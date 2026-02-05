El vuelo de prueba de Artemis II será la primera misión de la NASA con tripulación en más de 50 años que busca llevar astronautas alrededor de la Luna, tras el cierre del programa Apollo. La expedición viajará durante 10 días, cerca de 7.400 kilómetros mas allá del lado lejano de la órbita lunar, desde donde podrán ver la Tierra.

La misión lanzará una tripulación de cuatro astronautas desde el Centro Espacial Kennedy en Florida. Desde la nave Orion, los enviados efectuarán diferentes maniobras para elevar su órbita alrededor de la Tierra y finalmente poner una trayectoria de retorno libre desde la Luna.

Streaming del CONICET: hallaron una medusa gigante en el Mar Argentino

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El lanzamiento inicial llevará a Orion al espacio y luego desechará los propulsores, los paneles del módulo de servicio y el sistema de cancelación de lanzamiento. Luego, la tripulación orbitará la Tierra dos veces para garantizar el funcionamiento de la nave.

La nave espacial alcanzará primero una órbita inicial, volando en forma de elipse, a una altitud aproximada de 185 por 2.250 kilómetros. La órbita durará un poco más de 90 minutos e incluirá el primer encendido de la Etapa de Propulsión Criogénica Provisional (ICPS) para mantener la trayectoria de Orion.

La segunda órbita, más grande, tomará alrededor de 23,5 horas. En ella, Orion volará en una elipse entre unos 185 y 74.000 kilómetros sobre la Tierra.

La expedición viajará durante 10 días, cerca de 7.400 kilómetros mas allá del lado lejano de la orbita lunar, desde donde podrán ver la Tierra

Después del encendido de motores para entrar en la órbita alta de la Tierra, Orion se separará de la etapa superior. La etapa gastada tendrá un uso final antes de que sea desechada a través de la atmósfera de la Tierra: la tripulación la usará como objetivo para una demostración de operaciones de proximidad.

La tripulación utilizará las cámaras a bordo de Orion y la vista desde las ventanas de la nave espacial para alinearse con la ICPS mientras se acercan y se alejan de esta etapa para evaluar las cualidades del manejo de Orion y el hardware y software relacionados.

Tras la demostración de las operaciones de proximidad, la tripulación devolverá el control del Orion a los controladores de la misión y dedicará el resto de la órbita a verificar el desempeño de los sistemas de la nave. A partir de esta etapa, los astronautas estarán vestidos de civil, hasta el reingreso a la atmósfera terrestre.

Dónde van las patentes de las motos: normativa vigente y posibles multas en 2026

Después de completar la verificación de los sistemas de soporte vital de aire respirable y sistemas de comunicación, Orion efectuará una maniobra de propulsión para la inyección trasnlunar. Luego de que la ICPS haya realizado la mayor parte del trabajo para poner a Orion en una órbita terrestre alta, el módulo de servicio proporcionará el último impulso necesario para poner a Orion en una trayectoria hacia la Luna.

El encendido de motores para la TLI enviará a la tripulación en un viaje de ida de unos cuatro días alrededor de la parte posterior de la Luna, donde finalmente crearán una figura de ocho que se extenderá a más de 370.000 kilómetros (230.000 millas) de distancia de la Tierra antes de que Orion regrese a nuestro planeta.

Durante el resto del viaje, los tripulantes seguirán evaluando los sistemas de la nave. La tripulación de Artemis II viajará cerca de 7.400 kilómetros mas allá del lado lejano de la luna, desde donde se podrá ver la Tierra y la Luna desde la ventana de Orion.

La nave Orion llevará a cuatro astronautas a la órbita lunar

Con un viaje de regreso de cuatro días, se espera que la misión dure 10 días. La trayectoria hacia Florida aprovechará el campo de Tierra-Luna, lo que garantiza que Orion será atraído naturalmente por la gravedad de la Tierra para la parte de retorno libre de la misión.

Tras completar su viaje, la nave impactará contra el agua a una velocidad cercana a los 40 kilómetros por hora. A partir de ese instante se activará el protocolo Underway Recovery 11, un operativo conjunto entre la NASA y la Marina de Estados Unidos para garantizar la seguridad de la tripulación y la integridad de la cápsula.

BGD/ML