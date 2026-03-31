20° aniversario de Punto a Punto Mendoza: Así fue el Networking con 500 empresarias

Punto a Punto organizó una nueva edición de su Networking Day de Mujeres en el marco de los 20 años de la consultora mendocina. El encuentro convocó a más de 500 empresarias, profesionales y referentes del ámbito empresarial de Mendoza en una jornada que combinó networking, contenido y experiencias.

El evento tuvo lugar en Mendoza Norte Country Club y se consolidó como uno de los espacios de encuentro más relevantes para el liderazgo femenino en la provincia.

Una propuesta renovada con foco en el bienestar

Esta edición incorporó novedades respecto a las anteriores. La organización sumó un espacio wellness y activaciones diseñadas para integrar desarrollo profesional, construcción de vínculos y bienestar personal.

La propuesta refleja una tendencia creciente en el mundo de los negocios: la articulación entre liderazgo y sostenibilidad personal como parte del desempeño profesional.

A lo largo de la jornada, un amplio ecosistema de marcas y empresas desarrolló acciones comerciales, activaciones y experiencias para las asistentes.

Los sponsors de la edición aniversario

En la categoría Main Sponsors participaron Mendoza Norte, Territorio Yacopini, Creo, Triunfo Seguros, Migliaro Imágenes, OSDE, Coca Cola Zero / Bonaqua, VEA Cencosud, Vivero La Plazoleta, Macro y ADEN.

Los Mini Sponsors —Hiper Cerámico, Noe Roldán, Honesty Brokers, CC Comunicación, NOVA, Royal Prestige, Be Fun, Clínica Claire, De Martis Turismo, Hyatt, Montemar, Vendemmia, Remax Excelencia, Agustina Antonini y Espacio Wellness— aportaron propuestas y activaciones en los distintos espacios del evento.

En la categoría Anunciante se sumaron SIS Care, Valu Carosio Mkt, Jimena Politino, Ale Coach y Pip, con presencia de marca y acciones de comunicación.

Vinos, catering y gastronomía como parte de la experiencia

La propuesta gastronómica fue uno de los ejes destacados de la jornada. En el segmento de vinos y bebidas participaron Chandon, Lagarde, Nieto Senetiner, Huentala Wines, El Federal y Ribella.

El catering estuvo a cargo de trece espacios: Churrico, Brod, Farina, Lagus, Queen Energía, Sushi Club, Las Chapas, OMOI, La Bodeguita, La Madriguera, Innamorato, Miss Mary y Tierras Atamisque.

Cada propuesta gastronómica funcionó como un espacio adicional de encuentro y circulación entre las asistentes durante el desarrollo del evento.

Dos décadas de Punto a Punto en Mendoza

El Networking Day de Mujeres es uno de los eventos insignia de Punto a Punto, consultora que en 2025 cumple 20 años de trayectoria en el mercado mendocino.

A lo largo de ese período, la empresa se especializó en la organización de encuentros empresariales y en la articulación entre marcas, líderes y comunidades de negocios en la región.

Esta edición aniversario buscó reflejar esa evolución con una propuesta ampliada en contenidos, sponsors y experiencias, manteniendo el foco en el liderazgo femenino como eje central.

El Networking Day de Mujeres de Punto a Punto se consolida así como un evento de referencia para el ecosistema empresarial femenino de Mendoza, con proyección hacia nuevas ediciones.