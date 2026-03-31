Córdoba: sin colectivo ni pavimento, vecinos de barrios periféricos denuncian aislamiento y niños que caminan kilómetros para ir a la escuel

Niños con mochilas al hombro caminan solos por un camino de tierra, a pleno sol y con 34 grados de temperatura. La imagen, difundida en redes sociales por docentes de la escuela Cornelio Saavedra, se convirtió en el símbolo más crudo de una crisis de movilidad que afecta a seis barrios periféricos del sudeste de Córdoba: Los Paladeros, Santa Bárbara, San José, Emanuel 1, Emanuel 2 y la zona lindante a la autopista Córdoba-Rosario.

El problema tiene un origen concreto: la empresa Coniferal modificó el recorrido de la línea C2 y la sacó de la calle Calingasta -el camino principal que atraviesa los barrios- para redirigirla por la colectora de Circunvalación. El argumento de la empresa fue el deterioro del pavimento. La consecuencia, para los vecinos, es brutal: quienes necesitan tomar el colectivo deben caminar entre 2 y 3 kilómetros por una calle sin iluminación, con pozos y sin desagüe, para llegar a la parada más cercana.

"El colectivo cambió el recorrido y ahora pasa por la colectora. Los nenes tienen que ir caminando por una calle de tierra, unos 3 km aproximadamente", relató Estefanía Olmedo, integrante de la comisión del centro vecinal Emanuel y mamá de estudiantes.

La mujer detalló la situación en una entrevista en Punto a Punto Radio. Según su relato, la línea C2 debería pasar por camino a Villa Posse, donde se encuentra la escuela primaria Cornelio Saavedra, el secundario Alfredo Palacios y un jardín de infantes. Sin ese servicio, los alumnos no tienen alternativa de transporte.

Promesas sin cumplir y funcionarios que no atienden el teléfono

Hace más de tres semanas, vecinos de los barrios afectados realizaron un corte frente al Centro de Participación Comunal (CPC) de la zona, donde el director del organismo, Mariano Brene, los recibió y prometió que la calle Calingasta sería reparada para que el colectivo retomara el recorrido. La condición de Coniferal para volver a circular por allí es precisamente que el pavimento esté en condiciones. Pero la obra no se inició.

"Dijeron que ya estaba iniciada la obra, pero esto fue hace dos semanas y todavía no tenemos noticias de nada. Le mandamos mensajes, lo llamamos, pero no atiende”, denunció Olmedo.

El reclamo por la calle Calingasta no es nuevo. Los vecinos llevan diez años exigiendo una reparación adecuada que incluya nivelación y desagüe. Según Olmedo, cuando pasan máquinas para alisar el camino, tapan los costados e impiden que el agua escurra, lo que profundiza el deterioro. A eso se suman la falta de iluminación y el crecimiento del monte a los costados de la calzada, que generan zonas de inseguridad en las paradas.

"Estamos en zona roja al no tener tanta iluminación. Iluminación que el Estado no nos pone, que estamos pidiendo hace un montón. Ni los Uber entran", indicó.

Ante el colapso del servicio público y la falla recurrente de la aplicación Tu Bondi, los vecinos de estos barrios recurrieron a plataformas de transporte privado. Pero el costo resulta prohibitivo para muchas familias. Olmedo lo dijo sin rodeos: quienes tienen pocos recursos no tienen salida. El conductor de aplicación, aquel que la Municipalidad de Córdoba persiguió durante años para exigirle habilitación, es hoy el único sostén de movilidad para una parte significativa de los usuarios periféricos.

Contexto en emergencia

La crisis de transporte en Córdoba se agravó el 9 de marzo, cuando el Grupo FAM retiró toda su flota del servicio. El municipio implementó un plan de contingencia con boleto gratuito en los corredores afectados y fijó este 1 de abril como fecha límite para la normalización definitiva. Ese día, SiBus asumirá el corredor 5 y SolBus el corredor 7, con flota nueva.

Coniferal, que ya opera los corredores 1, 4 y 6, conserva también las líneas C1 y C2. El mapa final del sistema quedará integrado por Coniferal, SiBus, SolBus y Tamsau. La situación de los barrios periféricos como Emanuel, sin embargo, no figura entre los puntos del rediseño oficial.

Una crisis dentro de la crisis

Lo que viven los barrios periféricos no es un problema generado por la salida del Grupo FAM, sino una capa adicional de abandono que la reestructuración del sistema no contempla. La reorganización oficial apunta a reemplazar operadores en los grandes corredores urbanos y a renovar la flota, pero no resuelve el problema de estas barriadas cuyo acceso depende de la calidad del pavimento.

Mientras la Municipalidad negocia contratos por un año con nuevas empresas y promete mejoras en frecuencias, en camino a Villa Posse los niños siguen caminando. "Nosotros estamos pidiendo desde hace diez años que nos arreglen la calle, que nos pongan iluminación, que nos hagan un desmalezamiento. Todavía no tenemos respuesta. Para pavimentos, para otros barrios sí hay”, aseguró la mujer.

La imagen de los chicos de la escuela Cornelio Saavedra corriendo seis cuadras detrás del colectivo, con 34 grados de calor y sus maestras al lado, circuló en redes sociales con la etiqueta dirigida al intendente Daniel Passerini y a la empresa Coniferal. "Es una zona muy peligrosa y no podemos continuar así", decía el epígrafe de la publicación. "Los niños, docentes y familias de la zona corremos peligro esperando el colectivo sobre colectora pegada a circunvalación".

La respuesta oficial, por ahora, es el silencio. Ante la consulta a funcionarios municipales sobre el estado del transporte en ese y otros sectores la respuesta fue: "No hay novedades para comunicar".