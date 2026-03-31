Misión Artemis: un astronauta canadiense destaca el valor histórico del regreso a la Luna

La NASA se prepara para concretar un nuevo capítulo en la historia de la exploración espacial con una misión que podría despegar a partir del 1 de abril de 2026 desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida. Se trata de un vuelo alrededor de la Luna que marcará varios hitos simultáneos: será la primera vez que una mujer, una persona afroamericana y un astronauta no estadounidense formen parte de una tripulación lunar.

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Entre los cuatro astronautas seleccionados se encuentra el canadiense Jeremy Hansen, cuya participación fue destacada por su colega y compatriota Joshua Kutryk como “un gran acontecimiento”. La misión forma parte del programa Artemis, la iniciativa con la que Estados Unidos busca retomar la exploración lunar con una perspectiva sostenida y de cooperación internacional.

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Misión Artemis 2026: por qué es histórica para la NASA y la exploración lunar

La inclusión de Hansen en la tripulación no es un hecho aislado. Según explicó Kutryk en una entrevista con AFP, la participación de Canadá responde a una trayectoria consolidada en el desarrollo tecnológico y la colaboración con la NASA.

Desde la era del programa de transbordadores espaciales en la década de 1980, Canadá ha mantenido un rol activo en la exploración espacial. Su contribución más destacada ha sido el desarrollo de sistemas robóticos que aún hoy operan en la Estación Espacial Internacional. Esta experiencia fue clave para su incorporación temprana a los Acuerdos Artemis, una alianza internacional que reúne a múltiples países con el objetivo de volver a la Luna.

En ese marco, Canadá se comprometió a aportar tecnología para futuras misiones, incluyendo sistemas robóticos avanzados y vehículos de exploración lunar. La presencia de un astronauta canadiense en esta misión refleja, según Kutryk, el reconocimiento a ese aporte sostenido.

Canadá en la misión Artemis: el rol clave de la tecnología espacial y la cooperación internacional

A diferencia del programa Apolo, que llevó humanos a la Luna entre 1969 y 1972, el programa Artemis propone un enfoque diferente. Mientras las misiones Apolo estaban diseñadas para visitas breves con objetivos principalmente demostrativos, Artemis apunta a una presencia prolongada y sostenible en el satélite.

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El objetivo es replicar, en la superficie lunar, el modelo de trabajo colaborativo que hoy existe en la órbita terrestre baja, donde astronautas de distintos países conviven y trabajan durante meses en la Estación Espacial Internacional. Esta nueva etapa implica el desarrollo de tecnologías que en la era Apolo no estaban disponibles, como sistemas avanzados de soporte vital, hábitats y vehículos de exploración.

Por qué volver a la Luna: impacto científico, tecnológico y social de Artemis

Para Kutryk, el significado de la misión trasciende lo tecnológico. En un contexto global marcado por tensiones e incertidumbre, el regreso a la Luna representa una señal de lo que la cooperación internacional puede lograr.

El astronauta subrayó que este tipo de proyectos demuestra que los países aún pueden trabajar juntos para enfrentar desafíos complejos. Además, destacó que la exploración espacial impulsa avances científicos y tecnológicos que luego tienen impacto en la vida cotidiana.

Desde esa perspectiva, la misión no solo busca expandir los límites del conocimiento humano, sino también generar nuevas oportunidades de desarrollo. “Es así como progresamos”, señaló Kutryk al referirse al rol de la exploración espacial en la innovación y el futuro de las sociedades.

Diferencias entre Artemis y Apolo: cómo será la nueva exploración de la Luna

Otra diferencia clave respecto a las misiones del pasado es la dimensión internacional del programa Artemis. Mientras que el programa Apolo fue llevado adelante exclusivamente por Estados Unidos, la nueva iniciativa involucra a decenas de países.

Este enfoque colaborativo no solo amplía las capacidades tecnológicas, sino que también redefine la manera en que se conciben las misiones espaciales. La exploración deja de ser una competencia entre potencias para convertirse en un proyecto compartido.

En ese contexto, el vuelo que integrará Jeremy Hansen no solo será un paso hacia el regreso humano a la Luna, sino también una muestra concreta de ese cambio de paradigma.

La misión genera expectativas tanto en la comunidad científica como en el público general. La posibilidad de volver a orbitar la Luna con una tripulación diversa y representativa marca un momento simbólico en la historia de la exploración espacial.

Para países como Canadá, la participación en este tipo de proyectos refuerza su posicionamiento en el escenario internacional y su capacidad de contribuir a iniciativas de gran escala.

Mientras la NASA ultíma los preparativos para el lanzamiento, la misión Artemis se perfila como uno de los hitos más relevantes de la década, no solo por sus objetivos científicos, sino también por el mensaje de cooperación y avance conjunto que representa.

LV/LT