Deudas del Pami: Unos 7.000 jubilados sin atención médica por el cierre del Sanatorio Sudeste en Marcos Juárez

Hasta el 31 de marzo, el Sanatorio Privado del Sudeste fue el principal prestador del Pami en el departamento Marcos Juárez. Desde este 1° de abril, entre 5.500 y 7.000 jubilados afiliados a la obra social quedaron sin cobertura de mediana y alta complejidad en la ciudad. Para acceder a una atención de segundo nivel, deberán trasladarse 120 kilómetros hasta Villa María.

La situación fue denunciada públicamente por Carmen Lerda, vocera de los afiliados en la zona. Lerda convocó a los jubilados a través de una publicación en Facebook para firmar una nota solicitando una respuesta oficial. En un solo día, entre las 16 y las 21 horas, 160 personas concurrieron a su estudio para adherir al reclamo.

Un sanatorio que no pudo seguir

Mauricio Svriz, director del Sanatorio Sudeste, explicó que el establecimiento era el único prestador del Pami en Marcos Juárez. "Nosotros somos prestadores únicos de Pami. El otro privado es prestador del APROSS", precisó.

Svriz describió dos factores que determinaron el cierre. "Son dos problemas. Uno es la cuestión económica y el segundo es la cuestión edilicia. Los dueños del sanatorio dejaron de alquilarlo, decidieron venderlo", detalló.

Sobre el frente económico, indicó que la institución "viene con una situación económica negativa desde mediados del año pasado, por la falta de actualización de aranceles por parte de Pami". Los médicos que trabajaban en el sanatorio —según relató por su parte Carmen Lerda— renunciaron el 1° de diciembre pero continuaron prestando servicios hasta el 31 de marzo como medida de transición.

El establecimiento empleaba a 30 personas, además del personal médico, y gestionaba 5.500 cápitas del Pami. A eso se sumó el conflicto con el inmueble: los propietarios del edificio no lograron un acuerdo de alquiler con ninguna de las partes y buscan vender la propiedad a un precio estimado en un millón y medio de dólares.

120 kilómetros de distancia y una ambulancia que no siempre llega

El Sanatorio Sudeste ofrecía atención integral: consultas de primer nivel, segundo nivel, internación y derivaciones a institutos especializados de la provincia y el país. Con su cierre, los médicos de cabecera que atendían allí continuarán prestando servicios en la ciudad, pero la cobertura de mediana complejidad quedó sin reemplazo local.

Eso significa que un jubilado que necesite, por ejemplo, suero por deshidratación o una atención de urgencias, ya no tendrá dónde ser atendido en Marcos Juárez dentro de la red del Pami. "El sanatorio que va a continuar con la prestación es una clínica de Villa María, a 120 kilómetros", confirmó Svriz.

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La nueva prestadora, el FUSAVIM de Villa María, está a hora y media de viaje desde Marcos Juárez. Lerda advirtió que los traslados en ambulancia —que el PAMI cubre— no son siempre viables ni seguros, especialmente en cuadros de urgencia.

"No siempre es seguro el traslado en ambulancia", afirmó la vocera, quien subrayó que la derivación a larga distancia implica riesgos concretos para los pacientes de mayor edad o con patologías complejas.

La respuesta del municipio: transitoria y acotada

Ante la presión de los jubilados, que el lunes realizaron una marcha al municipio de Marcos Juárez, el gobierno local -alineado a los preceptos libertarios- habilitó un centro de salud ubicado en la intersección de las calles Quintana y General Paz para brindar guardia permanente a los afiliados al PAMI. Sin embargo, la propia Lerda calificó la medida como "una solución transitoria para salir del paso".

El municipio conducido por la intendenta Sara Majorel intentó desligarse de la situación al aclarar que el Pami no depende del municipio y que no tiene respuesta de la delegación Córdoba. Aunque habilitó ese espacio como respaldo inmediato y paliativo.

PAMI sin respuesta oficial

Hasta el momento, ni el PAMI local, ni el provincial, ni el nacional emitieron una respuesta oficial sobre la situación. Para este martes 1° de abril estaba prevista una nueva movilización: a las 10.30, los jubilados marcharán desde el patio del Verdi hacia la sede local del PAMI para exigir precisiones.

"Acá en Marcos Juárez y en la provincia y en la nación todo el mundo se lava las manos", resumió Lerda en declaraciones radiales.