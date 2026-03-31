La misión Artemis II es el primer vuelo tripulado de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) diseñado para orbitar la Luna y validar los sistemas de soporte vital de la cápsula Orion en el espacio profundo. El lanzamiento se programó para este miércoles 1 de abril de 2026 a las 19:24 (hora argentina) desde el Centro Espacial Kennedy en Florida, Estados Unidos.

La NASA ratificó la ventana de despegue de dos horas tras completar las revisiones técnicas del cohete Space Launch System (SLS). Este evento marcó el regreso de seres humanos a la vecindad lunar por primera vez desde la misión Apollo 17 en 1972.

La tripulación está integrada por el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover, y los especialistas de misión Christina Koch y Jeremy Hansen. Este último, perteneciente a la Agencia Espacial Canadiense, se convertirá en el primer ciudadano no estadounidense en superar la órbita terrestre baja.

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El vehículo espacial Orion transportará a los cuatro astronautas en una trayectoria de retorno libre que durará aproximadamente diez días. Esta ruta permite que la gravedad lunar atraiga a la nave de regreso a la Tierra de forma pasiva en caso de una falla en los sistemas de propulsión principales.

"Esta es una misión de prueba. Cuando salgamos del planeta, podríamos volver de inmediato o pasar tres o cuatro días alrededor de la Tierra; estamos listos para cada escenario", afirmó Reid Wiseman en la conferencia de prensa previa al traslado del cohete a la plataforma 39B.

¿Cuál es el objetivo principal de la misión Artemis II?

El objetivo central de Artemis II es demostrar que los sistemas de la nave Orion pueden mantener a una tripulación con vida y operar de forma segura en una misión de larga duración fuera de la órbita terrestre. La agencia buscó verificar el rendimiento de las comunicaciones, la navegación y el blindaje contra la radiación espacial.

¿Qué distancia recorrerá la nave Orion desde la Tierra?

La cápsula Orion alcanzará una distancia de 370.000 kilómetros de la Tierra al pasar por la cara oculta de la Luna. En este punto de la trayectoria, los astronautas superarán el récord de distancia para un vuelo tripulado, establecido previamente por la misión Apollo 13 a 400.171 kilómetros debido a su desvío orbital.

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¿Cómo será el perfil de vuelo del cohete SLS?

El cohete SLS, el más potente en operación, generará un empuje inicial para colocar a la tripulación en una órbita terrestre alta y elíptica. Tras realizar comprobaciones de sistemas durante las primeras 24 horas, la etapa superior del cohete ejecutará la inyección translunar para enviar a la nave hacia el satélite.

¿Quiénes son los miembros de la tripulación?

La selección de la tripulación incluyó a veteranos de la Estación Espacial Internacional y pilotos de prueba de la Marina estadounidense. Christina Koch posee el récord de la estancia más larga de una mujer en el espacio, mientras que Victor Glover pilotó la primera misión operativa de SpaceX para la agencia.

¿Qué sucederá cuando la nave llegue a la Luna?

La nave no entrará en órbita lunar ni realizará un descenso a la superficie, sino que ejecutará un sobrevuelo a miles de kilómetros de altitud. Durante este pasaje, la tripulación perderá contacto radial con la Tierra durante aproximadamente 30 minutos mientras transita por la cara oculta del satélite.

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¿Cómo concluirá la misión tras el sobrevuelo lunar?

El regreso a la Tierra culminará con un amerizaje en el Océano Pacífico, frente a las costas de California, tras una reentrada atmosférica a 39.000 kilómetros por hora. Un equipo de recuperación de la Marina de los Estados Unidos se encargará de rescatar a los tripulantes y asegurar la cápsula.

¿Por qué esta misión es vital para llegar a Marte?

El éxito de Artemis II constituye el paso previo indispensable para Artemis III, la misión que llevará a la primera mujer y a la primera persona no blanca a la superficie lunar. La NASA consideró este programa como la base logística y técnica para los futuros viajes tripulados hacia el planeta Marte.

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Lo más importante

- Qué: Primera misión tripulada del programa Artemis hacia la Luna.

- Quién: Comandante Reid Wiseman, Piloto Victor Glover, Especialista Christina Koch (NASA) y Especialista Jeremy Hansen (CSA).

- Cuándo: 1 de abril de 2026 a las 18:24 EDT (19:24 hora argentina).

- Dónde: Plataforma 39B del Centro Espacial Kennedy, Florida.

- Por qué: Para testear los sistemas de soporte vital y navegación de la nave Orion con tripulación antes del alunizaje previsto en Artemis III.