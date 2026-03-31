Perfil
Últimas noticias
CóRDOBA
NEGOCIOS

20° aniversario de Punto a Punto Mendoza: Así fue el Networking con 500 empresarias

Celebraron 20 años con una edición renovada de su encuentro de liderazgo femenino. El evento se realizó en Mendoza Norte Country Club y contó con más de 30 marcas y empresas sponsors.

Networking mujeres Mendoza
Networking mujeres Mendoza - 20 años Pap | Cedoc

Punto a Punto organizó una nueva edición de su Networking Day de Mujeres en el marco de los 20 años de la consultora mendocina. El encuentro convocó a más de 500 empresarias, profesionales y referentes del ámbito empresarial de Mendoza en una jornada que combinó networking, contenido y experiencias.

El evento tuvo lugar en Mendoza Norte Country Club y se consolidó como uno de los espacios de encuentro más relevantes para el liderazgo femenino en la provincia.

Una propuesta renovada con foco en el bienestar

Esta edición incorporó novedades respecto a las anteriores. La organización sumó un espacio wellness y activaciones diseñadas para integrar desarrollo profesional, construcción de vínculos y bienestar personal.

Aniversario Pap Mendoza

La propuesta refleja una tendencia creciente en el mundo de los negocios: la articulación entre liderazgo y sostenibilidad personal como parte del desempeño profesional.

A lo largo de la jornada, un amplio ecosistema de marcas y empresas desarrolló acciones comerciales, activaciones y experiencias para las asistentes.

Los sponsors de la edición aniversario

En la categoría Main Sponsors participaron Mendoza Norte, Territorio Yacopini, Creo, Triunfo Seguros, Migliaro Imágenes, OSDE, Coca Cola Zero / Bonaqua, VEA Cencosud, Vivero La Plazoleta, Macro y ADEN.

Aniversario Pap Mendoza

Los Mini Sponsors —Hiper Cerámico, Noe Roldán, Honesty Brokers, CC Comunicación, NOVA, Royal Prestige, Be Fun, Clínica Claire, De Martis Turismo, Hyatt, Montemar, Vendemmia, Remax Excelencia, Agustina Antonini y Espacio Wellness— aportaron propuestas y activaciones en los distintos espacios del evento.

En la categoría Anunciante se sumaron SIS Care, Valu Carosio Mkt, Jimena Politino, Ale Coach y Pip, con presencia de marca y acciones de comunicación.

Vinos, catering y gastronomía como parte de la experiencia

La propuesta gastronómica fue uno de los ejes destacados de la jornada. En el segmento de vinos y bebidas participaron Chandon, Lagarde, Nieto Senetiner, Huentala Wines, El Federal y Ribella.

Mujeres empresarias Mendoza

El catering estuvo a cargo de trece espacios: Churrico, Brod, Farina, Lagus, Queen Energía, Sushi Club, Las Chapas, OMOI, La Bodeguita, La Madriguera, Innamorato, Miss Mary y Tierras Atamisque.

Cada propuesta gastronómica funcionó como un espacio adicional de encuentro y circulación entre las asistentes durante el desarrollo del evento.

Dos décadas de Punto a Punto en Mendoza

El Networking Day de Mujeres es uno de los eventos insignia de Punto a Punto, consultora que en 2025 cumple 20 años de trayectoria en el mercado mendocino.

A lo largo de ese período, la empresa se especializó en la organización de encuentros empresariales y en la articulación entre marcas, líderes y comunidades de negocios en la región.

Esta edición aniversario buscó reflejar esa evolución con una propuesta ampliada en contenidos, sponsors y experiencias, manteniendo el foco en el liderazgo femenino como eje central.

El Networking Day de Mujeres de Punto a Punto se consolida así como un evento de referencia para el ecosistema empresarial femenino de Mendoza, con proyección hacia nuevas ediciones.

También te puede interesar
En esta Nota