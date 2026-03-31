"Sale un cohete con 4 astronautas que van a la Luna y nosotros con un satélite, como Argentina", describió una ingeniera de la Conae

Argentina tiene un lugar en la historia del retorno humano a la Luna. El microsatélite Atenea, desarrollado por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) junto a universidades y organismos científico-tecnológicos nacionales, integrará la carga secundaria del cohete SLS en la misión Artemis II de la NASA. La primera ventana de lanzamiento desde el Centro Espacial Kennedy, en Estados Unidos, está programada para el 1° de abril a las 19:24 hora argentina.

"Queremos probar estas nuevas tecnologías y queremos ver cómo funcionan en el espacio", indicó Araceli Barrera en Punto a Punto radio (90.7 FM). "Para mí es hermoso poder estar diseñando cosas que van al espacio, eso para mí ya me parece asombroso y una locura, por así decirlo, de cosas que no vas a volver a ver", sentenció la ingeniera mecánica.

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El país se ubica así entre los cuatro países del mundo con satélites seleccionados para acompañar el primer vuelo tripulado del programa Artemis, que llevará a cuatro astronautas al entorno lunar por primera vez en más de cinco décadas.

Un pequeño satélite con una gran misión

Atenea es un CubeSat clase 12U que mide aproximadamente 20 × 20 × 30 centímetros. Fue diseñado y construido íntegramente en Argentina. Viajará acoplado al adaptador que une el cohete SLS con la cápsula Orion —donde irá la tripulación— y se desprenderá de forma autónoma aproximadamente cinco horas y media después del lanzamiento.

"Mañana arranca la ventana de lanzamiento para el cohete SLS, que es un cohete en donde va a haber cuatro astronautas que van a ir a la luna por primera vez después de 50 años, pero al mismo tiempo nosotros, como Argentina, pusimos una carga secundaria", explicó Araceli Barrera, ingeniera mecánica del equipo termomecánico de la CONAE, en diálogo con la radio Punto a Punto 90.7 FM.

Una vez desplegado, ATENEA seguirá una trayectoria diferente a la de la tripulación. La misión del microsatélite tendrá una duración aproximada de 26 horas desde su despliegue.

El desafío de comunicarse a 70.000 kilómetros

El objetivo central de la misión es establecer comunicaciones desde el espacio profundo. ATENEA deberá contactarse con las estaciones terrenas de la CONAE ubicadas en Tolhuin (Tierra del Fuego) y en Córdoba desde una distancia de hasta 70.000 kilómetros, lo que lo convertirá en el primer microsatélite argentino enviado a semejante distancia de la Tierra.

"Nunca antes estuvimos a esa distancia testeando comunicaciones y logrando con las antenas captar a nuestro microsatélite. Es un desafío lograr ese enlace", afirmó Barrera.

El microsatélite también llevará a bordo un receptor GNSS de desarrollo nacional —compatible con las constelaciones GPS, GLONASS y Galileo— que se pondrá a prueba por primera vez en una misión de estas características. "Es tecnología que se desarrolló acá en el país con equipos argentinos y es la primera vez que lo vamos a poder poner a prueba en una misión satelital", señaló la ingeniera.

Extremos térmicos y seguridad tripulada

Uno de los aspectos más complejos del proyecto fue garantizar la compatibilidad del microsatélite con una misión tripulada. Al viajar en el mismo lanzador que los astronautas, ATENEA debió superar estándares de seguridad notablemente más exigentes que los habituales para cargas secundarias.

"Exige medidas de seguridad muchísimo más altas, porque tenés que asegurar que todo funcione como funcione, que nada va a afectar la vida de la tripulación, que es lo más importante", subrayó Barrera, quien estuvo a cargo de los ensayos termomecánicos del satélite, incluyendo pruebas de termo vacío.

El satélite argentino ATENEA viajará en la misión Artemis II y buscará comunicarse desde 70.000 km con una estación en Córdoba

En el espacio profundo, el microsatélite enfrentará condiciones térmicas extremas: temperaturas que varían drásticamente según la exposición solar. El diseño térmico fue concebido para mantener los componentes electrónicos dentro de sus rangos operativos.

Seis instituciones, un satélite

Atenea es el resultado de un consorcio institucional liderado por la CONAE, con la participación de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (FIUBA), el Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la empresa VENG S.A.

Cada organismo aportó desarrollos específicos: estructura, computadora de a bordo, sistema de comunicaciones, receptor GNSS, subsistemas de dosimetría, paneles solares y acondicionamiento del segmento terreno, entre otros. La integración física del satélite se realizó en Córdoba.

El proceso se inició a fines de 2023, cuando la CONAE recibió la invitación de la NASA para presentar una propuesta basada en un CubeSat 12U. La propuesta fue aceptada ese mismo año, y durante 2024 y 2025 el equipo completó revisiones de seguridad, ensayos funcionales y ambientales, y la firma del Acuerdo de Implementación NASA-CONAE.

Hacia el espacio profundo

Tras su despliegue, Atenea ejecutará una secuencia autónoma de activación, estabilizará su orientación y comenzará a transmitir telemetría hacia las estaciones terrestres argentinas. Los equipos de la CONAE trabajarán en turnos rotativos para el seguimiento durante las 26 horas de la misión.

"Al ser tan crítica la adquisición de datos, no le vamos a estar transmitiendo en vivo", aclaró Barrera, aunque invitó al público a seguir las novedades a través de las redes sociales de la CONAE. El lanzamiento completo sí se podrá ver en directo por el canal de YouTube de la NASA.

Entre los objetivos científicos de la misión figuran medir dosis de radiación en trayectorias de espacio profundo, evaluar el comportamiento de componentes comerciales en el ambiente espacial y validar enlaces de comunicación de largo alcance para futuras misiones de exploración.

La misión Atenea representa, según la CONAE, el nivel de madurez alcanzado por las capacidades nacionales en diseño, integración, ensayo y cooperación internacional en materia espacial. Si el lanzamiento del 1° de abril se confirma, Argentina escribirá un nuevo capítulo en su historia espacial —esta vez, desde el espacio profundo.