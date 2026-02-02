El amerizaje: así será la compleja operación de rescate de la misión Artemis II en el Océano Pacífico

Del programa espacial, nace Artemis II, misión que enviará una tripulación en un vuelo alrededor de la Luna, siendo el primer viaje tripulado que saldrá de la órbita terrestre desde la era Apollo y funcionará como antesala del objetivo mayor: Artemis III, que planea el descenso humano sobre la superficie lunar. El desafío final llegará con el aterrizaje de la cápsula en el Océano Pacífico y su posterior recuperación en mar abierto.

El lanzamiento de Artemis II, con la tripulación ya en cuarentena en Houston, tiene como primera fecha posible el próximo domingo 8 de febrero, aunque dependerá de las condiciones meteorológicas en Florida. La misión tendrá una duración aproximada de 10 días y realizará un vuelo alrededor de la Luna con el objetivo de pasar por su cara oculta.

El año 2025 cerró un trienio histórico de calor récord en el mundo

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Tras completar su viaje, la nave impactará contra el agua a una velocidad cercana a los 40 kilómetros por hora. A partir de ese instante se activará el protocolo Underway Recovery 11, un operativo conjunto entre la NASA y la Marina de Estados Unidos para garantizar la seguridad de la tripulación y la integridad de la cápsula.

Los primeros en intervenir serán los buzos de la Marina estadounidense. Se desplegarán desde helicópteros y su tarea consiste en acercarse a la nave flotante, asegurarla con lineas de sujeción, evaluar posibles daños y controlar cualquier riesgo asociado a gases residuales en condiciones marítimas cambiantes.

En paralelo, el barco recuperador avanzará hacia la zona de amerizaje. Se trata de un buque especialmente equipado con grúas, plataformas y sistemas de anclaje diseñados para maniobrar cápsulas espaciales.

Caption

Una vez estabilizada, la nave es izada a cubierta, donde se completa la extracción de la tripulación y se inicia las primeras evaluaciones técnicas. El procedimiento exige precisión absoluta y entrenamiento específico.

El rescate del Artemis II pone en evidencia el componente humano de la exploración espacial. Cada paso del operativo esta ensayado durante años, pero debe ejecutarse en un entorno impredecible como el océano abierto, donde el clima y oleaje pueden alterar cualquier cálculo.

El amerizaje marca así el cierre visible de la misión, pero también el comienzo del análisis que permitirá avanzar hacia los próximos objetivos del programa Artemis. Un recordatorio de que, incluso en la era de los viajes espaciales avanzados, volver a la Tierra sigue siendo una de las fases más complejas del viaje.

Underway Recovery Test 11

El equipo de Aterrizaje y Recuperación de Sistemas Terrestres de Exploración de la NASA y el Departamento de Defensa llevan realizando una prueba de recuperación para la misión tripulada Artemis II a bordo del muelle de transporte anfibio USS San Diego (LPD 22) frente a la costa de San Diego desde febrero del 2024.

Así buscan proteger al tordo amarillo en Entre Ríos

La Prueba de Recuperación en Marcha (URT) 11 es la undécima de una serie de pruebas y la primera vez que el Departamento de Defensa y la NASA completan una simulación de recuperación completa con la tripulación de vuelo de Artemis II.

La URT-11 permitió a la NASA y al Departamento de Defensa practicar los procedimientos operativos para Artemis II, incluyendo la sincronización de la extracción de la tripulación de la cápsula a la bahía médica de la nave y los procedimientos de recuperación diurnos y nocturnos para respaldar la certificación del personal y los procesos de la misión Artemis II.

BGD