Musicales y el teatro más original llegarán en 2026 a la cartelera porteña

Papá por siempre (Mrs. Doubtfire)

Desde el 16 de enero Campi y Dani “La Chepi” estrenarán la comedia musical familiar que promete ser el gran acontecimiento del verano porteño. El clásico cinematográfico de los ’90 desembarca en Buenos Aires, más precisamente en el Teatro Liceo (Av. ricadavia 1499, CABA), con la dirección de Ariel Del Mastro y la producción artística de Flor Bertotti.

El emblemático personaje interpretado por Robin Williams que conquistó al público vuelve a la escena en una versión teatral y tendrá una gran producción nacional y un elenco destacado con una propuesta pensada para toda la familia que combina risa, ternura y música en vivo. La adaptación argentina, con dirección de actores a cargo de Marcelo Caballero, vocal de Seba Mazzoni, musical de Alberto Favero y diseño escenográfico en manos de Jorge Ferrari, contará la aventura de Daniel, un papá que tras perder la custodia de sus hijos decide transformarse en la Señora Doubtfire hasta recuperarlos mientras nos roba el corazón a todos.

Albana Fuentes, tras el éxito de La Sirenita, regresa al escenario para dar vida a Lydia, la hija mayor, mientras que Pablo Albella debuta en el género musical interpretando a André. El elenco se completa con un grupo de niños y niñas seleccionados en un proceso de audiciones que refleja el espíritu y la energía de los grandes musicales familiares. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Un Poyo Rojo

El suceso escénico internacional vuelve a la Argentina a partir del 6 de enero en el Teatro Metropolitan (Av. Corrientes 1343, CABA) con 10 únicas funciones. La obra argentina de teatro físico que lleva un recorrido internacional sin precedentes, con 15 años ininterrumpidos, con más de 1000 funciones en 30 países alrededor del mundo vuelve a la Calle Corrientes, con funciones martes y jueves.

Un cruce entre la danza, el deporte y la sexualidad. Una obra que, a partir del lenguaje corporal explora los límites del lenguaje contemporáneo, en respecto del movimiento y sus posteriores interpretaciones. Una provocación, una invitación a reírnos de nosotros mismos y, a su vez, reconocer nuestra totalidad.

Los intérpretes son Alfonso Barón y Luciano Rosso, quienes también oficial de coreógrafos junto a Nicolás Poggi. El diseño de luces y la dirección es de Hermes Gaido. Encontrá acá más info sobre las entradas.



El Divorcio del Año

La nueva comedia de José María Muscari reúne en el escenario a Fabián Vena, Juan Palomino, Guillermina Valdés, Ernestina Pais y Rochi Igarzábal, en una producción de Tomás Rottemberg y Juan Manuel Caballé, que se estrenará en enero en el Multiteatro (Av. Corrientes 1283, CABA).

Con texto original de Mariela Asensio y el propio Muscari, dupla creativa detrás del éxito teatral Perdidamente, El Divorcio del Año es una comedia audaz y contemporánea que propone una mirada filosa, emotiva y profundamente divertida sobre las relaciones de pareja y los vínculos familiares, con una puesta en escena innovadora que atrapará al público desde el primer minuto.

“Es un placer dar a conocer el primer estreno teatral del 2026 y hacerlo con un equipo tan talentoso. Será una obra dará que hablar, hará reír, conmoverá y quedará en la memoria del público”, adelantó Muscari. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Apocalipsync

Tras haber realizado más de 1.000 funciones en más de 30 países con el fenómeno internacional Un Poyo Rojo, el talentoso actor y performer Luciano Rosso presenta su espectáculo unipersonal, una experiencia íntima, delirante y profundamente humana. Serán sólo seis únicas funciones desde el 7 de enero en la sala Picasso del Paseo La Plaza (Av. Corrientes 1660. CABA).

Estrenado en Europa -en inglés y francés- y aclamado por la crítica y el público en el Teatro de Rond Point de París, Suecia, Rumania, Serbia y el Festival de Avignon, Apocalipsync propone una mirada tan divertida como emotiva sobre el aislamiento, la creatividad y la locura cotidiana. Rosso da vida, con su inigualable expresividad corporal y talento escénico, a una cuarentena de personajes tan excéntricos como entrañables, que lo acompañan en un viaje hilarante a través de la soledad y el ingenio.

En escena, combina danza, clown, contorsionismo y su sello distintivo: el lipsync, logrando un espectáculo desbordante de humor, energía y poesía visual. Un retrato exagerado y conmovedor de las múltiples formas que encontramos para no aburrirnos, incluso cuando el mundo parece detenerse. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Hairspray

La historia de Tracy Turnblad volverá a brillar en los escenarios porteños en mayo de 2026, en el Teatro Coliseo (M. T. de Alvear 1125, CABA) con producción de Olga y Club Media. Este acontecimiento marcará el debut actoral de Damián Betular en el rol de su mamá Edna Turnblad, bajo la dirección general de Fer Dente. Con su carisma y su conexión con el público, Betular da un paso tan inesperado como emocionante hacia el teatro musical. Desde hace meses se prepara intensamente en las tres disciplinas del género —actuación, canto y baile— junto al equipo creativo del espectáculo y dar vida a uno de los personajes más entrañables del género: una madre amorosa, divertida y llena de ternura que se convierte en el corazón emocional de la historia.

Hairspray es un clásico que celebra la diversidad, la alegría y la libertad de ser uno mismo. Una historia luminosa que combina humor, emoción y grandes canciones con un mensaje tan necesario como vigente. Dente promete una puesta moderna, colorida y vibrante, con música en vivo, coreografías de alto impacto y un elenco de destacadas figuras del teatro musical argentino. Encontrá acá más info sobre las entradas.