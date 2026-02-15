La NASA enviará la misión Artemis II con una tripulación que volará alrededor de la Luna. El programa se retoma medio siglo después de que Apolo 8 lleve tres astronautas a la orbita lunar el 21 de diciembre de 1968 y retorne a la Tierra del 27 de ese mismo mes.

Casi seis décadas después, Artemis II se prepara para repetir ese tipo de trayectoria: será la primera misión tripulada del programa Artemis, llevando a cuatro astronautas alrededor de la Luna y de regreso en una misión de unos diez días. Al comparar sus naves, tripulaciones y sistemas de navegación, queda en evidencia como cambio la tecnología en la exploración espacial tripulada.

La primera diferencia es la cantidad de astronautas que viajará: mientras Apolo 8 contó con tres personas, Frank Borman, James Lovell Jr. y William Anders, Artemis II lo hará con cuatro tripulantes. Quienes irán a la Luna en Marzo, así estipulado, son Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen.

En cuanto a la tecnología, los cambios mas drásticos se observan en el sistema de computación a bordo. La computadora guía de Apolo operaba con una memoria de uno unos 2.048 words de RAM y 36.864 words de ROM— y funcionaba a una frecuencia de 2,048 MHz. En tanto, la nave Orion actual, integra dos computadoras de vuelo, que tienen alrededor de 128.000 veces mas memoria y 20.000 veces más rapido.

La diferencia en capacidad de procesamiento y autonomía de navegación se refleja también en otros sistemas de la nave. Orion alberga una avanzada suite de aviación y sistemas de guiado, navegación y control (GN&C) digitales totalmente integrados con software moderno y múltiples sensores. En tanto Apolo, dependía mucho de controles del centro de misión en tierra.

La nave Orion de Artemis II

En cuanto a la precisión de navegación, la tecnología global ha cambiado radicalmente desde 1968. Las misiones Apollo se basaban en sistemas ópticos tradicionales plataformas inerciales y cálculos manuales desde el centro en Houston.

Las misiones Artemis, en cambio, pueden aprovechar los receptores de GPS mientras están dentro del campo de cobertura terrestre y luego recurrir a la Red del Espacio Profundo para navegación y comunicaciones cuando estén más allá del alcance de la red GPS, ofreciendo mayor precisión en tiempo real y autonomía operativa.

Las diferencias en diseño entre las cápsulas también son expresivas: la de Apolo era un módulo más compacto con espacio muy reducido y controles principalmente analógicos, reflejo de la tecnología de su tiempo. Por su parte, Orion ofrece un espacio habitable más amplio y sistemas de control moderno digital con interfaces avanzadas, además de redundancias que buscan ampliar la seguridad y confiabilidad de la misión tripulada.

El progreso entre ambas misiones se hace visible también en las medidas de seguridad. La estructura de Orion está diseñada con redundancias y protecciones como múltiples computadores de respaldo y sistemas de medición de estado de la nave, mientras que en Apolo el sistema dependía de las soluciones humanas.