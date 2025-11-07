Llaryora se reunirá el próximo lunes con Diego Santilli

El designado ministro del Interior, Diego Santilli, recibirá el próximo lunes al gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, en el marco de una serie de encuentros con los mandatarios provinciales para la búsqueda de acuerdos sobre el Presupuesto 2026.

La reunión con el mandatario cordobés será individual y el tema del presupuesto para el año próximo será el eje central del cónclave.

Ese día también dialogará con los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan), y Gustavo Sáenz (Salta).

Reunión con gobernadores

La ronda se inicia este viernes en la Casa Rosada cuando Santilli se reúna con los gobernadores de Chubut, Ignacio Torres, y Catamarca, Raúl Jalil.

"Son todas reuniones bilaterales y en Casa Rosada. Santilli además invitó a (el jefe de Gabinete) Manuel Adorni a que se sume, así que con esa lógica comenzamos", señalaron voceros a NA.

Fuentes de Casa Rosada dejaron trascender en los últimos días que el designado ministro del Interior ya mantuvo contactos informales con algunos mandatarios provinciales.

Reunión con Milei

Santilli no había participado de la reciente cumbre del presidente Javier Milei con 20 de los 24 gobernadores tras el rotundo triunfo electoral de La Libertad Avanza en las elecciones 2025, porque había sido organizada por los entonces jefe de Gabinete Guillermo Francos y ministro del Interior, Lisandro Catalán.

En ese encuentro, Milei habló con los gobernadores de las reformas de segunda generación que buscará impulsar en el Congreso, entre ellos las reformas laboral, tributaria y del Código Penal.

Santilli todavía no renunció a su banca y se desconoce si lo hará antes del 10 de diciembre, cuando se produzca el recambio legislativo.