 y Mohammed Al Ghamari, jefe de los terroristas yemeníes

