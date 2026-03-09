Telma Luzzani advirtió en “QR!” sobre la guerra en Medio Oriente: “Lo que se promete ahora es una ofensiva todavía más violenta”

Durante el programa “QR!”, que se emite por Canal E, la analista internacional Telma Luzzani analizó la evolución del conflicto en Medio Oriente y advirtió que la situación podría volverse todavía más violenta en las próximas semanas.

Según explicó, algunos discursos políticos y militares que hablan de una victoria rápida o de una ofensiva exitosa podrían en realidad anticipar una nueva etapa del enfrentamiento.

“Cuando dicen que la guerra está prácticamente terminada o que una incursión rápida demuestra superioridad militar, lo que en realidad se está prometiendo es que la ofensiva va a ser todavía más violenta”, sostuvo, horas después de que Donald Trump asegurara que la guerra con Irán está “prácticamente terminada”.

La posibilidad de una escalada militar

Luzzani explicó que el conflicto viene cambiando de intensidad desde el inicio de los enfrentamientos y que, lejos de detenerse, podría profundizarse. De acuerdo con su análisis, los ataques recientes ya muestran una dinámica distinta a la de episodios anteriores, con operaciones más frecuentes y con mayor capacidad destructiva.

La especialista también recordó que en los primeros momentos del conflicto algunos líderes internacionales hablaban de una derrota rápida del Gobierno iraní e incluso alentaban una reacción interna contra el régimen.

La guerra en Medio Oriente golpea al campo: salta la urea y sube la presión sobre maíz, soja y trigo

Sin embargo, la situación evolucionó de otra manera. “Lo que ocurrió fue que la sociedad iraní terminó cohesionándose frente a los ataques externos”, explicó.

El impacto global del conflicto

Durante el programa, la analista también señaló que la guerra tiene consecuencias que van mucho más allá del plano militar. Uno de los efectos inmediatos es el impacto en los mercados energéticos. Según indicó, cada escalada militar provoca subas en el precio internacional del petróleo. “Cada vez que el conflicto se intensifica, el barril de petróleo se dispara”, señaló.

La analista sostuvo que el enfrentamiento también forma parte de una disputa geopolítica global, en la que intervienen distintas potencias. En ese contexto, mencionó los proyectos de infraestructura impulsados por China y su conexión con rutas comerciales que atraviesan Irán, Rusia e India.

Alberto Spectorovsky: “No veo a Irán dar marcha atrás, ni a Estados Unidos admitir que se equivocó”

Entre ellos destacó un corredor estratégico que uniría San Petersburgo con India atravesando territorio iraní, un proyecto que podría modificar las rutas comerciales en Eurasia. “Detrás de la guerra también está la disputa por frenar la expansión geopolítica de China”, explicó.

Según Luzzani, estos proyectos de infraestructura —que incluyen puertos, rutas y corredores logísticos— forman parte de una competencia global por el control de las rutas comerciales y la influencia política en distintas regiones del mundo.

LB