Los mejores lugares para comer en Córdoba según la ocasión: la guía definitiva

Comer bien en Córdoba no siempre significa ir a los lugares de moda. En los márgenes de los corredores gastronómicos más transitados, la ciudad esconde rincones donde la comida sorprende por su autenticidad y su ambiente sin pretensiones. Desde una cita en Güemes hasta un mediodía en el Mercado Norte, hay propuestas que combinan sabor, identidad y precios accesibles, para cada ocasion.

Con esa premisa, desde Perfil Córdoba, consultamos al creador de contenido gastronómico Java Pez, reconocido por mostrar lo mejor de la comida cordobesa fuera del circuito turístico y con un enfoque cercano, real y cotidiano.

El resultado es una guía con seis lugares que vale la pena descubrir: bodegones, bares y locales que resumen el pulso de una Córdoba que come bien, sin protocolos ni reservas imposibles. Una selección para quienes disfrutan explorar la ciudad desde la mesa, un plato y una historia a la vez.

Para una primera cita

A pocas cuadras del centro, sobre la avenida Colón, un pequeño local trae un pedacito de Perú a Córdoba. Trujillano es de esos lugares que no se descubren por casualidad: se recomienda de boca en boca. Lo dirige Galilea Mendoza, y su propuesta combina hospitalidad peruana, porciones abundantes y una carta donde cada plato tiene historia.

Trujillano

Antes de que llegue el pedido, en Rincón Trujillano ya empieza el viaje: la mesa se llena de pequeñas cortesías, maíz crocante, chips de plátano y salsas caseras, que preparan el paladar para lo que viene. La carta invita a compartir y descubrir sabores intensos: el Dúo Marino combina la frescura del ceviche con el dorado del pescado frito, mientras el Lomo Saltado y el Arroz con Mariscos reflejan la esencia criolla de una cocina que mezcla historia y fuego.

Un espacio unico para disfrutar en una primera cita, bajo la expectativa y la sorpresa.

Para tomar un vino

En Duarte Quirós 865, entre las calles tranquilas del centro, Planta Baja se presenta como un refugio para quienes buscan una noche relajada entre copas. Es un wine bar pequeño pero con carácter: luces cálidas, buena música y una barra donde el vino se sirve sin protocolo.

Planta Baja

La carta cambia seguido, pero siempre hay algo para picar: bruschettas, tablas de quesos y fiambres, y opciones vegetarianas simples y bien hechas. Además, organizan catas, eventos y noches de música en vivo que atraen a un público variado, desde parejas hasta grupos de amigos que saben disfrutar sin apuro.

Los vinos por copa conviven con etiquetas cordobesas, nacionales e importadas. También hay tragos con vino, vermuts artesanales y una selección de postres caseros. Ideal para los que buscan conversar, probar algo distinto y pasarla bien sin ruido ni pretensiones.

Para un lomito clásico

Si hay un lugar que sintetiza la identidad gastronómica de Córdoba, es 348. Ubicado sobre la tradicional avenida Colón, este local es casi una institución: el lomito que sirven mantiene la fama de ser uno de los mejores de la ciudad.

Lomito 348

Jugoso, abundante y envuelto en pan casero, el lomito completo se sirve con papas crocantes y una salsa criolla que no falla. También hay versiones más simples, pizzas y diferentes platos.

El espacio es sencillo, con atención rápida y un ambiente que conserva ese aire de bodegón de barrio. No hay mesas de diseño ni luces de neón: la experiencia pasa por el sabor, la tradición y esa sensación de que nada cambió, porque no hacía falta.

Para salir de lo clásico

En un pequeño local que respira a México desde la entrada, Arre Taquería se convirtió en una de las sorpresas más sabrosas del último tiempo. Su idea se resume en la comida hecha con dedicacion: “tortillas hechas a mano todos los días”. Como lo proponen en su carta, "nixtamalizamos", es decir, procesan a mano, cada uno de los productos.

ARRE Taqueria

El menú tiene espíritu callejero, pero con una vuelta moderna. Los tacos de birria son los más pedidos: osobuco cocido lentamente con chiles y tomate, servido con queso fundido y cebolla fresca. También brillan el taco al pastor con ananá y el de cochinita pibil, tierna y especiada.

Las entradas, como el elote a las brasas o los chilaquiles divorciados, muestran la creatividad de la cocina, y los tragos acompañan con frescura: margaritas, palomas y micheladas. El ambiente es informal y vibrante, con música latina, mesas compartidas y una atención que invita a quedarse. Es ideal para una noche diferente, con buena comida, color y energía.

Para un sábado al mediodía

Entre el bullicio, los aromas y los pasillos repletos de historia, el Mercado Norte sigue siendo el mejor lugar para comer al mediodía en Córdoba. No hay un solo restaurante, sino muchos puestos donde la cocina casera se mezcla con los productos frescos del día.

Mercado Norte

Desde bodegones con minutas hasta espacios con cocina fusión, se pueden probar platos del día, picadas con fiambres artesanales, empanadas fritas al momento y jugos naturales. Los fines de semana, el ambiente es único: cocineros gritando pedidos, familias almorzando y turistas buscando dónde sentarse entre risas.

Lo mejor es ir sin apuro, recorrer, probar y elegir según el antojo. En un solo lugar se respira historia, sabor y esa emocion por descubrir algo nuevo sin planes previos.

Para comer al aire libre

Con una estética simple y moderna, Oti Focacceria se instaló frente al Parque de las Tejas con una propuesta distinta: panes de focaccia artesanales que se preparan a la vista. Su creador, Joaquín Méndez, trabajó años en panadería y decidió abrir un espacio que combina técnica, sabor y frescura.

Las focaccias son la estrella: la de crudo y queso, la capresse o la de jamón y pesto, todas servidas tibias, con masa aireada y bordes dorados. También ofrecen pizzas finas, café de especialidad y bebidas naturales, todo en formato take away o para disfrutar en el parque.

Ideal para un almuerzo al sol o una merienda con vista al verde, Oti se volvió un punto de encuentro entre estudiantes, vecinos y curiosos que buscan algo rico y distinto sin gastar de más.

Aunque sea una vez en la vida

En el corazón de General Paz, El Papagayo es sinónimo de alta cocina. Dirigido por el chef Javier Rodríguez, el restaurante ocupa un espacio estrecho, casi como un pasillo, que se transformó en uno de los lugares más reconocidos del país.

Papagayo

El menú degustación cambia según la temporada y cada paso combina técnicas internacionales con ingredientes locales: merengue de Perejil, Manzana Verde y Alcaparras, Anchoa y Apio; Humita, Provolone y Cebolla de Verdeo; Huevo brevemente cocido, Arrope de Chañar y Crema Ácida; Pan al rescoldo y Manteca de Limón Fermentado. Todo servido en tiempos precisos, con vajilla artesanal y atención impecable.

Rodríguez, nacido en Santiago del Estero, trabajó en Asia y Europa antes de volver a Córdoba, donde hoy lidera varios proyectos —entre ellos Standard 69 y DOC— y preside el equipo argentino del Bocuse d’Or. En Papagayo, su sello se nota: elegancia sin ostentación y una cocina que emociona. Por eso, a pesar de tener un costo aproximado de $95.000 por persona, este lugar amerita conocerlo, al menos, una vez en la vida.